Après les chaussures intelligentes, place aux sandales de récupération. Nike poursuit son offensive dans l’univers du bien-être sportif en dévoilant les Air Zoom Hyperslide, un modèle développé en partenariat avec Hyperice. Loin d’être de simples claquettes de détente, elles combinent amorti, chaleur thérapeutique et vibrations afin d’accélérer la récupération musculaire après l’effort.

Avec ce nouveau produit, Nike confirme une tendance de fond : la performance ne se joue plus uniquement pendant l’entraînement, mais aussi dans la qualité de la récupération.

Une sandale pensée pour la récupération des sportifs

À première vue, les Air Zoom Hyperslide ressemblent à une paire de sandales premium. Mais, sous leur design minimaliste se cache une technologie développée pour favoriser la récupération des pieds après une séance d’entraînement, une compétition ou même une longue journée passée debout.

Nike apporte son expertise avec un amorti Air Zoom intégré dans la semelle, tandis que Hyperice se charge de la partie thérapeutique grâce à un module électronique placé dans la bride supérieure.

L’objectif est simple : offrir un soulagement immédiat dès que l’utilisateur enfile les sandales.

Chaleur et vibrations pour détendre les muscles

Le cœur du système repose sur un module magnétique amovible développé par Hyperice. Celui-ci combine deux technologies : une diffusion de chaleur et un système de vibrations ciblées. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois niveaux de température, atteignant jusqu’à 47 °C et trois intensités de vibration.

Chaque séance dure automatiquement 15 minutes, une durée pensée pour stimuler la récupération sans intervention supplémentaire.

L’ensemble peut être contrôlé directement depuis le module ou via l’application mobile Hyperice, qui permet d’ajuster les différents paramètres avec davantage de précision.

La récupération devient un produit technologique

Les Air Zoom Hyperslide constituent le deuxième produit issu du partenariat entre Nike et Hyperice. Après le lancement des Hyperboot l’année précédente, les deux entreprises poursuivent leur stratégie visant à intégrer des technologies de récupération directement dans des équipements du quotidien.

Cette évolution reflète un changement de philosophie dans le monde du sport.

Longtemps considérée comme une étape secondaire, la récupération est désormais traitée comme une composante essentielle de la performance, au même titre que l’entraînement, la nutrition ou le sommeil.

Nike mise sur l’innovation au service des athlètes

Pour Tobie Hatfield, directeur de l’innovation pour les athlètes chez Nike, ces nouvelles sandales ont été conçues afin de déclencher le processus de récupération dès les premières minutes d’utilisation. L’idée consiste à offrir aux sportifs un équipement capable de prolonger les bénéfices de leurs séances bien après la fin de l’effort.

Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk, ambassadeur de la marque, souligne lui aussi l’intérêt de cette combinaison entre les vibrations développées par Hyperice et l’amorti Air Zoom de Nike, qui contribuerait à réduire la sensation de fatigue au niveau des pieds.

Un marché du bien-être sportif en pleine expansion

Avec les Air Zoom Hyperslide, Nike ne commercialise pas uniquement une nouvelle paire de sandales. La marque s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les équipements de récupération devenir des produits technologiques à part entière. Bottes de compression, pistolets de massage, vêtements chauffants, capteurs biométriques et désormais sandales intelligentes : le marché du recovery tech connaît une croissance rapide, portée aussi bien par les sportifs professionnels que par les pratiquants amateurs.

Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions permettant de récupérer plus rapidement, de limiter les douleurs musculaires et d’améliorer leur confort au quotidien.

Une nouvelle catégorie de produits pour Nike

Cette initiative illustre également la volonté de Nike de diversifier son offre au-delà des chaussures de performance traditionnelles. En collaborant avec Hyperice, spécialiste reconnu des technologies de récupération, l’équipementier américain enrichit progressivement son écosystème autour du bien-être sportif.

Cette stratégie lui permet de se positionner sur un segment en plein essor, où l’innovation ne repose plus uniquement sur la vitesse ou le rebond des chaussures, mais sur la capacité à accompagner les athlètes avant, pendant et après l’effort.

Disponibilité et lancement

Les Nike Air Zoom Hyperslide seront commercialisées à partir du 29 septembre. Elles seront proposées sur les boutiques en ligne de Nike et Hyperice, ainsi que chez plusieurs distributeurs partenaires à travers le monde.

Le prix officiel n’a pas encore été communiqué.

La récupération devient le nouveau terrain d’innovation

Avec les Air Zoom Hyperslide, Nike et Hyperice illustrent une évolution majeure de l’industrie du sport. Les innovations ne se concentrent plus exclusivement sur les performances réalisées pendant l’effort, mais aussi sur tout ce qui permet de mieux récupérer ensuite.

En intégrant chaleur, vibrations et amorti dans un produit aussi simple qu’une paire de sandales, les deux marques cherchent à démocratiser des technologies autrefois réservées aux centres de préparation physique. Si cette approche séduit les sportifs comme le grand public, les équipements de récupération pourraient bien devenir la prochaine grande catégorie d’objets connectés dédiés au bien-être.