C’est une décision qui marque un tournant dans la stratégie de Google en matière d’intelligence artificielle. Selon les informations du Financial Times, le groupe aurait mis un terme au programme AlphaFold, l’un des projets scientifiques les plus emblématiques de Google DeepMind. Une partie des chercheurs aurait été réaffectée aux équipes travaillant sur Gemini, tandis que d’autres auraient quitté l’entreprise.

Si cette réorganisation ne signifie pas la disparition des avancées réalisées par AlphaFold, elle illustre la volonté de Google de concentrer ses ressources sur sa nouvelle génération d’IA généraliste.

AlphaFold, une révolution pour la biologie moléculaire

Lancé en 2018 par DeepMind, AlphaFold s’est attaqué à l’un des plus grands défis de la biologie moderne : prédire la structure tridimensionnelle des protéines à partir de leur séquence d’acides aminés. Pendant des décennies, cette tâche nécessitait des techniques expérimentales longues et coûteuses, comme la cristallographie aux rayons X ou la cryomicroscopie électronique.

Grâce à l’intelligence artificielle, AlphaFold a radicalement changé la donne.

Le système était capable de produire en quelques minutes des prédictions qui demandaient auparavant plusieurs jours, voire plusieurs années de recherche. En 2021, DeepMind a ouvert gratuitement la base de données AlphaFold Protein Structure Database, qui rassemble des centaines de millions de prédictions de structures protéiques accessibles à la communauté scientifique mondiale.

Une technologie récompensée par un prix Nobel

L’impact scientifique d’AlphaFold a rapidement dépassé le cadre de la recherche en intelligence artificielle. En 2024, Demis Hassabis, directeur général de DeepMind, et John Jumper ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur AlphaFold.

Le projet est aujourd’hui utilisé dans de nombreux domaines : la découverte de nouveaux médicaments, la recherche vaccinale, l’étude de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson et l’analyse des interactions entre protéines.

Pour de nombreux chercheurs, AlphaFold a permis d’accélérer considérablement les travaux de biologie structurale en réduisant des calculs complexes à quelques minutes d’exécution.

Google réoriente ses équipes vers Gemini

Selon le Financial Times, plusieurs changements internes sont intervenus ces derniers mois. John Jumper aurait récemment quitté DeepMind pour rejoindre Anthropic, emmenant avec lui plusieurs collaborateurs. Les chercheurs restés chez Google auraient, pour une partie, été réaffectés aux projets liés à Gemini, la plateforme d’intelligence artificielle générative développée par le groupe.

Cette évolution reflète la priorité stratégique accordée par Google à l’IA conversationnelle et aux agents intelligents, un secteur où la concurrence avec OpenAI, Anthropic ou Microsoft s’intensifie.

AlphaFold ne disparaît pas complètement

La fermeture du programme ne signifie toutefois pas la disparition de ses résultats. La base de données AlphaFold demeure accessible aux chercheurs du monde entier. Par ailleurs, une partie des spécialistes ayant travaillé sur le projet poursuivrait ses activités au sein d’Isomorphic Labs, la société d’Alphabet spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l’intelligence artificielle.

Les recherches liées à la biologie moléculaire continueraient donc, mais dans une organisation différente.

Une décision qui symbolise l’évolution des priorités de l’IA

Au-delà du cas AlphaFold, cette décision illustre un phénomène plus large observé dans l’ensemble du secteur technologique. Depuis l’essor de l’IA générative, les grands groupes réorientent massivement leurs investissements vers les modèles de langage, les assistants intelligents et les plateformes capables de toucher un très large public.

Les projets scientifiques de long terme, même lorsqu’ils ont démontré leur valeur, doivent désormais composer avec ces nouvelles priorités industrielles.

Entre recherche fondamentale et IA grand public, Google fait un choix stratégique

La réorganisation d’AlphaFold ne remet pas en cause son héritage scientifique. En quelques années, le programme a profondément transformé la recherche en biologie structurale et ouvert de nouvelles perspectives dans la découverte de traitements. Son influence continuera probablement de se faire sentir grâce à la base de données publique et aux travaux menés chez Isomorphic Labs.

En revanche, cette décision révèle un changement de cap chez Google. À l’heure où la compétition autour de l’intelligence artificielle générative s’intensifie, les ressources humaines et financières se concentrent de plus en plus sur des plateformes comme Gemini. Le défi pour le groupe sera désormais de concilier cette course à l’IA grand public avec le maintien d’une recherche fondamentale capable de produire les prochaines grandes avancées scientifiques.