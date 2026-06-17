Après plusieurs mois de tests intensifs et cinq versions bêta successives, Google lance officiellement Android 17. La version stable du système d’exploitation est désormais en cours de déploiement sur les appareils Pixel compatibles, accompagnée du traditionnel Pixel Feature Drop de juin 2026.

Cette nouvelle étape marque l’aboutissement d’un cycle de développement particulièrement rapide, tout en donnant un aperçu de la direction prise par Google pour l’avenir d’Android et de son écosystème mobile.

Quatre mois de bêta avant le lancement final

Le développement d’Android 17 a suivi un calendrier relativement soutenu cette année. La première bêta a été publiée le 13 février 2026, suivie de plusieurs mises à jour successives destinées à corriger les bugs et stabiliser les nouvelles fonctionnalités.

Le calendrier officiel s’est déroulé comme suit :

Android 17 Beta 1 : 13 février 2026

Android 17 Beta 2 : 26 février 2026

Android 17 Beta 3 : 26 mars 2026

Android 17 Beta 4 : 16 avril 2026

Android 17 Beta 4,1 : 1er juin 2026

Android 17 Stable : 16 juin 2026

Avec cette version finale, Google considère désormais la plateforme suffisamment mature pour un déploiement à grande échelle auprès du grand public.

Quels smartphones Pixel reçoivent Android 17 ?

Comme à son habitude, Google déploie simultanément la mise à jour sur l’ensemble des appareils encore pris en charge. La liste des modèles compatibles couvre plusieurs générations de smartphones Pixel ainsi que les appareils pliables et la tablette de la marque.

Les appareils éligibles sont :

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Le Pixel 6, lancé plusieurs années auparavant, continue ainsi de bénéficier du suivi logiciel étendu proposé par Google, un élément devenu stratégique dans la concurrence entre constructeurs Android.

Une mise à jour accompagnée du Pixel Feature Drop

Au-delà d’Android 17 lui-même, Google intègre également son Pixel Feature Drop de juin 2026. Ces mises à jour trimestrielles permettent généralement d’ajouter de nouvelles fonctionnalités exclusives aux appareils Pixel sans attendre la prochaine version majeure d’Android.

Cette stratégie permet à Google d’enrichir régulièrement son expérience logicielle tout en mettant davantage en valeur les capacités de son intelligence artificielle et de ses services maison.

Un déploiement progressif selon les régions

Même si la mise à jour est officiellement disponible dès aujourd’hui, tous les utilisateurs ne la recevront pas immédiatement. Google procède à un déploiement progressif selon les marchés et les opérateurs. Certains appareils pourront donc attendre quelques jours avant que le téléchargement soit proposé automatiquement.

Les utilisateurs peuvent néanmoins vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour en se rendant dans : Paramètres > Système > Mise à jour système.

Pour les appareils qui ne participaient pas au programme bêta, le téléchargement représente plusieurs gigaoctets. Les testeurs ayant déjà installé les versions préliminaires reçoivent quant à eux un package beaucoup plus léger.

Android 17 confirme la nouvelle cadence de Google

Le lancement d’Android 17 illustre également l’évolution du développement du système mobile de Google. Depuis plusieurs années, l’entreprise cherche à accélérer le rythme des mises à jour tout en renforçant la stabilité des versions finales. Les longues périodes de bêta permettent désormais d’identifier les principaux problèmes avant le déploiement grand public.

Cette approche devient d’autant plus importante que l’intelligence artificielle occupe une place croissante dans l’expérience Android. Chaque nouvelle version sert désormais autant à améliorer le système qu’à intégrer de nouvelles capacités liées à Gemini et aux services IA de Google.

Avec Android 17, Google poursuit ainsi sa transformation d’Android en une plateforme toujours plus intelligente, connectée et profondément intégrée à son écosystème logiciel.