Sam Altman est démis de ses fonctions de PDG de OpenAI

Sam Altman a longtemps été le visage d’OpenAI, la société d’intelligence artificielle soutenue par Microsoft. En tant que l’un des membres fondateurs d’OpenAI, il a piloté l’entreprise à travers de nombreuses innovations, notamment ChatGPT, qui a fait couler beaucoup d’encre. Cependant, le conseil d’administration de l’entreprise a annoncé qu’il renvoyait Sam Altman de son poste de PDG de OpenAI.

L’information nous est parvenue par le biais d’un article de blog officiel publié par l’entreprise le 17 novembre. Cette décision indique clairement que Sam Altman quittera son poste de PDG et le conseil d’administration immédiatement. Dans la déclaration officielle contenue dans l’article, l’entreprise cite « un manque constant de franchise dans ses communications avec le conseil d’administration ».

Le départ de M. Altman fait suite à un processus d’examen délibéré par le Conseil d’Administration, qui a conclu qu’il n’était pas toujours franc dans ses communications avec le Conseil, ce qui a entravé la capacité de ce dernier à exercer ses responsabilités. Le Conseil d’Administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI.

Altman a réagi publiquement à la nouvelle par le biais d’un message sur X (anciennement Twitter). L’ex-PDG a qualifié son passage chez OpenAI de « transformateur et a déclaré qu’il avait adoré travailler avec les gens de l’entreprise ». Altman a également promis de donner plus de détails sur ce qui l’attend plus tard.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people. will have more to say about what’s next later. 🫡 —Sam Altman (@sama) November 17, 2023

Mira Murati assurera l’intérim

Avec le départ de Sam Altman, quelqu’un devra naturellement prendre la relève. C’est pourquoi le conseil d’administration a nommé Mira Murati au poste de PDG intérimaire de la société. Mira Murati a déjà occupé le poste de directeur de la technologie et a été félicitée par le conseil d’administration pour ses compétences et sa compréhension des valeurs et de l’activité de l’entreprise. Cependant, OpenAI a également précisé qu’elle menait une recherche formelle pour trouver un PDG permanent. Les employés d’OpenAI ont appris la nouvelle lorsqu’elle a été annoncée publiquement, selon plusieurs sources.

Par ailleurs, Greg Brockman, cofondateur et président du conseil d’administration, quittera ses fonctions mais restera dans l’entreprise. Sa décision de quitter l’entreprise découle du licenciement d’Altman. L’ancien président du conseil d’administration a lui aussi annoncé la nouvelle par le biais d’un message X.

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM —Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

Plus tard, dans un autre message sur X, Brockman a déclaré que lui et Altman avaient été informés de leur retrait du conseil d’administration vendredi par le cofondateur et scientifique en chef de OpenAI, Ilya Sutskever, qui est également membre du conseil d’administration. « Sam et moi sommes choqués et attristés par ce que le conseil d’administration a fait aujourd’hui », a écrit Brockman.

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today. Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out. We too are still trying to figure out exactly… —Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

Il s’agit d’une nouvelle choquante qui ne manquera pas de secouer la communauté de l’IA pendant un certain temps. Seul l’avenir nous dira quelles en seront les conséquences. Altman a été le visage d’OpenAI, qui a donné le coup d’envoi de la course à l’armement en matière d’IA avec le lancement très populaire de ChatGPT l’année dernière. La semaine dernière, Altman a animé la première conférence DevDay de l’entreprise, au cours de laquelle celle-ci a annoncé une série de nouvelles mises à jour majeures destinées à concurrencer d’autres grandes entreprises technologiques telles que Microsoft et Google.

Que va faire Altman ?

Altman aurait discuté avec Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple, de la création de « l’iPhone de l’intelligence artificielle », bien qu’il ait minimisé ces rumeurs lors d’une récente conférence du Wall Street Journal. Il est également le principal actionnaire de Humane, qui vient de lancer les commandes de son Humane AI Pin.

Altman est cofondateur d’OpenAI et a d’abord été coprésident de la société aux côtés d’Elon Musk. Musk a quitté l’entreprise en 2018 pour éviter un conflit d’intérêts avec Tesla. Il a depuis fondé sa propre entreprise d’IA, xAI.

Contrairement aux conseils d’administration des entreprises privées traditionnelles, le conseil d’administration d’OpenAI se compose principalement de personnes extérieures. Après les départs d’Altman et de Brockman, les membres restants du conseil sont le scientifique en chef de l’entreprise, Ilya Sutskever, le PDG de Quora, Adam D’Angelo, Tasha McCauley, l’ancien PDG de GeoSim Systems, et Helen Toner, la directrice de la stratégie du Center for Security and Emerging Technology de Georgetown.