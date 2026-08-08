Après une disparition retentissante liée à des failles de sécurité, Sunbird signe son retour. L’application est de nouveau disponible sur le Google Play Store et promet aux utilisateurs Android un accès à iMessage, avec les célèbres bulles bleues, les réactions, les réponses en fil de discussion et le partage de médias en haute qualité.

Une ambition qui ressuscite un vieux rêve des utilisateurs Android… mais qui soulève encore plusieurs interrogations.

iMessage sur Android fait son retour

Avant que le protocole RCS ne rapproche enfin Android et iPhone, les conversations entre les deux plateformes étaient souvent synonymes de compromis : qualité d’image réduite, réactions incompatibles et discussions de groupe parfois chaotiques.

Même si Apple a adopté RCS sur iPhone, certaines fonctionnalités exclusives à iMessage restent réservées à son propre écosystème.

C’est précisément ce que Sunbird cherche à contourner. L’application permet aux utilisateurs Android d’envoyer et de recevoir des messages iMessage directement depuis leur smartphone, tout en profitant des bulles bleues, des réactions, des réponses aux messages et du partage de photos et vidéos en haute qualité.

Le service est proposé sous forme d’abonnement à 2,99 dollars par mois.

Un retour après une importante crise de confiance

Le nom Sunbird n’est pas inconnu. L’application avait été retirée il y a près de trois ans après la découverte de plusieurs problèmes de sécurité ayant suscité de vives critiques au sein de la communauté.

Pour son retour, l’entreprise affirme avoir entièrement revu son architecture.

Selon Sunbird, les messages sont chiffrés directement sur le smartphone avant leur envoi, les communications transitent via des connexions protégées par certificat et les données stockées sur l’appareil utilisent un chiffrement AES-256. Une fois le message acheminé vers un iPhone, il bénéficie ensuite du chiffrement de bout en bout propre à iMessage, que Sunbird affirme ne jamais modifier ni intercepter.

Les mots de passe Apple ne seraient plus conservés

L’un des principaux reproches adressés à la première version concernait la gestion des identifiants Apple. Le directeur général de Sunbird, Danny Mizrahi, affirme que cette partie a été totalement repensée.

Selon lui, le mot de passe Apple ID est utilisé uniquement lors de l’initialisation de la session, il est immédiatement supprimé après cette étape et aucun jeton d’authentification n’est conservé permettant une reconnexion ultérieure. L’entreprise indique également qu’un audit indépendant de sécurité aurait été réalisé sur cette nouvelle version et qu’aucune vulnérabilité critique n’aurait été détectée.

Ces affirmations n’ont toutefois pas encore été confirmées par des analyses indépendantes publiées.

Les fichiers multimédias sont automatiquement supprimés

Sunbird précise également sa politique de conservation des données. Les photos, vidéos et autres contenus multimédias transitant par son infrastructure seraient supprimés automatiquement généralement sous 48 heures au maximum après 72 heures.

L’objectif affiché est de limiter la quantité de données temporairement stockées sur les serveurs.

Une messagerie qui veut tout regrouper

Au-delà d’iMessage, Sunbird ambitionne de devenir une plateforme de messagerie unifiée. L’application prend déjà en charge Google Messages et les SMS classiques. La société prévoit également d’ajouter d’ici la fin de l’année WhatsApp et Facebook Messenger.

Sunbird travaille aussi sur un assistant basé sur l’intelligence artificielle capable de résumer automatiquement les conversations, proposer des réponses intelligentes et faciliter la gestion des discussions.

Un pari toujours délicat face à l’écosystème Apple

Le retour de Sunbird intervient dans un contexte bien différent de celui de son lancement initial. Grâce à l’arrivée de RCS sur iPhone, les échanges entre Android et iOS sont désormais beaucoup plus fluides qu’auparavant. Pour autant, les utilisateurs Android restent exclus de certaines fonctions propres à iMessage, notamment les bulles bleues et plusieurs éléments d’interaction avancés dans les conversations.

Sunbird tente de combler cette différence en proposant une expérience plus proche de celle des utilisateurs Apple. Mais son succès dépendra moins de ses fonctionnalités que de la confiance qu’il saura regagner après les controverses qui avaient conduit à son retrait.

Si l’entreprise affirme avoir profondément renforcé la sécurité de son infrastructure, de nombreux utilisateurs attendront probablement des audits indépendants et un recul plus important avant d’y connecter leur identifiant Apple.