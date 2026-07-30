La bataille des navigateurs dopés à l’intelligence artificielle change de visage. Après une première vague dominée par les assistants conversationnels intégrés et les moteurs de recherche augmentés, une nouvelle génération d’acteurs mise désormais sur des agents capables d’exécuter automatiquement des tâches complexes. C’est précisément le pari de Polar, une jeune pousse fondée par un ancien ingénieur de Perplexity, qui vient de lever 5,7 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le fonds Madrona.

Plutôt que de concurrencer frontalement Google Chrome ou de remplacer les moteurs de recherche traditionnels, Polar entend devenir un véritable assistant de travail pour les professionnels.

Un navigateur conçu pour les travailleurs du savoir

À la différence des premiers navigateurs IA destinés au grand public, Polar cible exclusivement les travailleurs du savoir : chercheurs, commerciaux, recruteurs, consultants, analystes ou équipes marketing.

L’idée est simple.

Les professionnels passent quotidiennement plusieurs heures à jongler entre des dizaines d’onglets, à copier des informations, remplir des formulaires ou répéter des procédures identiques. Polar cherche à automatiser ces tâches afin de libérer du temps pour les activités à plus forte valeur ajoutée.

Selon son fondateur Kevin Zhang, les premières générations de navigateurs IA ont surestimé l’intérêt des utilisateurs pour des fonctions comme la réservation de voyages ou la recherche conversationnelle.

Ces usages restent occasionnels et ne suffisent pas à modifier durablement les habitudes de navigation.

Des agents IA capables d’exécuter des tâches complètes

Plutôt que de répondre à des questions, Polar met l’accent sur l’action. Le navigateur permet notamment de créer des agents IA travaillant à partir des onglets déjà ouverts, enregistrer des prompts réutilisables, programmer des automatisations récurrentes et orchestrer des workflows dans les domaines de la vente, du recrutement, du marketing ou de la veille.

L’une des ambitions du projet consiste à rendre ces automatisations accessibles sans aucune compétence technique. L’utilisateur n’a donc ni besoin d’écrire du code ni de concevoir des scripts complexes pour automatiser ses processus.

Un second navigateur, dédié à la productivité

Fait intéressant, Polar ne cherche pas à remplacer le navigateur principal de ses utilisateurs. Kevin Zhang explique que la majorité des premiers clients continuent d’utiliser Chrome, Edge ou Safari pour leur navigation quotidienne.

Polar intervient comme un outil spécialisé, ouvert uniquement lorsqu’une tâche nécessite un niveau élevé d’automatisation. Cette approche tranche avec les stratégies précédentes, qui visaient à faire du navigateur IA la porte d’entrée unique vers Internet.

Le modèle économique repose sur une formule freemium. Chaque utilisateur bénéficie d’un nombre limité de crédits IA gratuits chaque jour, tandis qu’un abonnement à partir de 20 dollars par mois permet d’augmenter les capacités d’automatisation.

Le marché des navigateurs IA change de direction

Le lancement de Polar illustre une évolution rapide du secteur. En 2025, la plupart des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle cherchaient à intégrer un chatbot directement dans un navigateur afin de transformer la recherche web.

Aujourd’hui, la priorité semble différente.

L’objectif n’est plus seulement d’aider l’utilisateur à trouver une information, mais de lui éviter d’effectuer lui-même certaines tâches répétitives. Cette transition marque un changement profond dans la manière dont les entreprises envisagent l’intelligence artificielle.

Le navigateur devient progressivement un environnement de travail où les agents logiciels exécutent des actions en arrière-plan plutôt qu’un simple point d’accès au Web.

Une tendance qui touche l’ensemble du secteur

Polar n’est pas un cas isolé. Plusieurs acteurs du marché réorientent désormais leur stratégie autour des agents IA. Le navigateur Dia, développé par The Browser Company, met de plus en plus l’accent sur la productivité.

D’autres startups comme Strawberry, Browser Use ou Aside explorent également des modèles où les agents intelligents prennent en charge des workflows complets plutôt que de simples conversations. Même Perplexity Comet, dont Kevin Zhang a participé au développement avant de quitter l’entreprise, évolue progressivement dans cette direction.

Cette convergence montre que l’industrie considère désormais les agents IA comme la prochaine étape naturelle de l’évolution des navigateurs.

Le navigateur devient le centre des workflows

Pour les investisseurs, cette évolution ouvre un marché particulièrement prometteur. Le navigateur occupe déjà une position centrale dans les usages professionnels. Les utilisateurs y accèdent quotidiennement à leurs messageries, CRM, plateformes collaboratives, outils marketing, réseaux sociaux, bases documentaires et applications métiers.

Autrement dit, toutes les informations nécessaires à un agent intelligent sont déjà accessibles depuis cet environnement.

Il devient donc logique d’y intégrer des systèmes capables d’interagir directement avec ces services afin d’automatiser des opérations complètes.

La prochaine bataille de l’IA se jouera peut-être dans le navigateur

Le défi reste néanmoins important. Polar devra convaincre les professionnels d’adopter un second navigateur spécifiquement dédié à l’automatisation, en plus de leur navigateur habituel. Mais, cette contrainte pourrait rapidement disparaître si les gains de productivité se révèlent suffisamment significatifs.

Après avoir tenté de réinventer la recherche en ligne, les acteurs de l’intelligence artificielle semblent désormais viser un objectif plus ambitieux : transformer le navigateur en véritable collaborateur numérique. Si cette vision s’impose, la prochaine révolution ne viendra peut-être pas d’un moteur de recherche plus performant, mais d’un logiciel capable d’exécuter silencieusement une partie de notre travail quotidien pendant que nous nous concentrons sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.