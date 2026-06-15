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Galaxy Watch Ultra 2 : une batterie de 800 mAh pourrait enfin transformer l’autonomie

Galaxy Watch Ultra 2 : une batterie de 800 mAh pourrait enfin transformer l’autonomie

Après deux générations relativement conservatrices sur l’autonomie, Samsung pourrait enfin offrir à sa prochaine montre premium l’amélioration la plus attendue : une batterie nettement plus généreuse.

Selon de nouvelles informations relayées par SamMobile, la future Galaxy Watch Ultra 2 embarquerait une batterie de 784 mAh, soit une capacité commerciale qui pourrait être annoncée à 800 mAh.

Si cette fuite se confirme, il s’agirait de l’une des évolutions matérielles les plus importantes jamais apportées à la gamme Galaxy Watch Ultra.

Une hausse de capacité de près de 35 %

Les Galaxy Watch Ultra actuellement commercialisées intègrent une batterie de 590 mAh. Avec une capacité pouvant atteindre 800 mAh, Samsung augmenterait l’autonomie théorique d’environ 35 %, un bond particulièrement significatif sur le marché des montres connectées où chaque milliampère compte.

Aujourd’hui, Samsung annonce jusqu’à deux jours d’autonomie dans des scénarios incluant le suivi GPS et les fonctions sportives avancées.

Avec cette nouvelle batterie, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait enfin s’approcher des trois jours d’utilisation réelle, un seuil souvent considéré comme idéal pour les utilisateurs actifs.

Une nouvelle puce pour améliorer l’efficacité énergétique

Toutefois, l’autonomie ne dépend pas uniquement de la batterie. Plusieurs fuites indiquent également que Samsung pourrait abandonner sa puce Exynos W1000 au profit du Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Cette transition serait particulièrement intéressante.

Outre un potentiel gain en performances, la nouvelle plateforme pourrait offrir une meilleure gestion énergétique, permettant à Samsung de tirer davantage profit de l’augmentation de capacité.

La combinaison d’une batterie plus importante et d’une architecture plus efficiente pourrait ainsi constituer l’une des plus fortes progressions d’autonomie observées sur une Galaxy Watch ces dernières années.

La 5G pourrait toutefois changer l’équation

Une autre rumeur attire l’attention : l’arrivée d’une version 5G de la Galaxy Watch Ultra 2. Samsung travaillerait sur une déclinaison capable de fonctionner de manière encore plus indépendante du smartphone, notamment aux États-Unis et en Corée du Sud dans un premier temps.

Cette évolution offrirait davantage de liberté aux utilisateurs pour les appels, les données mobiles et les services connectés. Mais, elle pourrait également consommer une partie du gain énergétique apporté par la nouvelle batterie.

L’impact réel sur l’autonomie dépendra donc largement de la manière dont Samsung optimisera son modem et la gestion réseau sous Wear OS.

Wear OS 7 en toile de fond

La Galaxy Watch Ultra 2 devrait également être l’une des premières montres Samsung à exploiter pleinement Wear OS 7, récemment présenté par Google lors de la conférence I/O 2026.

Cette nouvelle version promet plusieurs optimisations :

Une meilleure gestion énergétique

Des animations plus fluides

Des performances accrues

Une intégration plus poussée de Gemini et des fonctions IA

L’ensemble pourrait contribuer à améliorer l’expérience globale bien au-delà de la simple autonomie.

Samsung vise enfin le véritable segment Ultra

Depuis son lancement, la Galaxy Watch Ultra s’est imposée comme la montre la plus ambitieuse du catalogue Samsung, mais son autonomie restait en retrait face à certaines références du marché outdoor et sportif.

Cette nouvelle génération semble vouloir corriger ce point faible.

Une batterie proche de 800 mAh, une nouvelle plateforme Snapdragon, la compatibilité 5G et Wear OS 7 pourraient permettre à Samsung de proposer une montre réellement à la hauteur de son positionnement Ultra.

La présentation officielle est attendue lors du prochain événement Galaxy Unpacked, prévu en juillet aux côtés des futurs smartphones pliables de la marque.

Si les fuites se confirment, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait bien devenir l’évolution la plus intéressante de la gamme depuis son lancement.