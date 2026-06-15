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Mistral AI viserait une levée de 3 milliards d’euros et une valorisation de 20 milliards

Mistral AI viserait une levée de 3 milliards d’euros et une valorisation de 20 milliards

Deux ans après sa création, Mistral AI pourrait franchir une nouvelle étape majeure. Selon Bloomberg, la startup française serait en discussions préliminaires pour lever environ 3 milliards d’euros, une opération qui porterait sa valorisation à près de 20 milliards d’euros.

Un signal fort pour l’écosystème technologique européen, alors que la course mondiale à l’intelligence artificielle s’intensifie.

Mistral AI : Une valorisation qui pourrait presque doubler en un an

D’après les informations rapportées par Bloomberg, Mistral AI viserait une valorisation d’environ 20 milliards d’euros, contre 11,7 milliards d’euros lors de sa levée de fonds Series C réalisée en septembre 2025.

Une telle progression confirmerait l’intérêt croissant des investisseurs pour l’entreprise fondée en 2023 par d’anciens chercheurs issus notamment de Google DeepMind et de Meta.

Depuis son lancement, Mistral s’est imposée comme l’un des acteurs les plus visibles de l’intelligence artificielle en Europe avec une ambition clairement affichée : démocratiser l’accès aux modèles d’IA de pointe tout en proposant une alternative européenne aux géants américains.

Une stratégie différente d’OpenAI et Anthropic

L’une des particularités de Mistral réside dans son approche plus ouverte du développement de l’IA. Contrairement à de nombreux concurrents américains qui privilégient des modèles propriétaires, l’entreprise propose plusieurs modèles open-weight permettant aux développeurs et aux entreprises de les adapter à leurs besoins spécifiques.

En parallèle, Mistral commercialise également des modèles fermés destinés à des usages professionnels plus avancés, notamment :

Cette double stratégie lui permet de séduire à la fois la communauté open source et les grandes organisations à la recherche de solutions commerciales sécurisées.

L’argument de la souveraineté technologique européenne

Le contexte géopolitique joue également en faveur de Mistral. Face à la domination des acteurs américains et aux préoccupations croissantes autour de la souveraineté numérique, plusieurs gouvernements européens cherchent à réduire leur dépendance aux infrastructures et aux modèles développés aux États-Unis.

Mistral s’est rapidement positionnée comme une alternative locale crédible.

L’entreprise multiplie les initiatives stratégiques :

Construction d’un centre de données près de Paris

Collaboration avec l’armée française

Partenariat avec le gouvernement luxembourgeois

Accords avec plusieurs grandes entreprises européennes

Cette approche lui permet de bénéficier d’un soutien politique et industriel qui dépasse largement le cadre du simple marché technologique.

Une course encore très inégale face aux géants américains

Malgré cette croissance spectaculaire, l’écart reste considérable avec les leaders du secteur. Selon PitchBook, Mistral a levé environ 4 milliards de dollars depuis sa création. À titre de comparaison, OpenAI a levé près de 186 milliards de dollars et Anthropic a levé environ 161,25 milliards de dollars.

Ces différences reflètent non seulement la capacité de financement des entreprises américaines, mais aussi leur avance en matière de revenus, d’adoption commerciale et de déploiement mondial.

Un tournant pour l’écosystème IA européen

Si cette levée de fonds se concrétise, elle constituerait l’une des plus importantes opérations jamais réalisées par une startup européenne de l’intelligence artificielle. Au-delà du montant, l’enjeu est stratégique. Mistral cherche à démontrer qu’une entreprise européenne peut encore jouer un rôle majeur dans la course aux modèles de pointe, à l’heure où les investissements nécessaires se chiffrent désormais en dizaines de milliards d’euros.

L’entreprise française n’a pas encore les moyens de rivaliser directement avec OpenAI ou Anthropic sur tous les fronts. Mais en misant sur l’ouverture, la souveraineté et les infrastructures locales, elle construit progressivement une proposition de valeur différente, susceptible de séduire un nombre croissant d’acteurs publics et privés en Europe.

La prochaine levée de fonds pourrait ainsi marquer bien plus qu’une simple opération financière : elle pourrait devenir un test grandeur nature de l’ambition européenne dans l’ère de l’intelligence artificielle.