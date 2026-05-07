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À quoi ressemblera la nouvelle Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro ?

À quoi ressemblera la nouvelle Dynamic Island de l'iPhone 18 Pro ?

Après plusieurs générations presque inchangées, la Dynamic Island pourrait enfin évoluer sur les prochains iPhone 18 Pro. De nouveaux rendus CAD évoquent une encoche plus compacte, signe possible d’une transition progressive vers un iPhone toujours plus « plein écran ».

Une Dynamic Island plus étroite en approche

Selon des rendus publiés par le leaker @earlyappleleaks, Apple préparerait une nouvelle version de la Dynamic Island pour les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Le design montrerait une zone noire plus fine et plus compressée au centre de l’écran, tout en conservant les éléments actuels : caméra frontale, capteurs Face ID et différents capteurs de proximité et luminosité.

Visuellement, le changement reste subtil, mais suffisamment visible pour marquer une nouvelle étape dans la réduction des éléments affichés à l’écran.

Le début du Face ID sous l’écran ?

La grande question concerne la technologie cachée derrière cette évolution. Plusieurs rumeurs évoquent depuis longtemps l’arrivée d’un Face ID sous l’écran, ce qui permettrait de réduire progressivement la Dynamic Island avant sa disparition complète.

Pour l’instant, rien ne confirme que cette génération franchira réellement ce cap. Les rendus montrent surtout une Dynamic Island plus compacte, sans modification majeure des bordures de l’appareil.

Une évolution prudente, typiquement Apple

Depuis l’arrivée de la Dynamic Island avec l’iPhone 14 Pro, Apple a très peu modifié cette zone de l’écran. Contrairement à certains concurrents Android qui cherchent à supprimer totalement les poinçons visibles, Apple avance lentement pour préserver la fiabilité de Face ID.

C’est une stratégie cohérente : la firme préfère souvent miniaturiser progressivement une technologie plutôt que sacrifier l’expérience utilisateur pour un design plus spectaculaire.

Prudence autour des fuites

Comme souvent avec les rumeurs Apple, plusieurs réserves existent. Le rendu s’appuie notamment sur des informations attribuées au leaker Majin Bu, dont l’activité récente reste floue selon certains observateurs. Autrement dit : le scénario paraît crédible, mais reste loin d’être confirmé.

Même si cette réduction reste modeste, elle illustre une trajectoire claire : Apple continue de chercher un iPhone où les composants frontaux disparaissent progressivement sous la dalle.

Et à mesure que la Dynamic Island rétrécit, l’idée d’un iPhone entièrement sans découpe cesse peu à peu d’être un simple concept futuriste.