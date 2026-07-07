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Honor préparerait un smartphone avec une batterie record de 14 000 mAh

Honor préparerait un smartphone avec une batterie record de 14 000 mAh

La course aux mégapixels n’est plus la seule bataille que se livrent les constructeurs. Désormais, l’autonomie devient un véritable terrain d’innovation. Selon une nouvelle fuite, Honor travaillerait sur un smartphone équipé d’une gigantesque batterie de 14 000 mAh, une capacité encore jamais vue sur un appareil grand public.

Un smartphone qui repousserait les limites de l’autonomie

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station, un nouveau smartphone Honor vient d’entrer en phase NPI (New Product Introduction), une étape clé qui marque généralement le passage du prototype vers la production industrielle.

Sa principale particularité ? Une batterie de 14 000 mAh.

Si cette information se confirme, Honor franchirait un nouveau cap dans l’industrie mobile. À titre de comparaison, cette capacité représente près de 3x celle de l’iPhone 17 Pro, dont la batterie est estimée à 4 252 mAh. Plus surprenant encore, l’appareil pèserait environ 220 grammes.

Un chiffre relativement contenu au regard d’une batterie d’une telle capacité, signe que les progrès réalisés dans la densité énergétique continuent de transformer le marché.

Honor poursuit sa stratégie autour des batteries géantes

Cette fuite ne sort pas de nulle part. Honor multiplie depuis plusieurs mois les smartphones misant sur une autonomie hors norme. Plus tôt cette année, la marque avait déjà franchi le seuil symbolique des 10 000 mAh avec son modèle Win Turbo.

Plus récemment, le Honor X80 Pro Max est arrivé avec une batterie de 11 000 mAh, associée à un processeur Snapdragon 6 Gen 5. Selon les chiffres avancés par Honor, ce modèle était capable d’assurer plus de 26 heures de diffusion vidéo en direct sans interruption.

Une évolution vers 14 000 mAh repousserait encore davantage les limites de l’endurance, potentiellement sur plusieurs jours d’utilisation intensive.

Une nouvelle tendance se dessine dans toute l’industrie

Honor n’est pas seul à explorer cette voie. Toujours selon Digital Chat Station, Huawei développerait également un smartphone centré sur une très grande batterie, complétée par des fonctions de communication par satellite et un mode d’économie d’énergie particulièrement agressif.

Cette orientation traduit une évolution du marché. Après plusieurs années consacrées aux performances des processeurs et aux capteurs photo, les fabricants cherchent désormais à répondre à l’une des principales attentes des utilisateurs : ne plus dépendre systématiquement d’une batterie externe.

Les progrès des batteries silicium-carbone permettent justement d’augmenter fortement la capacité sans faire exploser l’épaisseur ni le poids des appareils.

Un lancement encore entouré de mystère

Pour le moment, aucune information ne permet de savoir à quelle gamme appartiendra ce mystérieux smartphone Honor. Sa date de lancement, son processeur ou encore ses caractéristiques techniques restent inconnus. L’entrée en phase NPI laisse néanmoins penser que le projet avance suffisamment pour envisager une commercialisation dans les prochains mois.

Comme toujours avec ce type de fuite, il faudra attendre une confirmation officielle de la marque avant de considérer ces spécifications comme définitives.

La prochaine grande révolution des smartphones pourrait être… la batterie

Pendant des années, les constructeurs ont rivalisé autour des performances, de la photographie ou de l’intelligence artificielle. Désormais, la véritable différenciation pourrait venir d’un élément beaucoup plus concret : l’autonomie.

L’arrivée des batteries à haute densité énergétique change progressivement les règles du jeu. Là où une batterie de 5 000 mAh constituait encore la norme il y a peu, les premiers modèles dépassant les 10 000 mAh montrent que cette limite est en train de disparaître.

Si Honor parvient réellement à intégrer une batterie de 14 000 mAh dans un smartphone pesant seulement 220 grammes, cela représenterait une avancée majeure pour toute l’industrie. Les utilisateurs pourraient enfin envisager plusieurs jours d’utilisation intensive sans recharge, reléguant progressivement les batteries externes au rang d’accessoires occasionnels.

La bataille des smartphones ne se jouera peut-être plus uniquement sur la puissance des puces ou les capacités de l’IA, mais sur la capacité à offrir une autonomie capable d’accompagner les nouveaux usages mobiles.