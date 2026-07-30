L’Europe n’a pas encore atteint le cœur de l’été que la saison des incendies a déjà pris une dimension historique. Selon les données du système européen EFFIS, plus de 250 000 hectares ont brûlé dans les États membres de l’Union européenne depuis le début de l’année, soit une surface proche de celle du Luxembourg.

Avec environ 1 200 feux recensés au 29 juillet, plus du double de la moyenne annuelle historique, la crise ne se résume plus à une succession d’épisodes isolés. Elle révèle une transformation profonde du risque incendie européen, alimentée par la chaleur extrême, la sécheresse et une végétation devenue exceptionnellement combustible.

Plus de 250 000 hectares brûlés avant le mois d’août

Les données proviennent de l’European Forest Fire Information System, ou EFFIS, un dispositif rattaché au programme européen d’observation de la Terre Copernicus. Au 29 juillet 2026, le système avait identifié environ 1 200 incendies dans les pays de l’Union européenne. À titre de comparaison, la moyenne annuelle de long terme s’établit autour de 569 feux.

La superficie déjà brûlée dépasse les 250 000 hectares, alors que le mois d’août constitue historiquement la période la plus destructrice de la saison.

Cette avance inquiète les autorités européennes. L’année 2025 avait établi un record moderne avec un peu plus d’un million d’hectares détruits sur l’ensemble de la saison. Le niveau observé en 2026 reste encore très inférieur à ce total, mais il intervient beaucoup plus tôt dans le calendrier.

Le signal est donc moins celui d’un record déjà battu que celui d’un potentiel d’aggravation encore considérable.

L’Espagne frappée par le plus grand incendie de son histoire

L’Espagne est de loin le pays de l’Union européenne le plus durement touché. D’après Copernicus, plus de 200 000 hectares y ont brûlé depuis le début de l’année, soit environ 0,4 % du territoire national. L’incendie le plus marquant s’est déclaré le 22 juillet près de Burgohondo, dans la province d’Ávila, à l’ouest de Madrid. En cinq jours, le feu aurait parcouru plus de 50 000 hectares, avec un périmètre estimé à près de 280 kilomètres. Il serait ainsi devenu le plus vaste incendie jamais enregistré sur le territoire espagnol, dépassant le précédent record établi en 2025.

Un autre foyer majeur, dans la province de Guadalajara, a atteint environ 32 000 hectares. En ajoutant les incendies touchant les régions de Madrid et de Tolède, plus de 77 000 hectares auraient brûlé le long d’un même ensemble de fronts.

Environ 90 000 personnes ont été concernées par des ordres d’évacuation ou de confinement dans ces zones.

Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement espagnol a engagé la procédure permettant de classer les territoires touchés en zones d’urgence, un statut ouvrant la voie à des aides directes pour les habitants et les entreprises.

Le bilan humain est déjà lourd, avec au moins 14 morts signalés sur le sol espagnol avant la fin du mois de juillet.

En France, des évacuations massives dans le Sud-Ouest

La France a elle aussi subi une série d’incendies d’une ampleur exceptionnelle. Environ 260 000 personnes auraient été évacuées dans plusieurs départements du Sud-Ouest, notamment en Gironde et dans les Landes. La région bordelaise, connue mondialement pour ses vignobles, figure parmi les territoires les plus exposés. Le gouvernement français a réuni une cellule de crise tandis que les services de secours tentaient de contenir plusieurs fronts simultanés.

Les spécialistes du vin se montrent toutefois relativement prudents sur le risque immédiat de contamination des raisins par la fumée.

À ce stade de maturation, les baies seraient encore trop jeunes pour absorber durablement les composés responsables du phénomène de goût de fumée. Le danger deviendrait néanmoins plus sérieux si les incendies se poursuivaient jusqu’au mois d’août, à l’approche des vendanges.

Le Portugal placé au niveau maximal de vigilance

Au Portugal, les surfaces brûlées représentent environ 0,3 % du territoire national, selon les estimations de Copernicus. Le 28 juillet, les autorités ont placé l’ensemble des districts du nord et du centre du pays, ainsi que la région de Faro, en risque maximal d’incendie.

Les prévisions météorologiques restent défavorables. Les précipitations devraient demeurer inférieures à la moyenne dans une grande partie du sud-ouest de l’Europe, tandis que les déficits pluviométriques les plus marqués pourraient s’étendre de la France jusqu’aux Balkans.

La crise dépasse d’ailleurs les frontières de l’Union européenne. L’Ukraine et le Monténégro auraient enregistré des pertes proportionnellement encore plus importantes que l’Espagne ou le Portugal.

Comment les satellites européens suivent les incendies ?

Derrière ces chiffres se trouve une infrastructure technologique devenue centrale dans la gestion de crise. EFFIS est une plateforme géographique modulaire qui analyse quotidiennement des données météorologiques et des images satellites.

Pour évaluer le danger, le système utilise notamment le Fire Weather Index, un modèle qui prend en compte la température, l’humidité relative, la vitesse du vent, les précipitations, l’état de sécheresse, la quantité de végétation disponible et la topographie.

Pour détecter les feux actifs, EFFIS s’appuie principalement sur deux familles de capteurs satellites : MODIS, avec une résolution proche d’un kilomètre, et VIIRS, capable d’identifier des anomalies thermiques avec une précision d’environ 375 mètres. Les données sont ensuite croisées avec des informations géolocalisées et des signalements en temps quasi réel afin d’estimer les surfaces brûlées.

Seuls les incendies de plus de 30 hectares sont officiellement cartographiés, ce qui signifie que la superficie réelle pourrait être légèrement supérieure aux chiffres publiés.

Une réponse européenne sans précédent, mais déjà sous tension

Pour la saison 2026, l’Union européenne a mobilisé son plus important dispositif de lutte contre les feux de forêt. La flotte rescEU comprend notamment 22 avions bombardiers d’eau, 5 hélicoptères, 777 pompiers provenant de 14 pays et des équipes prépositionnées en Espagne, en France, au Portugal, en Italie, en Grèce et à Chypre.

La France a reçu des appareils de plusieurs États européens, tandis que l’Espagne a bénéficié de renforts aériens et terrestres venus notamment de Grèce, d’Italie, de Turquie et du Portugal.

Malgré cette mobilisation, la simultanéité des incendies met les moyens disponibles sous pression. Les scientifiques utilisent désormais l’expression « synchronisation des conditions de feu » pour décrire ces situations où plusieurs pays subissent au même moment des épisodes extrêmes.

Dans ce contexte, la coordination européenne devient presque aussi importante que la quantité d’équipements disponibles.

Chaleur extrême et végétation abondante : le cocktail de 2026

La gravité de la saison ne s’explique pas uniquement par les températures élevées. Des chercheurs du réseau World Weather Attribution estiment que les vagues de chaleur observées en Europe en juin 2026 auraient été pratiquement impossibles dans le climat de 1976. À conditions comparables, un tel épisode aurait été environ 3,5 °C plus frais il y a cinquante ans.

L’Europe est aujourd’hui considérée comme le continent qui se réchauffe le plus rapidement, avec une hausse moyenne proche de 2 °C en cinquante ans. Mais, la saison 2026 présente une autre particularité : un hiver particulièrement humide a favorisé une croissance abondante de la végétation dans le bassin méditerranéen.

Les vagues de chaleur successives de mai, juin et juillet ont ensuite desséché cette biomasse en quelques semaines.

Ce phénomène de rebond hydroclimatique transforme une végétation initialement favorisée par la pluie en un immense réservoir de combustible lorsque les températures s’envolent. Juin 2026 aurait par ailleurs été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Europe occidentale, avec une température moyenne de 20,74 °C, soit plus de trois degrés au-dessus de la normale 1991-2020.

Un impact climatique déjà considérable

Selon les estimations de Copernicus, les incendies de 2026 auraient déjà libéré l’équivalent de plus de 8 millions de tonnes de CO₂ dans l’atmosphère au sein de l’Union européenne. Au-delà des pertes humaines, économiques et écologiques immédiates, les feux contribuent donc eux-mêmes au réchauffement climatique en libérant le carbone stocké dans les forêts et les sols.

Cette dynamique crée un cercle difficile à briser : des températures plus élevées augmentent le risque d’incendie, tandis que les incendies aggravent à leur tour les émissions de gaz à effet de serre.

L’Europe doit désormais dépasser la seule logique d’urgence

Les responsables européens insistent de plus en plus sur les limites d’une stratégie reposant uniquement sur les bombardiers d’eau et les interventions d’urgence. La prévention devient centrale.

Elle implique notamment la réduction des matières combustibles dans les forêts, l’entretien des zones rurales abandonnées, la création de coupures de végétation, une meilleure gestion des sols et une adaptation de l’urbanisme dans les régions exposées.

Les évaluations scientifiques européennes estiment que la probabilité d’incendies extrêmes pourrait plus que doubler d’ici la fin du siècle si les émissions mondiales suivent leur trajectoire actuelle.

Une saison qui pourrait redéfinir la norme européenne

L’année 2026 n’a pas encore dépassé le record de 2025. Mais, ce n’est peut-être pas le chiffre final qui importe le plus. Le véritable basculement réside dans le calendrier. Juillet n’est plus seulement une phase de montée en puissance avant le pic estival : il devient lui-même un mois de destruction maximale.

Les incendies ne se limitent plus au Sud méditerranéen et frappent désormais simultanément plusieurs régions du continent. Ce déplacement progressif de la saison et de la géographie du risque montre que l’Europe entre dans une nouvelle ère climatique, où l’exceptionnel devient progressivement structurel.

La technologie satellitaire permet aujourd’hui de voir les feux presque en temps réel. Le défi politique consiste désormais à agir avec la même vitesse.