Les écrans portables se ressemblent souvent : dalle Full HD, étui pliable, construction légère et prix raisonnable. Avec le Ugreen AP16, la marque prend une direction nettement plus ambitieuse. Le nouveau moniteur portable de la marque arrive aux États-Unis avec une fiche technique digne d’un écran de bureau haut de gamme, mais aussi un tarif plus élevé que la moyenne.

À 349,99 dollars, le Ugreen AP16 ne cherche pas à être le moins cher. Il veut être le plus complet.

Un écran 16 pouces plus net que la moyenne

La principale différence vient de la dalle. Ugreen opte pour une définition de 2560 x 1600 pixels sur un format 16 pouces, là où beaucoup de concurrents restent bloqués en 1080p. Le ratio 16:10 apporte aussi un vrai confort pour travailler : plus d’espace vertical pour les documents, les feuilles de calcul, les navigateurs et les outils professionnels.

Avec une luminosité maximale de 500 nits, une couverture complète du sRGB et une certification HDR, l’AP16 se positionne clairement comme un écran secondaire sérieux, pas comme un simple accessoire de dépannage.

Ugreen soigne aussi le design.

Le Ugreen AP16 adopte un châssis entièrement métallique et s’accompagne d’un support magnétique en métal, plus stable et plus ajustable que les housses pliantes souvent livrées avec ce type de produit.

Malgré cela, l’écran reste pensé pour la mobilité avec seulement 6,5 mm d’épaisseur et un poids inférieur à un kilo.

Un écran portable aussi pensé pour le jeu

Autre argument rare sur ce segment : le taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cette caractéristique rend l’AP16 intéressant pour les joueurs qui veulent un écran secondaire fluide en déplacement, notamment avec une console portable, un mini-PC ou un ordinateur gaming.

À près de 350 dollars, le Ugreen AP16 entre dans une zone tarifaire où la concurrence avec les moniteurs de bureau devient évidente. Mais, son intérêt repose précisément sur son équilibre : portabilité, belle définition, haute luminosité, finition métal et 165 Hz.

Pour ceux qui veulent un écran portable sans sacrifier la qualité d’image ni la sensation premium, Ugreen signe ici une proposition solide.