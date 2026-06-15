Accueil » Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait enfin un système MagSafe grâce à un nouveau design

Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait enfin un système MagSafe grâce à un nouveau design

Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait enfin un système MagSafe grâce à un nouveau design

Depuis l’arrivée du standard Qi2, de nombreux utilisateurs Samsung espéraient voir apparaître un système magnétique intégré similaire au MagSafe d’Apple. Pourtant, malgré la compatibilité Qi2 introduite sur les récents modèles Galaxy, la marque coréenne n’a jamais franchi la dernière étape : intégrer directement les aimants dans ses smartphones.

Selon une nouvelle fuite en provenance du leaker coréen yeux 1122, cette situation pourrait enfin changer avec le futur Galaxy S27 Ultra. Et, la solution passerait par un élément aussi inattendu que nostalgique : le retour d’un module photo horizontal à l’arrière de l’appareil.

Un design inspiré du Galaxy S10 pourrait faire son retour

D’après les informations publiées sur Naver, Samsung envisagerait d’abandonner l’actuelle disposition verticale des capteurs photo au profit d’une large barre horizontale traversant le dos du smartphone.

Une approche qui rappellera immédiatement le Galaxy S10 lancé en 2019.

À l’époque, cette configuration offrait plusieurs avantages pratiques : une meilleure stabilité sur une surface plane, une répartition plus homogène des composants et une identité visuelle forte face à la concurrence. Aujourd’hui, ce choix pourrait répondre à un défi bien différent : libérer suffisamment d’espace interne pour intégrer un anneau magnétique compatible Qi2.

Le véritable MagSafe version Samsung ?

Le principal atout du standard Qi2 réside dans son système magnétique intégré. Sur les récents iPhone, les aimants permettent de fixer instantanément des chargeurs sans fil, des batteries externes, des supports voiture, des portefeuilles et des accessoires de bureau.

L’expérience est devenue un argument majeur de l’écosystème Apple.

À l’inverse, même les Galaxy Ultra les plus récents nécessitent encore une coque magnétique spécifique pour profiter d’accessoires similaires. Selon cette nouvelle fuite, le futur module photo horizontal du Galaxy S27 Ultra pourrait dégager suffisamment d’espace pour intégrer directement l’anneau magnétique sans perturber l’agencement interne du smartphone.

Si cette évolution se confirme, Samsung pourrait enfin proposer une expérience Qi2 complète, sans accessoire supplémentaire.

Le S Pen reste le principal obstacle

Toutefois, le défi n’est pas uniquement mécanique. L’intégration d’aimants dans un smartphone Ultra pose un problème bien connu chez Samsung : le S Pen. Le stylet repose sur la technologie EMR (Electro-Magnetic Resonance), qui utilise un numériseur intégré sous l’écran pour détecter avec précision la position du stylet.

Or, la présence d’aimants puissants peut perturber ce fonctionnement.

Samsung connaît parfaitement cette limitation. D’ailleurs, plusieurs coques magnétiques compatibles Galaxy affichent déjà des avertissements concernant d’éventuelles interférences avec le S Pen.

Pour réussir l’intégration d’un système magnétique natif, Samsung devra donc résoudre un délicat équilibre entre une compatibilité Qi2, une puissance magnétique suffisante, une précision du stylet et une épaisseur du smartphone.

Un défi technique bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Une évolution stratégique pour l’écosystème Galaxy

Au-delà de la recharge sans fil, l’enjeu est surtout stratégique. Apple a construit autour de MagSafe un véritable écosystème d’accessoires générant des revenus supplémentaires et renforçant l’attachement des utilisateurs à la plateforme.

Samsung dispose déjà d’un vaste catalogue d’accessoires, mais l’absence d’un système magnétique intégré limite encore les possibilités offertes aux fabricants tiers.

L’arrivée d’un Galaxy S27 Ultra pleinement compatible Qi2 pourrait accélérer le développement de batteries magnétiques, de stations d’accueil, d’accessoires de photographie, de supports professionnels et de nouveaux usages autour de l’IA mobile.

Dans un marché où les évolutions matérielles deviennent plus progressives, l’écosystème joue un rôle de plus en plus important dans la différenciation des constructeurs.

Concilier ambition et élément emblématique

Cette rumeur illustre parfaitement l’évolution actuelle du smartphone haut de gamme. Les innovations ne concernent plus uniquement les processeurs ou les capteurs photo, mais également l’intégration intelligente de l’appareil dans un environnement d’accessoires et de services.

Le retour d’un design horizontal pourrait sembler être un simple choix esthétique. En réalité, il pourrait permettre à Samsung de résoudre l’un des derniers handicaps techniques qui l’empêchent de rivaliser pleinement avec l’écosystème MagSafe.

Reste désormais à savoir si la firme coréenne parviendra à concilier cette ambition avec l’un des éléments les plus emblématiques de la gamme Ultra : le S Pen.

Si elle y parvient, le Galaxy S27 Ultra pourrait devenir bien plus qu’une simple évolution du S26 Ultra. Il pourrait marquer le début d’une nouvelle génération d’accessoires magnétiques pour l’univers Galaxy.