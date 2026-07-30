Tous les regards étaient tournés vers Microsoft au moment de publier ses résultats financiers. Une question dominait les attentes des investisseurs : les dizaines de milliards de dollars investis dans l’intelligence artificielle commencent-ils réellement à porter leurs fruits ? Les chiffres dévoilés par le géant américain apportent une réponse largement positive, même si le coût de cette stratégie continue de grimper à un rythme spectaculaire.

Portée par Azure, le cloud et les services d’IA, Microsoft signe un trimestre solide et confirme que sa transformation vers une entreprise centrée sur l’intelligence artificielle est désormais bien engagée.

Des résultats financiers largement au-dessus des attentes

Pour le trimestre clos le 30 juin, Microsoft a enregistré un chiffre d’affaires de 90 milliards de dollars, en progression de 18 % sur un an. Le bénéfice net atteint 35,8 milliards de dollars, soit une hausse de 31 %, tandis que les activités regroupées sous Microsoft Cloud génèrent 59,3 milliards de dollars, en croissance de 27 %.

Les marchés ont accueilli favorablement ces résultats, l’action Microsoft progressant d’environ 2 % après la clôture des échanges.

Ces performances confirment que les investissements massifs consentis dans les infrastructures cloud et l’intelligence artificielle continuent d’alimenter la croissance du groupe.

Azure dépasse les prévisions et franchit un cap historique

Le véritable indicateur attendu par les analystes était toutefois Azure. La plateforme cloud de Microsoft affiche une croissance annuelle de 43 %, contre 40 % anticipés par le marché. Cette progression est également supérieure à celle du trimestre précédent, où Azure avait enregistré une hausse de 40 %.

Plus symbolique encore, Azure dépasse pour la première fois 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, un jalon majeur dans son développement.

Cette accélération revêt une importance particulière. Depuis plusieurs mois, Microsoft reconnaît faire face à une pénurie de capacité de calcul, l’obligeant à arbitrer l’utilisation de ses infrastructures entre : les clients Azure, les besoins de recherche internes et les services Copilot et les modèles d’intelligence artificielle.

Malgré cette pression, la demande continue de progresser plus vite que prévu.

Le carnet de commandes se diversifie

Autre signal positif : la dépendance de Microsoft envers quelques grands acteurs de l’IA semble progressivement diminuer. Le groupe annonce que son carnet de commandes commercial atteint désormais 678 milliards de dollars, soit une progression de 84 % sur un an. Surtout, l’entreprise précise que la croissance observée au cours du trimestre provient désormais d’un nombre plus important de clients, et non uniquement des grands laboratoires spécialisés dans l’intelligence artificielle.

Cette évolution est stratégique.

Au début de l’année, Microsoft indiquait qu’une part importante de ce carnet de commandes était liée à OpenAI. L’élargissement de la base de clientèle réduit donc les inquiétudes concernant une dépendance excessive à un partenaire unique.

Parallèlement, Microsoft 365 Copilot dépasse désormais les 30 millions de licences payantes, contre 20 millions quelques mois auparavant, preuve que les entreprises accélèrent l’adoption des outils d’IA générative intégrés à la suite bureautique.

Une facture d’investissement toujours plus élevée

Si la croissance est bien au rendez-vous, elle s’accompagne d’un effort financier colossal. Au cours du seul trimestre, Microsoft a investi 35,8 milliards de dollars dans ses infrastructures, ses centres de données et ses équipements, soit plus du double des 17 milliards de dollars engagés un an plus tôt. Sur l’ensemble de l’exercice fiscal, ces dépenses atteignent environ 116 milliards de dollars.

Ces montants illustrent l’ampleur de la course mondiale aux infrastructures d’intelligence artificielle.

Microsoft construit de nouveaux centres de données, déploie davantage de processeurs spécialisés et augmente continuellement ses capacités afin de répondre à une demande qui ne cesse de croître.

Une rentabilité solide, mais à nuancer

Le bénéfice net progresse fortement, mais cette performance mérite quelques précisions. Une partie de cette hausse provient d’un gain exceptionnel de 3,2 milliards de dollars lié à la valorisation de la participation de Microsoft dans Anthropic. En neutralisant les éléments exceptionnels ainsi que les variations liées à ses investissements stratégiques dans l’IA, Microsoft indique que son bénéfice progresse de 22 %.

L’entreprise a également bénéficié d’une baisse de certaines charges grâce à son premier programme de départs volontaires, même si cet effet positif a été partiellement compensé par une dépréciation comptable liée aux activités Xbox.

La rentabilité reste donc robuste, mais elle ne reflète pas uniquement la performance opérationnelle des activités cloud.

Microsoft confirme son changement de dimension

Ces résultats traduisent une évolution profonde du modèle économique du groupe. Longtemps identifié comme un éditeur de logiciels, Microsoft devient progressivement une entreprise dont la croissance repose principalement sur trois piliers : le cloud, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques.

Azure n’est plus simplement une plateforme d’hébergement. Il constitue désormais le socle sur lequel reposent Copilot, les services IA destinés aux entreprises et une partie des développements réalisés avec OpenAI et d’autres partenaires.

Cette stratégie nécessite des investissements records, mais les revenus progressent, pour l’instant, suffisamment vite pour rassurer les marchés.

La prochaine étape sera celle de la rentabilité durable

Les résultats trimestriels montrent que la demande pour les services cloud et l’intelligence artificielle reste particulièrement dynamique. Les entreprises continuent d’investir, les abonnements Copilot progressent et Azure franchit un seuil historique.

La véritable question n’est donc plus de savoir si l’IA génère des revenus pour Microsoft. Elle consiste désormais à déterminer si cette croissance pourra durablement compenser les dépenses gigantesques nécessaires à la construction des infrastructures qui la rendent possible.

À court terme, les investisseurs semblent convaincus que le pari fonctionne. Mais à mesure que la course mondiale aux centres de données s’intensifie, Microsoft devra continuer à démontrer que chaque milliard investi dans l’IA se traduit par une création de valeur à long terme.