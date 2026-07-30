Courir en plein été est un défi que connaissent tous les amateurs de running. Entre températures élevées, humidité et risque de surchauffe, il devient difficile de savoir s’il faut maintenir son programme ou ralentir pour préserver sa santé. Pour répondre à ce problème, l’application de coaching Runna déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée Adapt for Heat, conçue pour adapter automatiquement les séances aux conditions météorologiques.

Cette nouveauté s’inscrit dans une série de mises à jour destinées à rendre l’entraînement plus intelligent et plus durable, bien au-delà de la simple préparation d’une course.

La chaleur reste l’un des principaux freins à la pratique

Selon les données recueillies par Runna, 80 % des utilisateurs modifient ou annulent leurs sorties lorsque les températures deviennent trop élevées. Ce constat n’a rien de surprenant. Les fortes chaleurs augmentent considérablement la charge physiologique, élèvent la fréquence cardiaque et peuvent favoriser la déshydratation ou des troubles plus graves, comme le coup de chaleur.

Dans ces conditions, suivre aveuglément un plan d’entraînement conçu pour des températures plus fraîches peut rapidement devenir contre-productif.

Une adaptation automatique des allures

Avec Adapt for Heat, Runna automatise un calcul que de nombreux coureurs réalisaient jusqu’ici de manière empirique. La fonctionnalité prend en compte la température locale, le taux d’humidité et les conditions météorologiques prévues.

À partir de ces données, l’application ajuste automatiquement les objectifs d’allure afin que l’utilisateur conserve la même charge d’entraînement, mais à une vitesse adaptée aux conditions du moment.

L’objectif n’est donc pas de réduire la qualité de la séance, mais d’obtenir les mêmes bénéfices physiologiques tout en diminuant les risques liés à la chaleur.

Une prévision horaire pour choisir le meilleur moment

Runna ne se contente pas d’ajuster les allures. L’application affiche également une prévision horaire codée par couleurs, permettant d’identifier rapidement les créneaux les plus favorables pour courir. Les utilisateurs peuvent ainsi savoir si une sortie matinale sera plus confortable qu’une séance en milieu d’après-midi, ou s’il est préférable de repousser l’entraînement lorsque les conditions deviennent réellement défavorables.

Cette approche aide à planifier les séances plutôt qu’à simplement réagir une fois dehors.

D’autres nouveautés arrivent dès le mois d’août

La mise à jour estivale ne s’arrête pas à la gestion de la chaleur. Runna prévoit également le lancement de Upcoming Plans, une fonctionnalité qui permettra d’organiser plusieurs cycles d’entraînement à l’avance. Les coureurs pourront construire un calendrier complet regroupant différents objectifs successifs, qu’il s’agisse d’un 5 km, d’un semi-marathon, d’un marathon ou même d’un ultra-trail.

Cette planification sur plusieurs mois vise à offrir une vision plus globale de la progression sportive.

Une récupération intégrée dès le début du programme

Autre évolution importante : le Post-Race Recovery Plan. Dès qu’un utilisateur s’inscrit à un plan de préparation pour une course, l’application générera automatiquement un programme de récupération adapté après l’épreuve. Cette phase, souvent négligée, constitue pourtant un élément essentiel de la progression.

Selon Steph Kessell, entraîneuse principale chez Runna, intégrer la récupération dès la conception du plan permet de limiter les risques de blessure, éviter le surentraînement, réduire la fatigue chronique et favoriser une progression durable.

L’idée est de considérer la récupération comme une partie intégrante de l’entraînement, et non comme une étape facultative.

Le coaching sportif devient de plus en plus contextuel

Ces nouveautés illustrent une tendance de fond dans les applications de sport connectées. Les plateformes de coaching ne se contentent plus de proposer des programmes standards. Elles adaptent désormais leurs recommandations en fonction de l’environnement, des performances passées et des contraintes du quotidien.

La météo devient ainsi un véritable paramètre d’entraînement, au même titre que la fréquence cardiaque, le sommeil ou la récupération.

Cette évolution rapproche progressivement les applications mobiles d’un véritable entraîneur personnel capable d’ajuster les séances en temps réel.

Vers un entraînement plus intelligent et plus durable

Avec Adapt for Heat, Runna répond à une problématique concrète rencontrée par une grande partie des coureurs durant l’été. Plutôt que d’encourager les utilisateurs à suivre coûte que coûte leur programme, l’application privilégie une approche plus pragmatique, où les objectifs restent les mêmes mais les moyens s’adaptent aux conditions extérieures.

En combinant ajustement automatique des allures, planification à long terme et récupération personnalisée, Runna confirme une orientation claire : faire du coaching numérique un accompagnement global, capable de s’adapter au rythme de vie, à la météo et aux besoins réels des sportifs. Une approche qui pourrait bien devenir la norme à mesure que les applications de santé et de sport gagnent en intelligence.