Alors que l’intelligence artificielle déclenche une course mondiale aux infrastructures informatiques, Google explore une idée qui semblait encore relever de la science-fiction il y a quelques années : utiliser d’anciens smartphones comme serveurs.

Soutenu par Google, un projet de recherche mené par l’University of California San Diego travaille actuellement sur un centre de données expérimental composé de 2 000 smartphones Pixel recyclés. L’objectif est simple : réduire les coûts, limiter l’empreinte carbone et donner une seconde vie à des millions d’appareils électroniques qui finissent habituellement dans les déchets technologiques.

Quand un smartphone devient un serveur

À première vue, l’idée peut sembler improbable. Pourtant, les chercheurs rappellent une réalité souvent oubliée : les processeurs des smartphones modernes sont devenus extrêmement puissants. Sur certaines tâches utilisant un seul cœur de calcul, les puces mobiles actuelles rivalisent déjà avec des processeurs de serveurs traditionnels.

La différence réside surtout dans l’échelle.

Là où un serveur professionnel embarque plusieurs dizaines de cœurs et une quantité massive de mémoire vive, un smartphone dispose généralement de quelques cœurs performants accompagnés de 8 à 12 Go de RAM.

L’enjeu consiste donc à répartir intelligemment les charges de travail entre un grand nombre d’appareils. C’est précisément ce que les chercheurs ont commencé à démontrer.

Un premier test déjà concluant

Les premiers essais ont été réalisés à partir d’un cluster de seulement 20 smartphones. Selon Google, cette petite infrastructure a déjà permis de fournir des ressources de calcul à plus de 75 étudiants de l’université californienne pour différents travaux informatiques.

Fort de ces résultats, le projet prévoit désormais de passer à une échelle beaucoup plus ambitieuse.

Le futur centre de données reposera sur 2 000 smartphones Pixel recyclés, une capacité équivalente à environ 50 serveurs traditionnels, des coûts d’exploitation significativement réduits et une mise en service prévue à l’automne 2026.

À cette échelle, plusieurs centaines d’étudiants pourront simultanément utiliser cette plateforme de calcul.

Une transformation bien plus radicale qu’il n’y paraît

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les chercheurs ne se contentent pas d’empiler des smartphones dans une salle informatique. Chaque appareil est entièrement démonté.

Les batteries, écrans, capteurs photo et autres composants inutiles sont retirés afin de ne conserver que la carte mère et le processeur. Ces cartes sont ensuite connectées entre elles pour former un véritable cluster informatique.

Côté logiciel, la transition est relativement naturelle. Android étant basé sur Linux, les équipes de recherche peuvent adapter facilement l’environnement pour exécuter des charges de calcul similaires à celles d’un serveur classique.

Cette approche permet également de réduire la consommation énergétique et les contraintes thermiques liées aux composants superflus.

L’IA change complètement l’équation économique

Si Google s’intéresse aujourd’hui à ce type de projet, ce n’est pas un hasard. L’explosion des usages liés à l’intelligence artificielle exerce une pression sans précédent sur les infrastructures mondiales.

Les grands groupes technologiques investissent désormais des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars dans la construction de nouveaux centres de données. Google a récemment annoncé plus de 80 milliards de dollars d’investissements dans ses infrastructures IA. Microsoft, Amazon, Meta ou encore Alibaba suivent une trajectoire similaire.

Cette demande colossale provoque également des tensions sur toute la chaîne d’approvisionnement : mémoire DRAM, stockage NAND, processeurs, accélérateurs IA ou encore cartes graphiques haut de gamme. Chaque nouvelle capacité informatique disponible devient donc précieuse.

Dans ce contexte, recycler des millions de smartphones déjà produits apparaît comme une alternative particulièrement séduisante.

Une piste prometteuse pour réduire les déchets électroniques

Au-delà de l’aspect économique, cette expérimentation touche à une problématique environnementale de plus en plus importante. Chaque année, des centaines de millions de smartphones sont remplacés alors qu’une grande partie de leur puissance de calcul reste parfaitement fonctionnelle.

Le recyclage traditionnel permet de récupérer certaines matières premières, mais détruit généralement la valeur informatique du produit.

Le projet soutenu par Google adopte une logique différente : prolonger la durée de vie utile des composants électroniques avant leur recyclage final. Cette approche pourrait contribuer à réduire une partie de l’empreinte carbone associée à la fabrication de nouveaux serveurs.

Une vision encore expérimentale, mais stratégique

Il est important de garder les pieds sur terre. Ces clusters de smartphones ne remplaceront pas les gigantesques centres de données IA qui alimentent aujourd’hui Gemini, ChatGPT ou Claude. Les besoins en mémoire, en bande passante et en puissance de calcul restent incomparables.

En revanche, ils pourraient devenir une solution pertinente pour des charges de travail spécifiques : calcul distribué, enseignement universitaire, hébergement de services légers, recherche scientifique ou encore pour les plateformes de développement.

L’intérêt principal réside moins dans la performance brute que dans le rapport coût-efficacité.

Le futur des centres de données pourrait être plus circulaire

Cette expérimentation illustre parfaitement une évolution qui traverse actuellement toute l’industrie technologique. Pendant des décennies, l’innovation a consisté à produire toujours plus de matériel. Aujourd’hui, la question devient également : comment exploiter plus intelligemment les ressources déjà disponibles ? Google semble considérer ces clusters de smartphones comme un laboratoire grandeur nature pour répondre à cette interrogation.

Si l’expérience se révèle concluante, les vieux smartphones oubliés dans nos tiroirs pourraient un jour devenir des briques essentielles d’une nouvelle génération d’infrastructures informatiques plus durables.

Une perspective qui montre que, dans l’ère de l’intelligence artificielle, la prochaine révolution ne viendra peut-être pas uniquement des nouvelles puces, mais aussi de la façon dont nous réutilisons celles que nous possédons déjà.