L’intelligence artificielle est devenue le principal moteur de croissance d’Instagram. À l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Meta a révélé que le temps passé sur Instagram avait progressé de plus de 10 % sur un an, une hausse que le groupe attribue directement aux nouveaux algorithmes de recommandation alimentés par l’IA.

Derrière cette performance se cache une évolution beaucoup plus profonde : Meta ne cherche plus seulement à afficher le bon contenu au bon moment. Son objectif est désormais de comprendre chaque publication avec une précision inédite afin de construire un fil d’actualité entièrement personnalisé. Une stratégie qui séduit les investisseurs… mais qui alimente aussi les critiques des régulateurs.

L’intelligence artificielle transforme le fil Instagram

Meta affirme que ses nouveaux systèmes de recommandation améliorent significativement l’engagement des utilisateurs. Les progrès concernent à la fois le fil d’actualité principal et les vidéos courtes Reels.

Selon l’entreprise, une refonte de l’algorithme dédié aux Reels aurait, à elle seule, augmenté le temps de consultation de 15 points de base. Un chiffre qui peut paraître modeste, mais qui représente, à l’échelle des milliards d’utilisateurs de la plateforme, des millions d’heures supplémentaires passées chaque jour devant les contenus proposés.

Cette progression ne concerne pas uniquement Instagram.

Meta indique également observer une forte hausse de la consommation de vidéos sur Facebook, où les recommandations automatisées prennent progressivement le pas sur les publications issues des abonnements traditionnels.

Un algorithme qui connaît de mieux en mieux ses utilisateurs

Pour Mark Zuckerberg, cette amélioration repose sur plusieurs évolutions techniques. Les systèmes de recommandation bénéficient désormais d’une puissance de calcul accrue et d’une architecture capable d’exploiter un historique beaucoup plus riche des comportements de chaque utilisateur. L’objectif est de prédire avec davantage de précision quels contenus seront susceptibles de retenir l’attention.

Plus le modèle comprend les habitudes de navigation, les centres d’intérêt et les interactions passées, plus il devient capable de proposer des contenus adaptés au profil de chacun.

Cette personnalisation constitue aujourd’hui l’un des principaux axes de développement de Meta.

Les grands modèles de langage analysent désormais chaque publication

L’une des annonces les plus importantes concerne l’utilisation des Large Language Model (LLM) au sein même du système de recommandation. Meta indique que chaque Reel et chaque publication publique sur Instagram sont désormais analysés par une intelligence artificielle afin d’en identifier le sujet, le ton ou encore le contexte général.

Cette compréhension sémantique permet ensuite d’associer beaucoup plus finement chaque contenu aux utilisateurs susceptibles de l’apprécier.

Le groupe prévoit également d’étendre progressivement cette technologie à Facebook. Pour Meta, cette analyse approfondie représente une étape essentielle vers une personnalisation toujours plus poussée.

Plus d’engagements signifient aussi plus de revenus

Cette évolution répond à une logique économique très claire. Le modèle publicitaire de Meta dépend directement du temps que les internautes passent sur ses plateformes. Chaque minute supplémentaire passée à faire défiler le fil d’actualité génère davantage d’espaces publicitaires disponibles pour les annonceurs.

Autrement dit, améliorer les recommandations ne vise pas uniquement à enrichir l’expérience utilisateur. Il s’agit également d’augmenter l’inventaire publicitaire disponible et, par conséquent, les revenus générés par Instagram et Facebook.

Les investissements massifs réalisés par Meta dans l’intelligence artificielle trouvent ainsi un premier retour sur investissement très concret.

Une réussite qui nourrit aussi les critiques

Cette hausse du temps d’utilisation soulève néanmoins une question sensible. Les mêmes mécanismes que Meta présente comme des outils de personnalisation sont également au cœur de plusieurs procédures judiciaires. Aux États-Unis, plusieurs États accusent le groupe d’avoir conçu ses plateformes de manière à favoriser des comportements addictifs, notamment chez les adolescents.

Meta a d’ailleurs enregistré une charge juridique de 2,4 milliards de dollars au cours du trimestre, reflet de plusieurs contentieux toujours en cours.

Dans ce contexte, le temps passé sur l’application ne constitue plus seulement un indicateur de performance commerciale. Il peut également être interprété comme un élément de preuve dans les procédures visant les pratiques de conception des réseaux sociaux.

Meta défend une personnalisation sous contrôle

Face à ces critiques, Meta met en avant les outils de contrôle proposés aux utilisateurs. L’entreprise rappelle avoir introduit plusieurs fonctionnalités permettant d’ajuster les recommandations, de personnaliser le fonctionnement des algorithmes et d’activer des protections spécifiques pour les comptes adolescents. Selon Mark Zuckerberg, l’objectif n’est pas uniquement de montrer davantage de contenus, mais de proposer des recommandations plus pertinentes tout en laissant davantage de contrôle aux utilisateurs.

Ses détracteurs restent toutefois sceptiques.

Ils estiment qu’un système conçu pour maximiser le temps passé sur une plateforme influence inévitablement les comportements, même lorsque des paramètres de personnalisation sont disponibles.

L’IA devient le moteur économique de Meta

Ces résultats illustrent une réalité de plus en plus évidente. Les milliards de dollars investis par Meta dans l’intelligence artificielle ne servent pas uniquement à préparer de futurs assistants conversationnels ou des systèmes de superintelligence. Ils produisent déjà des effets immédiats sur le cœur du modèle économique de l’entreprise.

En améliorant continuellement ses algorithmes de recommandation, Meta augmente simultanément l’engagement des utilisateurs, les revenus publicitaires et la valeur de son écosystème.

Cette stratégie place toutefois le groupe dans une position délicate. Les technologies qui rassurent aujourd’hui les marchés financiers sont les mêmes qui alimentent les enquêtes des régulateurs et les actions en justice. Plus l’intelligence artificielle devient efficace pour capter notre attention, plus la frontière entre personnalisation et captation comportementale s’amenuise. Pour Meta, l’avenir de l’IA ne se jouera donc pas seulement dans les performances de ses algorithmes, mais aussi dans sa capacité à convaincre que ces derniers servent les utilisateurs autant que ses résultats financiers.