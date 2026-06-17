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iPhone Ultra : les rumeurs de report à 2027 sont contestées, Apple viserait toujours septembre

iPhone Ultra : les rumeurs de report à 2027 sont contestées, Apple viserait toujours septembre

Le futur iPhone pliable d’Apple continue d’alimenter les spéculations. Alors que plusieurs rapports récents évoquaient un possible report à 2027 en raison de difficultés techniques et industrielles, une nouvelle fuite vient remettre en cause ce scénario.

Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, les rumeurs d’un retard majeur de l’iPhone Ultra seraient tout simplement erronées. L’appareil serait toujours attendu pour une présentation aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro dès cet automne.

Comme souvent avec Apple, la réalité pourrait toutefois se situer entre les deux versions.

Une annonce en septembre toujours privilégiée

D’après les informations relayées sur Weibo, Fixed Focus Digital affirme que le calendrier d’Apple n’aurait pas changé. L’iPhone Ultra serait toujours prévu pour une présentation lors de l’événement de septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Même dans l’hypothèse d’un léger décalage, celui-ci ne dépasserait pas quelques semaines. Cette hypothèse rejoint les précédentes déclarations de Mark Gurman, qui évoquait déjà un lancement différencié : présentation en septembre, mais commercialisation potentiellement plus tardive.

Autrement dit, Apple pourrait dévoiler officiellement son premier iPhone pliable tout en retardant sa disponibilité effective.

Les problèmes de production ne disparaissent pas pour autant

Le démenti concernant un report n’efface pas les difficultés évoquées depuis plusieurs mois. Plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement ont fait état de défis importants liés au développement du produit.

Les principales inquiétudes concerneraient la durabilité de la charnière, la résistance à long terme de l’écran pliable, les rendements de production et la complexité de l’assemblage. Ces contraintes ne signifient pas forcément un report du produit, mais elles peuvent limiter fortement les volumes disponibles au lancement.

Pour un smartphone dont le prix pourrait avoisiner les 2 000 dollars, Apple pourrait choisir de lancer le produit avec des stocks réduits plutôt que de repousser l’ensemble du projet.

Les déclarations des fournisseurs entretiennent le doute

Une partie de l’incertitude provient également des récents commentaires de Largan Precision, fournisseur majeur des modules optiques utilisés dans les iPhone. Son dirigeant, Lin En-ping, a récemment indiqué qu’un important client américain avait repoussé le lancement d’un nouveau produit au début de l’année prochaine.

Cette déclaration a immédiatement alimenté les spéculations.

Deux interprétations dominent actuellement :

Le produit concerné serait l’iPhone Ultra pliable. Le report viserait en réalité l’iPhone 18 standard, dont le lancement au printemps 2027 est évoqué depuis plusieurs mois.

À ce stade, aucun élément ne permet de trancher définitivement.

Une stratégie qui rappelle l’iPhone X

Même si l’iPhone Ultra était commercialisé après sa présentation, ce ne serait pas une première pour Apple. En 2017, l’iPhone X avait suivi un calendrier similaire. Présenté en même temps que l’iPhone 8, il n’était arrivé dans les boutiques que plusieurs semaines plus tard.

Apple pourrait reproduire cette stratégie avec son premier modèle pliable :

annonce en septembre

précommandes plus tardives

disponibilité limitée

montée en puissance progressive de la production

La rareté pourrait même servir Apple

Paradoxalement, une disponibilité réduite ne constituerait pas forcément un problème pour la marque. Apple a déjà démontré à plusieurs reprises sa capacité à transformer les pénuries initiales en levier marketing. Les lancements des modèles Pro les plus populaires s’accompagnent régulièrement de délais de livraison de plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines régions.

Pour un produit aussi inédit que l’iPhone Ultra, une offre limitée pourrait renforcer son image de produit exclusif et technologique.

Au-delà des questions de calendrier, le pliable représente un enjeu stratégique majeur pour Apple. Face à des concurrents comme le Samsung Galaxy Z Fold, Apple prépare son entrée sur un segment qu’elle observe depuis plusieurs années sans jamais y participer.

Selon les différentes fuites, l’entreprise chercherait à se différencier par une charnière plus discrète, une pliure moins visible, une intégration poussée avec iOS 27 et une expérience logicielle spécifiquement adaptée aux grands écrans flexibles.

Certaines fonctionnalités repérées dans les premières versions d’iOS 27 renforcent d’ailleurs l’idée qu’Apple prépare activement un appareil doté d’un format inédit.

Un report à 2027 paraît de moins en moins probable

Même si les défis techniques semblent réels, plusieurs éléments suggèrent qu’Apple souhaite maintenir son calendrier. L’intégration logicielle dans iOS 27, les déclarations répétées de plusieurs sources proches du dossier et l’importance stratégique du projet rendent un report complet à 2027 relativement difficile à envisager.

Le scénario le plus crédible reste aujourd’hui celui d’une annonce en septembre 2026, suivie d’une commercialisation légèrement décalée et de quantités limitées dans un premier temps.

Si cette hypothèse se confirme, l’automne pourrait marquer l’un des lancements les plus importants de l’histoire récente d’Apple : l’arrivée officielle de son premier smartphone pliable, un produit que l’industrie attend depuis près d’une décennie.