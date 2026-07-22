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Apple testerait un écran de près de 7 pouces pour un futur iPhone Pro Max

Apple testerait un écran de près de 7 pouces pour un futur iPhone Pro Max

Apple pourrait préparer l’une des évolutions les plus marquantes de l’histoire de l’iPhone. D’après une nouvelle fuite, le constructeur de Cupertino expérimenterait un écran de 6,96 pouces, une diagonale qui rapprocherait son futur smartphone haut de gamme du seuil symbolique des 7 pouces.

Toutefois, aucune décision ne semble avoir été arrêtée. Selon les informations disponibles, il s’agirait pour l’instant d’un prototype de dalle en cours d’évaluation, sans confirmation de son intégration dans un modèle commercial.

Un iPhone toujours plus grand

L’information provient du leaker Digital Chat Station, qui affirme que Apple teste actuellement une dalle de 6,96 pouces. Le panneau conserverait le même format d’affichage que celui utilisé sur les actuels modèles Pro Max, ce qui signifie que l’écran gagnerait à la fois en hauteur et en largeur tout en préservant les proportions de l’interface.

Une telle évolution rapprocherait l’iPhone de la catégorie des très grands smartphones, un marché où plusieurs fabricants Android proposent déjà des écrans flirtant avec les 7 pouces. En revanche, la taille exacte de l’appareil reste inconnue.

Si Apple poursuit sa stratégie de réduction des bordures, l’augmentation de la diagonale pourrait être partiellement compensée sans agrandir excessivement le châssis.

Un écran qui pourrait viser l’iPhone du 20e anniversaire

Le leaker évoque la possibilité que cette dalle soit destinée à un futur iPhone 20 Pro Max, sans pour autant établir de lien définitif avec un produit final. Cette hypothèse rejoint plusieurs précédentes indiscrétions.

Selon de précédentes rumeurs, Apple préparerait deux modèles d’iPhone particulièrement ambitieux pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, en 2027. Par ailleurs, Digital Chat Station avait récemment affirmé que Samsung Display développerait pour Apple une nouvelle dalle à quatre bords légèrement incurvés, dépourvue de film polarisant et offrant une meilleure efficacité lumineuse.

Ces différentes informations laissent penser qu’Apple explore plusieurs nouvelles technologies d’affichage pour marquer cet anniversaire.

Quels bénéfices pour les utilisateurs ?

Un écran proche des 7 pouces offrirait naturellement davantage d’espace pour les usages multimédias. Les utilisateurs pourraient profiter d’un affichage plus confortable pour la vidéo, d’une meilleure immersion dans les jeux et d’un espace supplémentaire pour le multitâche et la consultation de documents.

En contrepartie, un smartphone encore plus grand pourrait devenir moins pratique au quotidien.

Les modèles Pro Max actuels figurent déjà parmi les plus imposants du marché. Même une légère augmentation de la taille pourrait compliquer leur utilisation à une main ou leur transport dans certaines poches.

Une simple expérimentation pour l’instant

Comme souvent avec les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement, il convient de rester prudent. Le fait qu’Apple teste une dalle ne signifie pas nécessairement qu’elle sera intégrée à un futur iPhone.

Le constructeur évalue régulièrement plusieurs prototypes avant d’arrêter les caractéristiques définitives de ses produits. Ce panneau pourrait ainsi être réservé à un autre modèle, voir ses dimensions évoluer ou tout simplement ne jamais atteindre la phase de production.

À ce stade, aucune autre source indépendante n’a confirmé cette diagonale de 6,96 pouces.

Apple semble préparer une nouvelle génération d’écrans

Si cette fuite venait à se confirmer, elle illustrerait une nouvelle étape dans l’évolution des smartphones premium d’Apple. Après plusieurs générations marquées par des améliorations progressives, le constructeur pourrait profiter de l’anniversaire de l’iPhone en 2027 pour introduire des changements plus visibles, notamment sur le design et l’affichage.

Reste désormais à savoir si cette dalle expérimentale deviendra le futur écran du prochain iPhone Pro Max ou si elle restera au stade de prototype. Une chose est sûre : à l’approche de 2027, les rumeurs autour de la prochaine grande évolution de l’iPhone ne font que commencer.