HONOR lance officiellement en France son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le HONOR Magic V6. Avec seulement 8,75 mm d’épaisseur une fois replié, une batterie de 6 660 mAh, un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une forte intégration de l’intelligence artificielle, le constructeur chinois veut démontrer qu’un smartphone pliable n’a plus besoin de faire de compromis sur l’autonomie, la finesse ou la robustesse.

HONOR Magic V6 : Un design toujours plus fin

Le Magic V6 poursuit la quête de finesse engagée par HONOR sur ses précédentes générations. La version blanche affiche une épaisseur de seulement 8,75 mm lorsqu’elle est fermée et 4 mm une fois ouverte, pour un poids d’environ 219 grammes.

Pour parvenir à un tel résultat sans sacrifier la solidité, HONOR utilise une nouvelle charnière Super Steel capable d’atteindre une résistance de 2 800 MPa. Celle-ci bénéficie également d’un système d’amortissement optimisé par l’IA afin de mieux répartir les contraintes lors des ouvertures, fermetures ou chocs accidentels.

La protection est également renforcée grâce à un verre UTG pour l’écran interne, au revêtement HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield sur l’écran externe et aux certifications IP68 et IP69, encore rares sur le marché des smartphones pliables.

Deux écrans très lumineux

Le HONOR Magic V6 embarque un écran externe OLED de 6,52 pouces et un écran pliable interne de 7,95 pouces. Les deux affichages profitent d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. HONOR annonce également des pics de luminosité particulièrement élevés, jusqu’à 6 000 nits sur l’écran externe et jusqu’à 5 000 nits sur l’écran interne.

Les deux écrans intègrent également une gradation PWM 4 320 Hz, destinée à améliorer le confort visuel lors d’une utilisation prolongée.

Une batterie record pour un smartphone pliable

L’un des principaux arguments du Magic V6 concerne son autonomie. HONOR intègre une batterie silicium-carbone de 6 660 mAh, présentée comme la plus grande jamais installée dans un smartphone pliable. Elle affiche une densité énergétique de 921 Wh/L avec une teneur en silicium d’environ 25 %, ce qui permet d’augmenter fortement la capacité sans épaissir l’appareil.

La recharge est également particulièrement rapide : 80 W en filaire, 66 W sans fil et recharge sans fil inversée.

Sous le capot, HONOR fait confiance au Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, accompagné de mémoire LPDDR5X et d’un stockage UFS 4.1.

Le constructeur met notamment en avant le multitâche intensif, des jeux pouvant atteindre 120 FPS sur le grand écran intérieur grâce au moteur graphique Vulkan et une puce maison HONOR E2 Power Enhanced Chip destinée à optimiser la consommation énergétique.

Une expérience pensée pour le multitâche

Avec son grand écran de près de huit pouces, HONOR mise naturellement sur la productivité. Le constructeur introduit notamment Fast Flex, qui active automatiquement un double écran partagé selon l’angle d’ouverture, et Multi-Flex, un mode proche d’un environnement PC permettant d’utiliser jusqu’à trois applications simultanément, y compris avec des fichiers dépassant 1 Go.

Le Magic V6 fonctionne sous MagicOS 10, qui met fortement l’accent sur l’intelligence artificielle.

Parmi les nouveautés figurent plusieurs agents IA capables d’assister l’utilisateur dans différents contextes : AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion et AI Screen Suggestions. Ces fonctions promettent notamment une meilleure assistance pour les réunions, la création de contenu ou encore les actions contextuelles directement à l’écran.

HONOR poursuit également son partenariat avec Google.

Le smartphone est compatible avec Gemini Live, permettant d’interagir avec l’IA via la voix, le texte, les images, le partage d’écran ou même la caméra. Les acheteurs bénéficient également de trois mois de Google AI Pro, incluant notamment Veo 3.1, NotebookLM et 5 To de stockage cloud.

Un appareil photo polyvalent

La partie photo repose sur un système HONOR AI Falcon Camera comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec stabilisation CIPA 6,5 stops et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

HONOR accompagne ce matériel de plusieurs traitements IA comme AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color ou encore AI Image to Video 2.0, destinés à améliorer automatiquement les clichés et les vidéos.

Une compatibilité renforcée avec l’écosystème Apple

Fait plus inhabituel, HONOR continue de faciliter les échanges avec les produits Apple. Grâce à HONOR Share, le Magic V6 peut communiquer avec les iPhone, les Mac, les AirPods et les Apple Watch.

Le constructeur promet des transferts de fichiers rapides, le partage de notifications et même des workflows sur double écran avec macOS. Le smartphone est également compatible avec Quick Share pour simplifier les échanges entre appareils Android et Apple compatibles.

Prix et disponibilité

Le HONOR Magic V6 est commercialisé en France à partir de 2 299,90 € dans les coloris Red, Gold, White et Black. À l’occasion du lancement, HONOR propose une réduction immédiate de 600 € via un coupon, accompagnée d’un pack cadeau comprenant un HONOR Choice Projector Air Pro, un casque HONOR Choice VZ Sport Mate Headphones Pro et 24 mois de protection écran.

L’ensemble représente une valeur annoncée d’au moins 448 €.

Notre premier avis

Avec le Magic V6, HONOR continue de pousser très loin les limites du smartphone pliable. La finesse impressionnante, la batterie de 6 660 mAh, les certifications IP68/IP69 et la forte intégration de l’IA constituent des arguments solides face au Galaxy Z Fold de Samsung.

Le positionnement tarifaire reste toutefois très premium avec un prix de départ fixé à 2 299,90 €. Les importantes offres de lancement permettent néanmoins de réduire sensiblement la facture pour les premiers acheteurs.