Après les partenariats sponsorisés, WhatsApp s’attaque désormais à la transparence des contenus créés par intelligence artificielle. La plateforme de Meta teste une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux administrateurs de chaînes d’indiquer clairement lorsqu’une image ou une vidéo a été générée par une IA plutôt que capturée par un appareil photo.

À l’heure où les contenus synthétiques se multiplient sur les réseaux sociaux, cette évolution illustre la volonté de Meta d’anticiper les nouvelles exigences réglementaires tout en renforçant la confiance des utilisateurs.

Un nouveau label dédié aux images et vidéos générées par IA

Repérée par WABetaInfo dans la version bêta 2.26.31.1 de WhatsApp pour Android, la fonctionnalité introduit une nouvelle option baptisée « Add AI content label ». Lorsqu’un administrateur publiera une image ou une vidéo créée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, il pourra maintenir son doigt sur le message afin d’accéder au menu contextuel et ajouter ce nouveau label.

Une fois appliqué, le marquage apparaîtra directement sur la publication afin d’informer les abonnés que le média a été généré par une IA.

Selon les premières informations, ce label serait permanent : après validation, il ne pourrait plus être supprimé, ce qui vise à limiter les risques de manipulation a posteriori.

Tous les outils d’IA sont concernés

L’approche retenue par WhatsApp se veut totalement neutre. Peu importe que le contenu ait été créé avec Meta AI, ChatGPT, Gemini, Midjourney ou tout autre générateur d’images ou de vidéos, le fonctionnement restera identique. L’objectif n’est pas d’identifier l’outil utilisé, mais simplement d’informer les utilisateurs sur l’origine artificielle du contenu.

En revanche, les publications textuelles ne semblent pas concernées.

Même lorsqu’un message est rédigé à l’aide de l’assistant d’écriture intégré à WhatsApp, aucun marquage spécifique ne serait appliqué. Pour l’instant, seules les images et vidéos générées par IA seraient visées.

Une réponse aux nouvelles réglementations

Au-delà de la transparence, cette nouveauté répond également à un enjeu juridique. De plus en plus de pays imposent désormais que les contenus générés artificiellement soient clairement signalés, notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’être confondus avec des images ou vidéos authentiques.

En intégrant directement cette fonctionnalité dans l’application, WhatsApp simplifie le travail des créateurs de contenu et des administrateurs de chaînes, qui pourront se conformer plus facilement aux futures obligations légales.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée chez les grandes plateformes numériques, qui cherchent à limiter les risques liés aux deepfakes et à la désinformation sans pour autant restreindre l’usage des outils d’intelligence artificielle.

Une stratégie de transparence qui se renforce

Ce nouveau label arrive quelques semaines seulement après le déploiement du marquage « Paid Partnership », destiné aux publications sponsorisées dans les chaînes WhatsApp. Avec ces deux fonctionnalités, Meta poursuit une stratégie visant à rendre les contenus plus explicites pour les utilisateurs.

D’un côté, il devient plus simple d’identifier une publication rémunérée. De l’autre, les contenus créés artificiellement pourront être distingués des médias authentiques.

Cette évolution reflète un changement profond dans la manière dont les plateformes abordent l’IA générative : plutôt que d’interdire ces contenus, elles cherchent à mieux contextualiser leur diffusion.

Une arrivée prochaine sur Android… puis sur iPhone

Pour le moment, la fonctionnalité est encore en développement dans la version bêta Android et n’est pas accessible aux testeurs. Meta travaillerait déjà sur son adaptation à iOS afin de proposer une expérience identique sur les deux plateformes. Aucune date de lancement officiel n’a encore été communiquée, mais cette nouveauté pourrait accompagner les prochaines vagues de fonctionnalités IA que WhatsApp prépare pour ses chaînes.

À mesure que les contenus générés par intelligence artificielle deviennent indissociables des réseaux sociaux, la transparence pourrait rapidement devenir un standard. Avec ce futur label, WhatsApp semble vouloir prendre les devants avant que les obligations réglementaires ne deviennent la norme.