Apple explique pourquoi elle n’équipe pas le MacBook Pro du Face ID et d’un écran tactile

Quant à rendre les ordinateurs portables résistants à l’eau, Boger a répondu : « Cela n’a pas été sur la liste de beaucoup de gens ». Mais, il convient de souligner que si l’iPhone est résistant à l’eau et bénéficie de la norme IP68, l’iPad n’est pas résistant à l’eau et ne bénéficie pas de la norme IP. Commentant le retrait de Touch Bar du MacBook Pro 2021, les dirigeants d’Apple ont déclaré que l’entreprise est simplement « à l’écoute de ses clients ». « Avec cette nouvelle gamme de MacBook Pro, nous avons décidé de faire quelques changements comme nous le faisons beaucoup sur le Mac », poursuit-il.

Alors pourquoi Face ID n’a-t-il pas été utilisé sur le MacBook ? Tom Boger, vice-président d’Apple chargé du marketing des produits Mac et iPad, a répondu à cette question. Il a déclaré que, puisque vos mains sont déjà sur le clavier lorsque vous utilisez un MacBook Pro, le déverrouillage de l’appareil est plus facile en utilisant Touch ID .

Cependant, malgré cette encoche, le MacBook Pro ne prend pas en charge l’authentification Face ID. Cela est dû à l’absence de la matrice Face ID dans l’encoche, qui loge uniquement le capteur de la caméra, le capteur de lumière ambiante et le microphone. Cela a attiré beaucoup de critiques de la part des testeurs techniques et des passionnés en général.

Certes, les nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces d’Apple ont emprunté l’encoche à l’iPhone. Mais, un trio de fonctionnalités de l’iPhone qu’elle aurait pu ajouter aux ordinateurs portables n’est pas disponible. Ces trois fonctionnalités comprennent un écran tactile, la technologie Face ID et une résistance à l’eau. Au cas où vous vous poseriez la question, en réduisant la taille des bords de l’écran, Apple a été obligé de placer la webcam 1080p de l’ordinateur portable à l’intérieur d’une encoche.