Accueil » Le premier smartphone pliable « large » de Honor se précise : écran XXL, capteur 200 mégapixels et batterie record

Le premier smartphone pliable « large » de Honor se précise : écran XXL, capteur 200 mégapixels et batterie record

Le premier smartphone pliable « large » de Honor se précise : écran XXL, capteur 200 mégapixels et batterie record

Honor semble accélérer le développement de son tout premier smartphone pliable au format « livre » de nouvelle génération. Après plusieurs fuites évoquant un modèle équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm, un nouveau rapport révèle des informations supplémentaires concernant son appareil photo et son impressionnante batterie.

Si ces informations se confirment, Honor pourrait bien lancer l’un des smartphones pliables les plus ambitieux du marché.

Un grand écran externe pensé pour un usage quotidien

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station, le prototype conserve la configuration d’écran déjà évoquée lors de précédentes fuites. Le smartphone disposerait d’un écran pliable interne de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces.

Cette dalle externe est particulièrement intéressante, puisqu’elle serait plus large que celle de nombreux concurrents actuels.

Concrètement, cela permettrait d’utiliser le téléphone fermé pour la majorité des tâches quotidiennes, comme répondre à des messages, consulter les réseaux sociaux, naviguer sur Internet et regarder des vidéos courtes.

L’utilisateur n’aurait donc plus besoin d’ouvrir systématiquement le smartphone pour profiter d’un affichage confortable.

Le développement entre dans sa phase finale

L’information la plus importante concerne toutefois l’avancement du projet. Selon Digital Chat Station, le smartphone n’est plus simplement au stade des prototypes de test. Il serait désormais entré dans sa phase finale de développement, une étape qui correspond généralement aux derniers ajustements avant le lancement commercial.

Ce changement laisse penser qu’une présentation officielle pourrait intervenir dans les prochains mois.

Un capteur principal de 200 mégapixels

Honor miserait également sur la photographie pour séduire les utilisateurs. Toujours selon la fuite, le constructeur aurait définitivement retenu un capteur principal de 200 mégapixels. Celui-ci serait accompagné d’un objectif périscopique, destiné aux prises de vue avec zoom optique de longue portée.

Même si les caractéristiques exactes de ce téléobjectif restent inconnues, cette configuration placerait clairement le futur pliable Honor parmi les modèles les plus ambitieux du marché en matière de photographie.

Une batterie de 7 000 mAh, un record pour un pliable haut de gamme ?

L’autre grande surprise concerne l’autonomie. Le smartphone embarquerait une batterie de 7 000 mAh, une capacité particulièrement impressionnante pour un appareil pliable. Si cette information se confirme, il s’agirait tout simplement de la plus grosse batterie jamais intégrée à un smartphone pliable premium.

Honor possède déjà une solide réputation dans ce domaine.

Avec le Magic V6, la marque avait réussi à intégrer une batterie généreuse tout en conservant un châssis particulièrement fin. Le constructeur semble vouloir reproduire cet exploit sur ce nouveau modèle.

Une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 en 2 nm

Les précédentes fuites indiquaient déjà que ce smartphone serait propulsé par un Snapdragon 8 Elite Gen 6, attendu comme l’un des processeurs Android les plus puissants de sa génération. Gravé selon un procédé de 2 nanomètres, ce SoC devrait offrir de meilleures performances, une consommation énergétique réduite et une gestion optimisée de l’intelligence artificielle embarquée.

Cette combinaison entre puissance et autonomie pourrait faire du futur pliable Honor un sérieux concurrent des prochains modèles de Samsung, Oppo, Vivo ou Huawei.

Un lancement qui semble désormais se rapprocher

Honor n’a encore communiqué aucune date officielle concernant ce nouveau smartphone. Néanmoins, le passage en phase finale de développement laisse penser que l’annonce pourrait intervenir avant la fin de l’année ou au début de 2027.

Comme souvent avec les produits Honor, d’autres fuites devraient apparaître dans les prochaines semaines et permettre de découvrir progressivement le design, les performances et les fonctionnalités complètes de ce premier smartphone pliable « large ».

Avec un grand écran externe, un capteur photo de 200 mégapixels, une batterie record et une puce de nouvelle génération, Honor semble bien décidé à s’imposer parmi les références du marché des smartphones pliables haut de gamme.