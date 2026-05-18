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Apple pousserait Samsung et LG vers un écran OLED courbé sur quatre côtés pour l’iPhone de 2028

Apple pousserait Samsung et LG vers un écran OLED courbé sur quatre côtés pour l’iPhone de 2028

Apple préparerait une nouvelle étape dans sa quête de l’iPhone « tout écran ». Selon ETNews, la marque demanderait à Samsung Display et LG Display de développer une technologie OLED avec cathode IZO, pensée pour un écran incurvé sur ses quatre côtés à l’horizon 2028.

Un écran courbé sur les quatre bords

L’idée n’est pas de reproduire les anciens écrans « waterfall » d’Android, souvent spectaculaires mais peu pratiques. Apple viserait plutôt une micro-courbure discrète sur les quatre côtés, afin de donner l’impression d’un écran sans bordure tout en limitant les déformations visuelles.

Le problème est technique : plus l’écran se courbe, plus la lumière peut être déformée sur les bords. Et lorsque les quatre côtés se plient en même temps, la difficulté augmente fortement.

Pourquoi l’IZO change la donne

La solution étudiée par Apple serait une cathode en Indium Zinc Oxide, plus transparente que les cathodes OLED classiques. En laissant passer davantage de lumière, elle pourrait réduire les distorsions, améliorer l’uniformité de l’image et rendre les bords incurvés plus propres.

Mais, cette technologie impose de nouveaux équipements industriels, notamment pour le dépôt TCO à faible dommage. LG aurait déjà engagé environ 770 millions de dollars dans ses infrastructures, tandis que Samsung réfléchirait encore à l’investissement nécessaire.

L’iPhone anniversaire pourrait arriver avant la technologie parfaite

Le paradoxe est là : Apple travaillerait déjà sur un iPhone anniversaire en 2027 avec écran micro-incurvé et technologie COE sans polariseur, mais l’IZO serait plutôt destiné au modèle 2028.

Cela suggère une stratégie en deux temps : d’abord un design presque sans bordures pour marquer les 20 ans de l’iPhone, puis une version plus aboutie techniquement l’année suivante.

Comme souvent, Apple ne cherche pas à être le premier à courber un écran. Elle veut être celle qui rend cette courbure invisible, maîtrisée, presque évidente.