Après près de deux ans d’attente, Apple Intelligence est enfin sur le point d’arriver en Chine. L’administration chinoise du cyberespace (CAC) a officiellement enregistré la suite d’intelligence artificielle d’Apple pour les iPhone commercialisés dans le pays, levant ainsi le principal obstacle réglementaire qui empêchait son lancement.

Cette approbation marque une étape stratégique pour Apple, qui cherche à regagner du terrain sur un marché où ses concurrents locaux ont déjà largement intégré l’intelligence artificielle générative à leurs smartphones.

Alibaba et Baidu deviennent les partenaires IA d’Apple

Pour satisfaire les exigences réglementaires chinoises, Apple s’appuiera sur deux géants nationaux de l’intelligence artificielle : Alibaba et Baidu.

Alibaba a confirmé que son modèle Qwen alimentera plusieurs fonctionnalités d’Apple Intelligence destinées aux utilisateurs chinois d’iPhone. Celui-ci sera notamment chargé de comprendre les textes et les images, mais aussi de générer du contenu directement au sein d’iOS, d’iPadOS, de macOS et de visionOS.

De son côté, Baidu a également officialisé sa collaboration avec Apple. L’entreprise participe au développement des fonctionnalités d’Apple Intelligence pour le marché chinois, même si la répartition précise des tâches entre les modèles Qwen et ceux de Baidu n’a pas encore été détaillée.

Cette stratégie permet à Apple de respecter les contraintes imposées par Pékin, qui exige que les services d’IA générative destinés au grand public reposent sur des modèles approuvés localement.

Un lancement encore limité aux iPhone

Si cette validation représente une avancée majeure, elle reste pour l’instant incomplète. L’autorisation accordée par les autorités chinoises concerne uniquement les iPhone. Les utilisateurs d’iPad, de Mac ou encore du Vision Pro devront donc patienter davantage avant de profiter officiellement d’Apple Intelligence sur leurs appareils.

Apple n’a pas encore communiqué de calendrier précis, mais les appareils compatibles déjà commercialisés en Chine devraient pouvoir activer ces fonctionnalités dès leur déploiement officiel via une mise à jour logicielle.

Deux années de retard face aux constructeurs chinois

Présentée lors de la WWDC 2024, Apple Intelligence est rapidement devenue l’un des piliers de la stratégie logicielle de la firme de Cupertino sur les marchés internationaux. En Chine, en revanche, la réglementation stricte encadrant les modèles d’intelligence artificielle a retardé son arrivée pendant près de deux ans.

Durant cette période, des fabricants comme Huawei, Xiaomi, Honor ou encore OPPO ont accéléré l’intégration de leurs propres assistants IA, proposant déjà des fonctions avancées de génération de texte, de retouche photo, de traduction ou d’assistance vocale directement sur leurs smartphones.

Cette absence a progressivement fragilisé la position d’Apple sur l’un de ses marchés les plus importants.

Une victoire stratégique, mais un défi reste entier

L’accord obtenu auprès des autorités chinoises constitue une victoire importante pour Apple, qui retrouve enfin la possibilité de proposer une expérience logicielle plus homogène à ses utilisateurs chinois.

Reste désormais à savoir comment Alibaba et Baidu se partageront les différentes briques technologiques d’Apple Intelligence, et surtout si cette collaboration permettra à Apple d’offrir une expérience comparable à celle disponible sur les marchés occidentaux où ChatGPT d’OpenAI occupe une place centrale.

Au-delà du simple déploiement d’une fonctionnalité, cette approbation illustre surtout la nouvelle réalité de l’intelligence artificielle mondiale : pour rester compétitifs, les grands acteurs technologiques doivent désormais adapter leurs modèles aux exigences géopolitiques et réglementaires de chaque marché.