Intel préparerait l’un des projets les plus inattendus de sa récente histoire. D’après une nouvelle fuite relayée par le leaker FX57, le constructeur viserait le premier trimestre 2028 pour le lancement d’une nouvelle génération de processeurs intégrant une technologie graphique développée par Nvidia.

Si le nom de Serpent Lake n’est pas explicitement mentionné, l’ensemble des informations correspond aux précédentes rumeurs entourant cette mystérieuse plateforme, qui associerait des cœurs CPU Intel à un bloc graphique RTX signé Nvidia. Une approche inédite pour une entreprise qui s’appuie traditionnellement sur ses propres solutions graphiques intégrées.

Un partenariat inattendu entre Intel et Nvidia

Depuis plusieurs années, Intel investit massivement dans son écosystème graphique avec l’arrivée des GPU Arc et le développement de ses architectures graphiques intégrées. L’apparition de Serpent Lake pourrait pourtant marquer une rupture stratégique.

Selon les différentes fuites publiées ces derniers mois, Intel travaillerait sur un SoC capable de combiner ses futurs cœurs processeur avec une tuile graphique basée sur l’architecture RTX de Nvidia, remplaçant ainsi les solutions Arc habituellement utilisées sur ses plateformes mobiles.

Une telle configuration permettrait à Intel de profiter de l’expertise de Nvidia dans plusieurs domaines clés, notamment l’accélération IA, le ray tracing et les charges de travail graphiques avancées.

Si le calendrier évoqué par FX57 se confirme, une présentation officielle pourrait intervenir lors du CES 2028, un rendez-vous souvent privilégié par les fabricants pour dévoiler leurs innovations majeures dans le secteur PC.

Quel avenir pour Intel Arc ?

L’une des premières interrogations soulevées par cette rumeur concerne naturellement l’avenir de la division graphique Arc. Toutefois, l’arrivée d’une puce hybride Intel-Nvidia ne signifie pas nécessairement l’abandon des technologies graphiques maison.

Le scénario le plus crédible serait celui d’une segmentation plus poussée de l’offre. Intel pourrait continuer à utiliser ses GPU Arc sur les ordinateurs portables grand public tout en réservant Serpent Lake à des segments plus spécialisés.

Les PC centrés sur l’intelligence artificielle, les stations de travail mobiles ou encore les machines destinées aux professionnels de la création figurent parmi les candidats les plus probables.

Cette orientation serait d’ailleurs cohérente avec la stratégie actuelle de Nvidia, qui multiplie les initiatives autour de l’IA embarquée et des plateformes de calcul avancé destinées aux entreprises.

Une pièce importante dans la future feuille de route d’Intel

Les précédentes feuilles de route ayant fuité plaçaient Serpent Lake aux côtés de plusieurs architectures majeures du constructeur, notamment Nova Lake, Razor Lake et Titan Lake. Selon ces informations, Serpent Lake serait directement dérivé de Titan Lake, une génération de processeurs mobiles encore en développement.

Cette proximité suggère que Intel ne considérerait pas Serpent Lake comme une plateforme isolée, mais plutôt comme une déclinaison spécialisée destinée à répondre à de nouveaux besoins du marché.

À l’heure où l’intelligence artificielle devient un critère central dans la conception des PC, les constructeurs cherchent à intégrer davantage de puissance de calcul dédiée tout en conservant une excellente efficacité énergétique. Une alliance entre Intel et Nvidia pourrait précisément répondre à cette équation.

Plus qu’un processeur, un changement de philosophie

Si cette collaboration venait à se concrétiser, elle représenterait bien davantage qu’un simple changement technique.

Depuis des décennies, Intel contrôle la quasi-totalité des composants essentiels de ses plateformes. Intégrer une technologie graphique Nvidia au cœur même d’un processeur constituerait un changement de philosophie majeur pour le géant américain.

Cette évolution témoigne également d’une réalité plus large : le marché du PC entre dans une nouvelle phase où les performances CPU seules ne suffisent plus. Les capacités graphiques, l’accélération IA et l’optimisation logicielle deviennent désormais des éléments tout aussi stratégiques.

Pour Intel, Serpent Lake pourrait ainsi devenir l’un des projets les plus ambitieux de l’ère post-Arc. Reste désormais à savoir si cette alliance inattendue avec Nvidia se concrétisera réellement ou si elle restera l’une des rumeurs les plus intrigantes de l’industrie des semi-conducteurs.