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iPhone 18 Pro : batterie plus grande, puce A20 Pro en 2 nm et appareil photo à ouverture variable en rumeur

iPhone 18 Pro : batterie plus grande, puce A20 Pro en 2 nm et appareil photo à ouverture variable en rumeur

L’iPhone 18 Pro commence déjà à se dessiner à travers les premières fuites. Après l’apparition de maquettes en plusieurs coloris, dont un nouveau rouge foncé, une nouvelle indiscrétion venue de Chine évoque désormais la capacité de sa batterie.

Selon le leaker Digital Chat Station, Apple testerait deux batteries différentes selon les marchés : environ 4 056 mAh pour la version chinoise et près de 4 288 mAh pour le modèle américain.

iPhone 18 Pro : Une batterie différente selon les régions

Cette différence pourrait s’expliquer par des contraintes internes, des choix de composants ou des adaptations propres aux marchés locaux. À ce stade, il ne s’agit toutefois que de prototypes, et les capacités peuvent encore évoluer avant la production finale.

Si ces chiffres se confirment, l’iPhone 18 Pro bénéficierait d’une progression intéressante en autonomie, surtout si Apple combine cette batterie plus généreuse avec une puce plus efficiente.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Les modèles Pro de l’iPhone 18 seraient attendus avec une nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm. Cette évolution pourrait améliorer à la fois les performances, l’efficacité énergétique et les traitements liés à l’IA embarquée.

Apple devrait continuer à miser sur une intégration très poussée entre processeur, appareil photo et logiciel, notamment pour les fonctions de photographie computationnelle.

L’appareil photo, principal terrain d’évolution

Côté photo, l’iPhone 18 Pro conserverait un triple capteur de 48 mégapixels, mais le capteur principal pourrait évoluer avec une ouverture variable. Cette technologie permettrait d’ajuster plus finement la quantité de lumière captée selon la scène, avec un meilleur contrôle de la profondeur de champ. Pour Apple, ce serait une manière de renforcer l’iPhone comme outil photo premium, sans forcément bouleverser son design.

Une génération de transition avant le grand virage de 2027

L’iPhone 18 Pro ne devrait pas marquer une rupture esthétique majeure. Apple réserverait ses changements les plus ambitieux pour l’iPhone anniversaire prévu en 2027. Cette génération pourrait donc jouer un rôle plus subtil : améliorer l’autonomie, la photo et l’efficacité de la puce, tout en maintenant une formule déjà très maîtrisée.

Reste la question du prix. Entre batterie plus grande, caméra plus coûteuse et puce de nouvelle génération, Apple pourrait faire face à une hausse des coûts. Mais dans un marché chinois de plus en plus disputé, la marque aura tout intérêt à éviter une envolée tarifaire trop visible.