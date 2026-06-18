Accueil » ChatGPT se dote d’un véritable centre de contrôle pour les tâches automatisées

ChatGPT se dote d’un véritable centre de contrôle pour les tâches automatisées

ChatGPT se dote d’un véritable centre de contrôle pour les tâches automatisées

OpenAI poursuit la transformation de ChatGPT en assistant numérique capable d’agir de manière proactive. L’entreprise déploie actuellement une nouvelle page baptisée « Scheduled », un espace dédié à la gestion des tâches programmées qui centralise l’ensemble des automatisations créées par les utilisateurs.

Cette évolution peut sembler discrète au premier abord, mais elle révèle une orientation stratégique importante : OpenAI ne veut plus seulement que ChatGPT réponde à des questions. La société souhaite en faire un outil capable d’exécuter des actions, de surveiller des informations et de travailler en arrière-plan pour le compte de l’utilisateur.

Une vision qui rapproche progressivement ChatGPT d’un véritable agent personnel intelligent.

Un tableau de bord dédié aux tâches programmées

Jusqu’à présent, les tâches automatisées de ChatGPT étaient dispersées dans les différentes conversations où elles avaient été créées. Avec la nouvelle page Scheduled, OpenAI introduit un centre de gestion unique accessible directement depuis la barre latérale de l’application.

Les utilisateurs peuvent désormais :

Consulter toutes les tâches actives.

Visualiser leur prochaine exécution.

Mettre en pause une automatisation.

Modifier les paramètres d’une tâche.

Reprendre ou supprimer une action programmée.

L’objectif est de simplifier considérablement le suivi des automatisations et d’offrir une expérience plus proche des outils professionnels de gestion de workflows.

Une planification plus flexible

OpenAI améliore également les options de programmation. Au lieu d’imposer des horaires précis, ChatGPT peut désormais exécuter certaines tâches dans des plages temporelles plus naturelles comme le matin, l’après-midi ou le soir.

Cette approche rapproche davantage le fonctionnement de l’assistant de la manière dont les utilisateurs organisent réellement leur journée.

L’entreprise affirme également avoir optimisé l’infrastructure afin d’améliorer la rapidité et la fiabilité des exécutions programmées.

ChatGPT devient plus proactif

La nouveauté la plus intéressante concerne probablement les tâches de surveillance. Grâce à cette mise à jour, ChatGPT peut désormais effectuer certaines recherches de manière autonome et avertir l’utilisateur uniquement lorsqu’un élément pertinent est détecté.

L’assistant est notamment capable de consulter le web, vérifier des applications connectées, rechercher de nouvelles informations ou encore déclencher une notification lorsqu’un changement survient. Cette logique diffère radicalement du fonctionnement traditionnel des chatbots.

Au lieu d’attendre une question, ChatGPT devient capable d’observer certains événements et d’alerter l’utilisateur uniquement lorsque cela est nécessaire. C’est précisément l’un des principes fondamentaux des futurs agents IA.

Quelques limites subsistent

OpenAI impose toutefois certaines restrictions. Les tâches programmées ne peuvent pas être exécutées plus d’une fois par heure. L’entreprise indique également que certaines automatisations pourraient être suspendues automatiquement après une longue période d’inactivité.

Ces limitations visent probablement à limiter la charge de calcul générée par des millions de tâches exécutées simultanément sur l’infrastructure de l’entreprise.

Pulse disparaît au profit des tâches programmées

Cette mise à jour marque également la fin de Pulse. Lancée l’année dernière, cette fonctionnalité proposait des résumés quotidiens personnalisés basés sur les centres d’intérêt et les interactions précédentes de l’utilisateur. OpenAI a choisi d’intégrer cette logique directement dans le nouveau système de tâches programmées.

Les abonnés Pro conserveront temporairement l’accès à Pulse pendant deux semaines avant que le service ne soit définitivement retiré. Ils pourront ensuite recréer une expérience similaire en programmant un briefing quotidien depuis le nouvel espace Scheduled.

OpenAI prépare l’ère des agents IA

Au-delà de l’aspect pratique, cette évolution révèle la direction prise par OpenAI. Depuis plusieurs mois, l’industrie de l’intelligence artificielle cherche à dépasser le simple modèle conversationnel pour créer des systèmes capables d’agir de manière autonome.

Microsoft développe Copilot Cowork, Anthropic investit dans Claude Code et Claude Design, tandis que Google multiplie les expérimentations autour de Gemini. OpenAI semble suivre la même trajectoire.

Avec les tâches programmées, ChatGPT cesse progressivement d’être uniquement un outil de réponse instantanée pour devenir un assistant capable de travailler en arrière-plan et d’intervenir au bon moment.

Une étape vers l’assistant personnel du futur

L’arrivée de la page Scheduled peut sembler moins spectaculaire qu’un nouveau modèle d’IA ou qu’une démonstration de raisonnement avancé. Pourtant, elle pourrait avoir un impact beaucoup plus profond sur les usages quotidiens.

L’avenir des assistants intelligents ne dépendra probablement pas seulement de leur capacité à répondre à une question. Il reposera également sur leur faculté à anticiper les besoins, surveiller des informations importantes et exécuter des tâches sans intervention permanente de l’utilisateur.

Avec ce nouveau centre de gestion des automatisations, OpenAI franchit une étape supplémentaire vers cette vision.

Et plus ChatGPT devient capable de travailler lorsque nous ne sommes pas devant l’écran, plus il se rapproche du rôle que les géants de la tech poursuivent depuis des années : celui d’un véritable assistant numérique personnel.