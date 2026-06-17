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Le Pixel Drop de juin apporte Bubbles, Gemini Omni et Lyria 3 aux Pixel

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Google déploie simultanément Android 17 et son traditionnel Pixel Drop de juin, une combinaison qui apporte un grand nombre de nouveautés aux smartphones Pixel. Entre multitâche repensé, création de contenu assistée par l’IA, génération musicale, amélioration des appels et nouvelles fonctions de sécurité pour les montres connectées, cette mise à jour s’annonce comme l’une des plus importantes de l’année pour l’écosystème Pixel.

Si Android 17 pose les fondations de la prochaine génération d’Android, la Pixel Drop ajoute plusieurs fonctionnalités exclusives qui illustrent la stratégie de Google autour de Gemini et de l’intelligence artificielle contextuelle.

Bulles transforme le multitâche sur Android

La nouveauté phare de ce Pixel Drop s’appelle Bulles. Cette fonction permet de maintenir certaines applications dans des fenêtres flottantes accessibles à tout moment. Parmi les applications compatibles figurent notamment : Gemini, les navigateurs web, les calendriers et certaines applications de productivité.

L’utilisateur peut ainsi consulter plusieurs contenus simultanément sans devoir constamment basculer entre les applications ouvertes.

Sur les smartphones pliables Pixel, Google va encore plus loin avec une Barre de bulles dédiée. Cette barre centralise toutes les bulles actives et facilite leur gestion sur les grands écrans.

Les Screen Reactions arrivent enfin

Google déploie également Screen Reactions, une fonctionnalité destinée aux créateurs de contenus. Elle permet d’enregistrer simultanément l’écran du smartphone et la vidéo provenant de la caméra frontale. Le résultat est directement intégré dans la capture vidéo.

Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser des vidéos réaction, des tutoriels, des commentaires de gameplay et des démonstrations d’applications, sans avoir besoin de logiciels de montage supplémentaires.

Cette fonctionnalité devrait particulièrement séduire les créateurs actifs sur TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels.

Gemini Omni génère désormais des vidéos

L’intelligence artificielle devient également plus créative. Google déploie Gemini Omni, un outil capable de générer des vidéos à partir d’une simple description textuelle.

Le fonctionnement est simple :

L’utilisateur décrit la scène souhaitée Gemini interprète la demande Une vidéo est générée automatiquement.

Cette fonctionnalité reste toutefois réservée aux abonnés Gemini Pro via l’application Gemini. Elle s’inscrit dans la stratégie de Google visant à concurrencer directement les outils génératifs proposés par OpenAI, Adobe ou Runway.

Lyria 3 transforme les idées en musique

Autre nouveauté importante : Lyria 3. Cette technologie permet de créer des morceaux musicaux originaux à partir d’un texte, d’une image ou d’une description stylistique. Les utilisateurs peuvent ajuster plusieurs paramètres : tempo, style musical, présence de voix et ambiance générale.

Google continue ainsi d’étendre les capacités créatives de son IA bien au-delà du texte et des images.

Plusieurs fonctions Pixel gagnent de nouveaux territoires

La Pixel Drop de juin élargit également la disponibilité de plusieurs outils déjà annoncés. La fonction de traduction vocale en temps réel devient accessible au nouveau modèle milieu de gamme de Google, le Pixel 10a.

Google étend également son système d’édition assistée par langage naturel dans Google Photos à plusieurs marchés : France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Italie. Les utilisateurs peuvent désormais modifier leurs photos en décrivant simplement les changements souhaités.

Google améliore également plusieurs fonctionnalités de communication. Magic Cue, l’assistant contextuel est désormais compatible avec davantage d’applications de messagerie, tandis que Take a Message bénéficie de messages d’accueil personnalisés, d’une disponibilité élargie et d’une meilleure intégration avec les outils d’appel Pixel.

Les propriétaires de Google Pixel Watch reçoivent quant à eux également de nouvelles fonctionnalités de sécurité. Google introduit un système de Partage en urgence qui fonctionne avec la détection de chute, la détection d’accident de voiture ou encore la détection d’absence de pouls. En cas d’incident grave, la montre peut contacter les services d’urgence, transmettre la localisation et prévenir automatiquement les contacts d’urgence définis par l’utilisateur. Une approche qui rapproche davantage la Pixel Watch des fonctionnalités de sécurité déjà proposées sur l’Apple Watch.

Le Pixel devient la vitrine de l’écosystème Gemini

Au-delà des fonctionnalités individuelles, cette mise à jour illustre une tendance claire. Google utilise désormais les Pixel comme laboratoire privilégié pour déployer ses innovations basées sur Gemini avant leur éventuelle généralisation à Android.

Entre génération vidéo, création musicale, édition photo conversationnelle et automatisation intelligente, l’IA occupe une place centrale dans cette nouvelle phase de développement.

Android 17 apporte les fondations techniques, tandis que le Pixel Drop de juin montre concrètement comment Google imagine l’avenir de l’expérience mobile : plus contextuelle, plus créative et davantage assistée par l’intelligence artificielle.

Pour les utilisateurs de Pixel 6 et des générations suivantes, cette mise à jour représente ainsi bien plus qu’une simple évolution logicielle. Elle offre un aperçu très concret de la manière dont Google souhaite intégrer Gemini dans tous les aspects du quotidien numérique.