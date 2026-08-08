DJI s’apprête à renforcer sa position sur le marché des caméras 360°. Quelques semaines seulement après le lancement de son premier Osmo 360, le constructeur chinois a confirmé l’arrivée de son successeur à travers une série de teasers officiels. Baptisé Osmo 360 II, le nouveau modèle sera dévoilé le 13 août 2026, avec plusieurs améliorations déjà évoquées par les premières fuites.

Si DJI reste discret sur les caractéristiques définitives, tout indique que cette seconde génération misera avant tout sur une meilleure autonomie, des performances vidéo accrues et une expérience utilisateur plus fluide.

Un lancement mondial fixé au 13 août

DJI a publié sur son site hongkongais une page teaser intitulée « All Angles. All Epic. », annonçant une présentation officielle le 13 août à 12 h GMT (20 h à Pékin).

Cette date confirme plusieurs indiscrétions apparues ces derniers jours. Des publications sur Instagram laissent également entendre que les réservations pourraient ouvrir dès le 7 août, tandis que plusieurs sources chinoises évoquent une commercialisation rapide dans les principaux marchés asiatiques et européens.

Les premières vidéos promotionnelles mettent en scène des séquences de VTT, de ski et de danse filmées en 360°, avant de dévoiler brièvement le nouveau module optique accompagné du message « Coming Soon ».

Une évolution plus qu’une révolution

DJI ne semble pas vouloir bouleverser une formule déjà bien accueillie avec le premier Osmo 360. Pour rappel, ce dernier proposait déjà une capture vidéo jusqu’en 8K à 50 images par seconde, un mode 6K à 60 fps, des photos panoramiques de 120 mégapixels et un espace de stockage interne intégré.

La seconde génération conserverait cette architecture tout en corrigeant plusieurs points pratiques identifiés par les utilisateurs.

Une batterie plus généreuse et une 8K encore plus fluide

Les documents réglementaires et plusieurs rapports chinois évoquent une batterie portée à 2 150 mAh, contre 1 950 mAh sur la première génération. Cette augmentation devrait offrir une autonomie sensiblement supérieure, un critère essentiel pour les créateurs de contenus sportifs, les voyageurs et les vidéastes qui utilisent ce type de caméra durant plusieurs heures.

Autre amélioration attendue : la prise en charge de la vidéo 8K à 60 images par seconde.

Si cette évolution est confirmée, DJI rejoindrait les meilleurs standards actuels du marché en proposant une image encore plus fluide, notamment pour les ralentis ou les scènes d’action particulièrement rapides.

Les premières fuites évoquent également l’intégration de la technologie NFC, permettant un appairage plus rapide avec un smartphone ou une tablette.

Une concurrence de plus en plus intense

Le marché des caméras 360° est devenu particulièrement compétitif. Face aux modèles d’Insta360 ou de GoPro, DJI cherche désormais à s’imposer durablement en combinant qualité d’image, simplicité d’utilisation et autonomie. Plutôt que de repartir d’une feuille blanche, le constructeur semble privilégier une stratégie d’améliorations ciblées : meilleure batterie, performances vidéo renforcées et connectivité simplifiée.

Une approche qui rappelle la philosophie adoptée sur ses drones professionnels, où les évolutions progressives permettent d’améliorer l’expérience sans remettre en cause un design déjà éprouvé.

DJI poursuit sa montée en puissance

Avec cette nouvelle génération, DJI confirme que la vidéo immersive reste une priorité stratégique. La Osmo 360 II ne semble pas chercher l’effet de surprise, mais plutôt la maturité. Une autonomie plus confortable, une capture 8K plus performante et quelques raffinements ergonomiques pourraient suffire à consolider la position du constructeur face à une concurrence de plus en plus agressive.

Rendez-vous le 13 août pour découvrir si ces améliorations permettront à DJI de reprendre l’avantage sur le segment très disputé des caméras panoramiques.