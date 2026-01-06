Accueil » CES 2026 : Xreal et Asus dévoilent des lunettes AR ROG Xreal R1 taillées pour le jeu extrême

CES 2026 : Xreal et Asus dévoilent des lunettes AR ROG taillées pour le jeu extrême

Le CES 2026 est clairement un terrain de jeu privilégié pour Xreal. Après l’annonce des Xreal 1S et du dock Neo compatible Switch 2, déjà disponibles à la vente, le spécialiste des lunettes de réalité augmentée a levé le voile sur une collaboration aussi stratégique que spectaculaire avec Asus.

À la clé : les ROG Xreal R1, un modèle pensé exclusivement pour les joueurs.

ROG Xreal R1 : Un design assumé, presque provocant

Sur l’unique image partagée, les ROG Xreal R1 affichent une esthétique résolument cyberpunk. Monture type aviateur, branches épaisses et bande LED intégrée sur la tige — dont la fonction exacte reste mystérieuse. Indicateur de batterie ? Effet RGB signature ROG ? Simple clin d’œil visuel à l’univers gaming ? Asus et Xreal entretiennent volontairement le flou.

Une chose est sûre : cette épaisseur supplémentaire n’est pas gratuite. Elle cache une ambition technique rarement vue dans le segment des lunettes AR.

240 Hz : une première dans la réalité augmentée

Là où la majorité des lunettes AR plafonnent à 120 Hz, les ROG Xreal R1 doublent la mise avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Une caractéristique inédite qui positionne clairement ces lunettes comme un produit hardcore, destiné aux joueurs compétitifs sensibles à la fluidité extrême et à la réduction de la latence.

Les écrans embarqués sont des micro-OLED en 1080p, connectés via USB-C aux PC, consoles ou appareils compatibles. Le champ de vision annoncé atteint 57 degrés, un chiffre élevé qui les place au niveau des modèles AR premium actuels, dont les Xreal One Pro.

Un dock ROG pensé pour le multi-plateforme

Asus accompagne ces lunettes d’un accessoire clé : le ROG Control Dock. Plus complet que le dock Neo de Xreal, il intègre :

2 ports HDMI 2.0,

1 port DisplayPort 1.4,

un bouton physique permettant de basculer instantanément entre plusieurs sources vidéo.

Un choix clairement orienté PC et consoles, qui distingue ce dock de solutions concurrentes comme celles de Viture. Pour les joueurs multi-écrans ou adeptes du switch rapide entre plateformes, c’est un atout majeur.

La réalité augmentée entre dans l’ère e-sport

Avec les ROG Xreal R1, Xreal et Asus ne cherchent pas à séduire le grand public, mais à définir un nouveau standard pour le jeu immersif. Le 240 Hz, le design agressif et la connectique avancée traduisent une volonté claire : faire des lunettes AR un véritable écran gaming portable, capable de rivaliser avec des moniteurs haut de gamme.

Reste à connaître le prix, le poids réel sur le nez et l’autonomie — des détails cruciaux pour transformer cette vitrine technologique en succès commercial. Mais une chose est certaine : au CES 2026, la réalité augmentée ne se contente plus d’être spectaculaire. Elle devient radicalement compétitive.