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Qualcomm Dragonwing MBM : l’IA débarque dans les routeurs et hotspots

Qualcomm Dragonwing MBM : l’IA débarque dans les routeurs et hotspots

Qualcomm ne veut plus que les équipements réseau soient de simples tuyaux à Internet. Avec la nouvelle famille Dragonwing MBM, le fabricant transforme ses plateformes haut débit en véritables hubs multimédias capables d’exécuter de l’IA générative, de gérer des interfaces avancées et même de traiter des flux vidéo complexes localement.

Une nouvelle génération de plateformes broadband

Jusqu’ici, les gammes Dragonwing MBB et FWA servaient surtout à optimiser la connectivité pour les routeurs, hotspots ou passerelles industrielles. La nouvelle série MBM change complètement de philosophie.

Qualcomm intègre désormais processeur graphique, pipeline caméra, affichage et moteur IA directement dans ces plateformes. Le but : permettre à des appareils réseau de devenir interactifs, intelligents et multimédias.

Le haut de gamme Dragonwing MBM715 embarque ainsi un processeur Kryo jusqu’à 2,8 GHz, du Wi-Fi 7 atteignant 5,8 Gb/s, du Bluetooth 6.0, un ISP triple 12 bits, un affichage WQHD+ 144 Hz et surtout un moteur Hexagon dédié à l’IA générative.

En face, le MBM415 vise des usages plus accessibles avec Wi-Fi 6E, double ISP et écran full HD+ 120 Hz.

L’IA locale devient un argument réseau

Le point le plus stratégique est probablement l’arrivée de l’IA embarquée dans cette catégorie de produits. Le MBM715 peut exécuter localement des modèles de langage grâce au processeur Hexagon et aux accélérateurs Tensor et Vector intégrés. Qualcomm insiste sur deux bénéfices : réduire la dépendance au cloud et améliorer la confidentialité des données.

Autrement dit, demain, un routeur ou un terminal connecté pourrait embarquer son propre assistant IA sans devoir envoyer chaque requête vers des serveurs distants.

Qualcomm prépare un futur plus interactif

Cette famille MBM révèle aussi une évolution plus large du marché. Les équipements réseau ne sont plus seulement destinés à connecter des appareils. Ils deviennent eux-mêmes des plateformes logicielles capables d’afficher, comprendre, analyser et interagir.

Le support simultané d’Android et Linux montre d’ailleurs que Qualcomm vise autant les écrans intelligents, bornes interactives, systèmes industriels et retail que les usages résidentiels classiques.

Un nouveau terrain pour l’edge AI

Avec Dragonwing MBM, Qualcomm pousse encore plus loin l’idée d’edge computing : déplacer l’intelligence au plus près de l’utilisateur. Dans un contexte où Google, Microsoft, Apple et Samsung veulent tous rendre l’IA omniprésente, Qualcomm joue une carte différente : faire de l’infrastructure réseau elle-même une plateforme IA.

Et si cette stratégie fonctionne, les futurs routeurs pourraient devenir bien plus importants que de simples boîtes Wi-Fi cachées derrière une télévision.