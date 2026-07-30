La hausse du prix des smartphones ne s’explique plus uniquement par la mémoire ou les composants de stockage. Qualcomm a confirmé qu’il augmentera les tarifs de l’ensemble de ses processeurs à partir du 1er septembre, une décision qui risque d’avoir un impact direct sur les prochains appareils Android haut de gamme… mais aussi sur une partie du marché automobile et des centres de données.

Cette annonce intervient alors que le secteur des semi-conducteurs fait face à une flambée persistante des coûts de production et à des tensions sur l’approvisionnement de plusieurs composants essentiels.

Qualcomm confirme une hausse généralisée de ses prix

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a annoncé sans détour que les prix des produits Qualcomm augmenteront à compter du 1er septembre.

L’entreprise n’a pas précisé l’ampleur exacte de cette hausse, mais plusieurs rumeurs publiées ces derniers jours évoquaient une augmentation à deux chiffres en pourcentage. Si ces estimations se confirment, les fabricants de smartphones devront absorber une partie de cette hausse ou la répercuter sur le prix final des appareils.

La flambée du coût de la mémoire touche toute l’industrie

Qualcomm explique cette décision par une combinaison de facteurs qui affectent l’ensemble du secteur électronique. Selon l’entreprise, les prix de la mémoire connaissent actuellement une augmentation sans précédent, tandis que les contraintes d’approvisionnement continuent de perturber la production mondiale.

Ces tensions concernent bien davantage que les smartphones. Elles touchent également les ordinateurs portables, les consoles de jeux, les cartes de développement, comme les Raspberry Pi et de nombreux équipements électroniques embarqués.

Face à cette situation, Qualcomm préfère ajuster ses tarifs plutôt que réduire ses marges.

Les revenus liés aux smartphones poursuivent leur ralentissement

Cette annonce intervient dans un contexte contrasté pour le groupe américain. Au cours du dernier trimestre, les revenus issus de son activité dédiée aux smartphones ont reculé de 20 % sur un an, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2021.

Le ralentissement du marché mondial des téléphones, combiné à la hausse du coût des composants, pèse directement sur cette division historique. Qualcomm cherche donc à préserver sa rentabilité tout en rééquilibrant progressivement son modèle économique.

Apple réduit progressivement sa dépendance à Qualcomm

Autre élément important évoqué par Qualcomm : la baisse attendue de ses activités avec Apple. Le groupe indique que sa part de marché concernant les modems destinés à la prochaine génération d’iPhone sera nettement plus faible. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à développer davantage de composants internes afin de réduire sa dépendance envers les fournisseurs externes.

Pour Qualcomm, cette diminution était anticipée. L’entreprise affirme que d’autres divisions compenseront progressivement cette perte de revenus.

L’automobile et les centres de données deviennent prioritaires

Le fabricant de Snapdragon accélère désormais sa diversification. À moyen terme, Qualcomm prévoit que les smartphones ne représenteront plus qu’environ la moitié de son chiffre d’affaires, avant de tomber à un tiers d’ici 2029.

La croissance devrait principalement provenir de deux secteurs :

les infrastructures de centres de données dédiées à l’intelligence artificielle les technologies automobiles

Cette stratégie se concrétise déjà avec la signature récente d’un partenariat de dix ans avec BMW, qui utilisera les plateformes Snapdragon dans ses futurs véhicules connectés. L’automobile devient ainsi un pilier majeur de la croissance de Qualcomm, au même titre que les infrastructures cloud.

Les fabricants pourraient conserver plus longtemps leurs anciennes puces

La hausse des coûts commence également à modifier les stratégies des constructeurs. Selon les dirigeants de Qualcomm, certains fabricants choisissent désormais d’intégrer des générations précédentes de processeurs Snapdragon afin de limiter l’augmentation du prix de leurs appareils. Cette tendance pourrait s’intensifier si les composants continuent de renchérir dans les prochains mois.

Plutôt que de systématiquement adopter le processeur le plus récent, certaines marques pourraient privilégier des plateformes déjà amorties, offrant un meilleur équilibre entre performances et coût de fabrication.

Une pression qui pourrait toucher l’ensemble du marché Android

Même si Qualcomm ne fournit pas tous les fabricants de smartphones, son influence reste considérable. Les séries Snapdragon 8 équipent une grande partie des modèles premium de Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor, ASUS ou encore Motorola.

Une hausse des tarifs des processeurs pourrait donc se répercuter sur une large partie des smartphones Android commercialisés à partir de la fin de l’année.

L’impact dépendra toutefois des choix des constructeurs. Certains pourraient absorber une partie des coûts pour rester compétitifs, tandis que d’autres privilégieront une augmentation des prix ou une réduction de certaines caractéristiques matérielles afin de préserver leurs marges.

Une nouvelle réalité pour l’industrie des semi-conducteurs

L’annonce de Qualcomm reflète une transformation plus profonde du secteur. Pendant plusieurs années, les progrès de la gravure permettaient d’améliorer simultanément les performances, la consommation énergétique et les coûts de production. Aujourd’hui, cette équation devient beaucoup plus complexe.

Entre la hausse du prix de la mémoire, les investissements massifs nécessaires au développement des nouvelles générations de puces et la diversification vers l’intelligence artificielle et l’automobile, les fabricants cherchent désormais de nouveaux leviers de rentabilité.

Pour les consommateurs, cette évolution pourrait se traduire par des smartphones plus coûteux, même en l’absence d’innovations matérielles majeures. Pour Qualcomm, en revanche, cette hausse tarifaire marque une étape importante dans sa stratégie : transformer progressivement son activité afin de ne plus dépendre exclusivement du marché des téléphones mobiles.