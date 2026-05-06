Meta développe un assistant IA personnel capable d’agir à votre place

Google ne se contente plus d’ajouter quelques réglages à Google Home. Avec sa dernière mise à jour, la maison connectée gagne surtout une chose essentielle : la capacité de réagir plus finement à ce qui se passe réellement chez vous.

Google Home : Des automatisations beaucoup plus complètes

Google déploie de nouveaux déclencheurs, conditions et actions dans l’application Google Home. Les utilisateurs peuvent désormais créer des scénarios autour de l’état d’un système de sécurité, d’une serrure bloquée ou forcée, ou encore de capteurs binaires, comme une détection de fuite, de contact ou de gel.

La mise à jour s’étend aussi aux appareils du quotidien : lave-linge, sèche-linge, machines à café et aspirateurs robots peuvent être démarrés, arrêtés, mis en pause ou relancés selon les routines définies.

La maison connectée sort des routines rigides

Le vrai changement n’est pas dans le nombre de fonctions, mais dans leur logique. Google Home se rapproche d’un système plus dynamique, capable de réagir à des états précis : humidité, volume audio, lecture en cours, niveau de batterie ou appui long sur un interrupteur connecté.

Autrement dit, la maison ne se contente plus d’exécuter une action à 7 h 30. Elle peut adapter son comportement selon le contexte.

Gemini en arrière-plan

Google prépare aussi l’intégration de ces capacités dans Demander à la maison et Aidez-moi à créer, ses outils d’automatisation assistés par IA. Certaines fonctions peuvent toutefois dépendre du pays, des appareils compatibles ou d’un abonnement Google Home Premium.

Avec cette mise à jour, Google tente de combler l’un des grands défauts de la maison connectée : sa rigidité. Une vraie smart home ne doit pas seulement obéir à une commande vocale. Elle doit comprendre les situations, anticiper les usages et agir sans transformer chaque réglage en casse-tête.

C’est peut-être là que Google Home commence enfin à porter son nom.