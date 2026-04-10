Le premier iPhone pliable d’Apple n’est toujours pas officiel, mais les rumeurs entrent dans une phase plus dense — et plus contradictoire. D’un côté, plusieurs sources crédibles maintiennent un objectif de présentation en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro.

De l’autre, une nouvelle vague de fuites relance à la fois le nom potentiel iPhone Ultra, un design « wide fold » plus large que la concurrence, et des promesses très agressives sur l’épaisseur et la batterie.

Le nom « iPhone Ultra » prend de l’épaisseur, sans devenir une certitude

La rumeur d’un abandon du nom iPhone Fold au profit de iPhone Ultra circule désormais chez plusieurs reprises sérieuses de fuites venues de Weibo.

L’idée serait simple : Apple ne voudrait pas seulement nommer un format, mais installer un nouveau sommet de gamme, dans la continuité de l’Apple Watch Ultra et des puces Ultra sur Mac. À ce stade, il faut toutefois rester prudent : aucune confirmation officielle n’existe, et le nom final reste encore spéculatif.

Sur le design, les choses sont un peu plus cohérentes. Plusieurs sources ont révélé de modèles factices montrant un iPhone pliable plus large que la plupart des smartphones pliables actuels, dans un format proche d’un mini-tablette une fois déplié. Cette orientation rejoint d’autres fuites plus anciennes décrivant un appareil moins étroit qu’un Galaxy Z Fold, avec une approche plus proche d’un petit iPad repliable.

Des rendus signés Jon Prosser remettent la finesse au centre

Les nouveaux visuels attribués à Jon Prosser ne sont pas nouveaux dans leur origine, mais ils reviennent fortement dans la conversation parce qu’ils collent à la tendance « wide fold » observée sur les modèles factices. Les dimensions avancées restent impressionnantes : environ 9 à 9,5 mm fermé et 4,5 mm ouvert selon les reprises de ses rendus.

Là encore, il faut distinguer deux choses : ces chiffres sont issus d’une fuite, pas d’une fiche technique validée, mais ils s’inscrivent dans un récit plus large où Apple chercherait à compenser son arrivée tardive par un produit particulièrement fin et très soigné sur la charnière.

La vraie bombe de la fuite : une batterie de 5 800 mAh

Le point le plus spectaculaire concerne la batterie. Plusieurs reprises de la vidéo de Prosser évoquent une capacité d’environ 5 800 mAh, ce qui placerait l’appareil au-dessus des Fold Samsung actuels et même au-dessus de certaines rumeurs autour de la future concurrence Android. Cette information n’est pour l’instant confirmée par aucune source de la chaîne d’approvisionnement, donc elle doit être traitée comme une fuite isolée mais notable. Si elle se confirmait, Apple ferait de l’autonomie un argument clé de son premier pliable, ce qui serait très cohérent avec son positionnement premium.

Autre élément avancé dans ces rendus : l’existence de versions de test avec caméra sous l’écran sur la dalle interne. Pour l’instant, cette idée n’est pas corroborée par les sources les plus solides disponibles dans la presse généraliste ou financière. Elle reste donc dans la catégorie des détails plausibles, mais encore fragiles.

Le calendrier reste crédible, mais la disponibilité est moins claire

Sur la fenêtre de lancement, le signal le plus fiable reste celui de Mark Gurman : selon lui, l’appareil est toujours sur les rails pour un début en septembre 2026, possiblement présenté avec les iPhone 18 Pro. En clair, Apple peut encore tenir une keynote de septembre sans garantir un démarrage commercial fluide immédiatement après.

Apple veut moins « inventer » le pliable que le rendre désirable

Ce que racontent ces fuites, au fond, est assez limpide. Apple ne semble pas chercher à révolutionner le format pliable par un concept étrange ou expérimental. La marque viserait plutôt un produit plus large, plus fin, mieux fini, avec une pliure discrète et une batterie très ambitieuse. Autrement dit, un pliable qui parle moins au geek de la première heure qu’au client premium qui attend un objet statutaire, rassurant et presque banal dans sa qualité perçue.

Si Apple confirme vraiment un iPhone Ultra avec ce gabarit, cette finesse et surtout une batterie proche de 5 800 mAh, le marché pliable pourrait entrer dans une nouvelle phase. Pas forcément celle de la démocratisation immédiate, mais celle où le format cesse d’être un gadget ambitieux pour devenir, enfin, un vrai sommet de gamme.