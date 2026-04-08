Samsung semble enfin prête à offrir une vraie relève à la Galaxy Watch Ultra. Après une première génération lancée en 2024 puis simplement rafraîchie sur la mémoire en 2025, la future Galaxy Watch Ultra 2 commence à se préciser à travers de nouvelles traces logicielles.

Et, le signal le plus intéressant n’est peut-être pas une fonction santé ou un nouveau design, mais une question de connectivité : Samsung préparerait au moins deux variantes de la Galaxy Watch Ultra 2, l’une en 5G, l’autre en 4G/LTE.

Galaxy Watch Ultra 2 : Une deuxième version repérée sur les serveurs de Samsung

Le nouveau leak vient d’un firmware aperçu sur les serveurs de Samsung pour un appareil portant la référence SM-L715F. La source estime qu’il s’agirait de la version 4G/LTE de la Galaxy Watch Ultra 2. Cette hypothèse fait écho à une précédente apparition d’un modèle SM-L716, interprété cette fois comme une déclinaison 5G.

Cette lecture repose sur une logique de nomenclature que Samsung utilise souvent dans son catalogue connecté : le chiffre 6 renvoie fréquemment à une version 5G, tandis que le 5 est davantage associé à la 4G/LTE. Ce n’est pas une confirmation officielle, mais c’est un indice suffisamment cohérent pour crédibiliser le scénario d’un lancement scindé.

Un lancement différencié selon les marchés semble de plus en plus plausible

Si cette fuite se confirme, Samsung pourrait adopter une stratégie assez pragmatique : réserver la version 5G à certains marchés clés, comme les États-Unis ou la Corée du Sud, et déployer ailleurs une version 4G/LTE plus classique. Plusieurs reprises de la fuite vont déjà dans ce sens, en évoquant une disponibilité potentiellement plus restreinte du modèle le plus avancé.

Ce choix aurait une logique industrielle assez claire. Sur une montre connectée, la connectivité ne dépend pas seulement du matériel embarqué, mais aussi des accords opérateurs, des bandes prises en charge et du niveau de déploiement réel des services dans chaque pays. Samsung pourrait donc chercher à éviter une distribution uniforme d’une fonction qui ne serait pas exploitée partout de la même manière.

En face, Apple a déjà musclé son discours « Ultra »

Le contexte concurrentiel compte beaucoup ici. Apple a officialisé l’Apple Watch Ultra 3 en septembre 2025 avec des capacités cellulaires 5G, en plus des communications satellites et d’une autonomie annoncée jusqu’à 42 heures en usage standard. Apple présente clairement cette montre comme son modèle d’aventure et de connectivité avancée.

Pour Samsung, répondre à cette montée en gamme ne consiste donc pas seulement à sortir une nouvelle Ultra, mais à clarifier son positionnement. Une Galaxy Watch Ultra 2 déclinée en 4 G et 5G pourrait permettre à la marque de rester compétitive sans imposer partout le coût d’un modèle cellulaire plus ambitieux.

Une décision raisonnable, à condition qu’elle soit bien tarifée

Sur le fond, l’idée de deux versions n’a rien d’absurde. Elle peut même être assez intelligente. Samsung a lancé la première Galaxy Watch Ultra en 2024 comme sa montre la plus robuste et la plus haut de gamme, pensée pour l’aventure et les usages intensifs. Deux ans plus tard, une vraie génération 2 doit logiquement faire plus qu’un simple ajustement cosmétique.

Mais, il y a une condition essentielle : si Samsung propose une version 4G/LTE « allégée », elle devra aussi refléter cette différence dans son prix. Car sur un produit estampillé Ultra, vendre deux niveaux de connectivité au même tarif serait difficile à défendre. En clair, la segmentation n’est acceptable que si elle améliore réellement l’offre — pas si elle brouille la promesse premium.