Accueil » macOS 27 : rumeurs, nouveautés attendues et ce que la fin des Mac Intel va changer en 2026

macOS 27 : rumeurs, nouveautés attendues et ce que la fin des Mac Intel va changer en 2026

macOS 27 : rumeurs, nouveautés attendues et ce que la fin des Mac Intel va changer en 2026

À l’approche de la WWDC attendue en juin 2026, macOS entre dans sa période préférée : celle où les indices s’accumulent, les fuites se répondent, et Apple laisse volontairement le silence faire monter la pression.

En interne, la prochaine version est déjà suivie sous le nom de macOS 27 — et tout indique qu’Apple veut en faire une étape charnière, moins spectaculaire dans la démo, plus structurante dans la trajectoire.

macOS 27 : Un calendrier classique… et un nom encore mystérieux

Selon MacRumors, Apple devrait suivre son rythme habituel : première bêta développeurs à la WWDC (juin), bêta publique en juillet, puis sortie grand public à l’automne. Le nom marketing, lui, n’a pas fuité.

C’est un détail, mais révélateur : Apple sait que l’attention, en 2026, ne se jouera pas sur un nouveau « lieu de Californie ». Elle se jouera sur ce que macOS fait — et surtout sur ce qu’il permet à Apple Intelligence de devenir sur Mac.

La bascule Intel est déjà actée : macOS 27 pourrait être le « Mac Apple Silicon seulement »

Le point le plus solide du dossier, ce n’est pas un concept d’icônes ni un mockup « visionOS vibes ». C’est une décision de plateforme.

Apple a annoncé que macOS Tahoe (macOS 26) est la dernière version majeure à supporter les Mac Intel. Autrement dit : macOS 27 devrait logiquement devenir le premier macOS exclusivement Apple Silicon, avec les implications que cela suppose pour la performance, la maintenance et la vitesse d’évolution.

Et derrière ce virage, un second effet domino est attendu : la réduction progressive de la dépendance à Rosetta (la traduction des applications Intel). Il s’agit là d’une trajectoire de retrait qui s’opère au fil des versions 26 et 27.

Design : la tentation « visionOS » existe, mais le vrai signal vient d’ailleurs

On lit depuis des mois une envie de cohérence visuelle entre les plateformes Apple (iPhone, Mac, Vision Pro). Sauf qu’en 2026, un élément vient brouiller (ou accélérer) ce récit : Alan Dye, figure centrale du design d’interface chez Apple, a quitté l’entreprise fin 2025.

Ce n’est pas une preuve de redesign, mais c’est un contexte : changement de leadership, montée en puissance de l’IA « dans l’OS », et nécessité d’une UI plus lisible pour des interactions qui deviennent conversationnelles et contextuelles. Même une refonte « modeste » peut alors avoir un impact énorme sur la perception.

Apple Intelligence : macOS 27 comme tremplin vers une Siri « chatbot »

Côté IA, le bruit de fond est beaucoup plus concret : Apple préparerait une transformation majeure de Siri vers une forme de chatbot intégré. Siri pourrait fortement évoluer, dans une logique plus conversationnelle et plus « intelligente » au sens large.

Et Apple, de son côté, a déjà commencé à préparer le terrain politique : Tim Cook a confirmé l’intention d’ouvrir davantage Apple Intelligence à d’autres intégrations IA au-delà des premières collaborations, ce qui dessine un futur plus « multi-modèles » et moins monolithique.

Ce que ça pourrait signifier sur Mac :

une Siri qui ne répond pas seulement, mais enchaîne (contexte, suivi, actions) ;

une meilleure exploitation des automatisations et intents applicatifs ;

une IA plus utile en productivité (résumés, tri, préparation, assistance créative), surtout sur grands écrans.

Tout cela reste spéculatif à l’échelle des détails, mais la direction est, elle, de plus en plus lisible.

Productivité : la fenêtre de tir pour « réparer » le multitâche Mac

Le multitâche macOS est un serpent de mer : suffisamment bon pour la majorité, frustrant pour les utilisateurs avancés — au point que des outils tiers sont devenus quasi standards. XDA résume bien cette tension en soulignant à quel point la gestion de fenêtres sur macOS pousse encore beaucoup de gens vers des apps dédiées.

Dans un monde où Apple veut vendre le Mac comme machine pro et machine IA, macOS 27 a une opportunité : transformer les « petites frictions » (fenêtres, espaces, multi-écrans) en avantage structurel.

Ce qu’on sait surtout : macOS 27 pourrait être une version « Snow Leopard », mais dopée à l’IA

Plusieurs lectures récentes — notamment autour des notes de Mark Gurman relayées par la presse Apple — décrivent un millésime où Apple viserait davantage la qualité, la performance et les fondations que la surenchère de nouveautés.

Et c’est logique : couper Intel, simplifier la base, solidifier l’IA, préparer une nouvelle génération d’appareils. En 2026, « moins flashy » peut être exactement ce qu’Apple a besoin de réussir.

Ce qu’il faut retenir avant la WWDC

macOS 27 est encore une zone de rumeurs, mais trois points ressortent déjà :

La fin d’Intel n’est plus une hypothèse, c’est une trajectoire déclarée. Siri/Apple Intelligence sont en train de devenir le cœur narratif des OS Apple 2026. La prochaine grande évolution de macOS pourrait être moins une refonte « waouh » qu’une refonte « invisible » : plus rapide, plus cohérente, plus proactive.

La WWDC dira si Apple choisit l’esbroufe… ou l’efficacité. Mais une chose est sûre : macOS 27 ressemble déjà à une version de transition — et les transitions, chez Apple, sont souvent celles qui comptent le plus.