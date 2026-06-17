Accueil » iPhone des 20 ans : Apple préparerait deux modèles avec design tout en verre et puce A21

iPhone des 20 ans : Apple préparerait deux modèles avec design tout en verre et puce A21

iPhone des 20 ans : Apple préparerait deux modèles avec design tout en verre et puce A21

À l’approche du vingtième anniversaire de l’iPhone, Apple préparerait l’un des plus importants renouvellements de design de son histoire récente. Après plusieurs mois de rumeurs évoquant un smartphone presque entièrement en verre et doté d’un écran incurvé, de nouvelles informations de Mark Gurman viennent préciser les ambitions de la marque.

Selon le journaliste de Bloomberg, Apple ne lancerait pas un seul modèle commémoratif en 2027, mais deux versions distinctes destinées à succéder aux futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Une stratégie qui rappelle celle de l’iPhone X en 2017, mais avec une ambition technologique bien plus importante.

Deux formats pour célébrer les 20 ans de l’iPhone

Les futurs appareils, connus en interne sous les noms de code V73 et V74, seraient commercialisés dans des dimensions proches de celles des modèles Pro actuels. Apple conserverait donc sa stratégie de double format haut de gamme, tout en introduisant un design entièrement repensé.

Les rumeurs évoquent des écrans presque sans bordures, associés à des panneaux incurvés qui se prolongeraient sur les côtés du châssis. L’objectif serait de renforcer l’effet d’immersion et de rapprocher encore davantage l’iPhone de la vision d’un appareil entièrement constitué d’une seule surface de verre.

Depuis plusieurs années, Apple travaille progressivement à la disparition des éléments visibles en façade. Cet iPhone anniversaire pourrait représenter l’aboutissement de cette démarche.

Une nouvelle puce A21 gravée en 2 nm

Sous le capot, Apple miserait sur une nouvelle génération de processeurs baptisée A21, connue en interne sous le nom de code « Naxos ». Cette puce serait fabriquée selon un procédé de gravure en 2 nanomètres, une évolution majeure qui devrait permettre d’améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique.

L’arrivée du 2 nm constitue une étape importante pour l’industrie mobile. En réduisant davantage la taille des transistors, Apple pourrait augmenter la puissance disponible pour les tâches liées à l’intelligence artificielle tout en maîtrisant la consommation énergétique.

Cette architecture devrait également équiper la deuxième génération de l’iPhone pliable, confirmant l’importance stratégique de cette plateforme pour les années à venir.

L’iPhone pliable entre dans une nouvelle phase

Les informations de Bloomberg suggèrent également qu’Apple prévoit d’accélérer le développement de sa gamme pliable. Le futur modèle, connu sous le nom de code V78, partagerait la même plateforme matérielle que l’iPhone anniversaire et bénéficierait du processeur A21.

Plus intéressant encore, Apple envisagerait désormais un renouvellement annuel de ses smartphones pliables. Une décision qui témoignerait d’une confiance croissante dans cette catégorie de produits longtemps observée avec prudence par la firme de Cupertino.

Après avoir laissé Samsung et les fabricants chinois défricher le marché, Apple semble préparer une entrée plus structurée sur ce segment.

Des AirPods équipés de caméras et dopés à l’IA

L’année 2027 pourrait également marquer l’arrivée d’une nouvelle catégorie d’appareils au sein de l’écosystème Apple. Bloomberg affirme que la société travaille sur des AirPods intégrant des caméras miniatures capables de fournir un contexte visuel à Siri. L’idée serait de permettre à l’assistant d’analyser l’environnement de l’utilisateur et de répondre à des questions portant sur les objets, les lieux ou les éléments visibles autour de lui.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à renforcer les capacités multimodales de Siri et à développer une nouvelle génération d’assistants capables de comprendre simultanément la voix, l’image et le contexte.

Initialement attendus plus tôt, ces écouteurs auraient été retardés par les difficultés rencontrées dans le développement des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

La première grande année de l’ère John Ternus

Tous ces produits pourraient marquer un tournant historique pour Apple. Selon les informations de Bloomberg, leur lancement interviendrait durant la première année complète du mandat de John Ternus, appelé à succéder à Tim Cook à la tête de l’entreprise à partir du 1er septembre.

Si la transition se déroule comme prévu, 2027 pourrait ainsi symboliser le début d’un nouveau chapitre pour Apple, porté par une génération de produits centrés sur l’intelligence artificielle, les nouveaux formats d’écran et les expériences immersives.

Plus qu’un anniversaire, une nouvelle vision de l’iPhone

Apple a déjà utilisé les anniversaires de l’iPhone pour introduire des changements majeurs. L’iPhone X avait marqué la disparition du bouton Home et l’arrivée de Face ID. Vingt ans après le premier iPhone, la firme pourrait une nouvelle fois profiter de cet anniversaire symbolique pour redéfinir son produit phare.

Entre un design tout en verre, des écrans quasiment sans bordures, une nouvelle génération de puces en 2 nm et l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de son écosystème, Apple semble préparer bien plus qu’une simple évolution annuelle.

Si ces informations se confirment, l’iPhone anniversaire pourrait devenir l’un des lancements les plus importants de la décennie pour la marque à la pomme.