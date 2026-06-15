Avec l’acquisition de Ona, OpenAI ne cherche pas simplement à enrichir son portefeuille technologique. L’entreprise pose les fondations d’une nouvelle génération d’agents capables de travailler de manière autonome pendant des heures, voire plusieurs jours, sans intervention humaine.

Une évolution qui pourrait profondément modifier la façon dont les développeurs collaborent avec l’intelligence artificielle.

OpenAI mise sur l’autonomie des agents IA

Le 11 juin 2026, OpenAI a officialisé le rachat d’Ona, anciennement connue sous le nom de Gitpod GmbH, une startup allemande spécialisée dans l’exécution d’agents IA au sein d’environnements cloud sécurisés.

Si les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées, son objectif apparaît particulièrement clair : permettre à Codex, l’assistant de développement logiciel d’OpenAI, de poursuivre son travail même lorsque son utilisateur n’est plus devant son écran.

Derrière cette annonce se cache une ambition plus large. OpenAI souhaite faire évoluer les agents de programmation d’un simple outil interactif vers un véritable collaborateur numérique capable de gérer des tâches complexes de manière autonome.

Le véritable atout de Ona : des environnements qui continuent à travailler

La technologie développée par Ona repose sur des « sandboxes » cloud, des environnements isolés dans lesquels des agents IA peuvent exécuter du code en toute sécurité.

La différence avec les assistants actuels est majeure.

Aujourd’hui, lorsqu’un développeur ferme son ordinateur portable, les processus locaux s’arrêtent généralement avec lui. Avec l’infrastructure d’Ona, les agents continuent d’opérer dans le cloud, indépendamment de la machine de l’utilisateur.

Cela permet notamment d’exécuter des tâches longues sans interruption, mobiliser davantage de ressources de calcul qu’un ordinateur personnel, lancer des opérations complexes en arrière-plan, ou encore maintenir un contexte de travail sur plusieurs heures ou plusieurs jours.

Pour les équipes de développement, cela ouvre la voie à un nouveau modèle d’interaction avec l’IA : déléguer une mission complète puis revenir plus tard pour examiner les résultats.

Une évolution stratégique pour Codex

L’intérêt d’OpenAI pour Ona s’explique directement par l’évolution de Codex.

Les assistants de programmation sont aujourd’hui très efficaces pour générer des fonctions, corriger des bugs ou expliquer du code. Mais, leur autonomie reste limitée par la durée des sessions et les contraintes des postes de travail locaux.

Grâce à l’infrastructure d’Ona, Codex pourrait désormais refactoriser des bases de code massives, exécuter des suites de tests complètes, corriger automatiquement des erreurs détectées, gérer des tickets de développement en autonomie ou encore maintenir des workflows sur plusieurs jours.

Cependant, le véritable défi n’est pas uniquement la puissance de calcul.

Un agent autonome laissé seul pendant plusieurs heures peut perdre le fil, entrer dans des boucles inutiles ou générer des coûts importants. C’est précisément là que les mécanismes d’orchestration, de supervision et d’isolation d’Ona deviennent stratégiques.

Une réponse directe à la montée en puissance d’Anthropic

Cette acquisition possède également une dimension concurrentielle. Ces derniers mois, Anthropic a renforcé sa présence auprès des développeurs grâce à ses outils de programmation avancés et à l’adoption croissante de Claude dans les environnements professionnels.

Pour OpenAI, le prochain champ de bataille ne concerne plus uniquement la qualité des modèles, mais leur capacité à accomplir un travail réel sur la durée.

L’intégration de l’équipe d’Ona, dirigée par son cofondateur et CEO Johannes Landgraf, au sein de l’organisation Codex montre que l’entreprise considère désormais les agents autonomes comme un pilier stratégique de sa feuille de route.

Vers un nouveau rôle pour les développeurs

Comme souvent lorsqu’une avancée majeure en IA est annoncée, la question de l’emploi revient immédiatement. L’idée d’agents capables de travailler seuls pendant plusieurs heures peut donner l’impression que le métier de développeur est menacé. La réalité est toutefois plus nuancée.

Les humains restent responsables de :

Définir les objectifs

Établir les contraintes techniques

Valider les résultats

Assumer la responsabilité des erreurs

Ce qui change, c’est l’échelle de délégation.

Là où un développeur demandait auparavant à une IA d’écrire une fonction, il pourra désormais lui confier un chantier complet et concentrer son temps sur la conception, l’architecture et la validation.

Cette évolution pourrait renforcer la valeur des profils capables de spécifier précisément un besoin, superviser des agents complexes et évaluer leur travail avec rigueur.

Une étape vers l’IA exécutive

Le rachat d’Ona illustre une tendance de fond qui dépasse largement le développement logiciel. L’industrie de l’IA se dirige progressivement vers des systèmes capables non seulement de répondre à des requêtes, mais aussi d’exécuter des missions entières de manière autonome.

Avec cette acquisition, OpenAI ne cherche pas simplement à rendre Codex plus performant. L’entreprise prépare l’infrastructure nécessaire à une nouvelle génération d’agents capables d’agir, de planifier et de travailler en continu.

Dans cette vision, l’IA cesse d’être un assistant ponctuel pour devenir un collaborateur numérique permanent. Et c’est peut-être là que commence réellement la prochaine phase de la révolution de l’intelligence artificielle.