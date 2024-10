Android : Nouvelles fonctionnalités antivol pour protéger vos données et votre appareil

Google déploie un ensemble de nouvelles fonctionnalités antivol pour Android, visant à protéger les utilisateurs contre le vol et à empêcher les voleurs d’utiliser les appareils dérobés.

Ces nouveautés, présentées lors de la conférence Google I/O en mai dernier, s’appuient sur les fonctionnalités de protection contre la perte et le vol existantes d’Android. Elles visent à empêcher les voleurs d’accéder à l’écran d’un téléphone volé ou de désactiver la connectivité Internet nécessaire au suivi de la localisation.

Protection antivol : l’IA au service de la sécurité

La fonctionnalité « Protection antivol » (« Theft Detection Lock ») verrouille automatiquement l’écran du téléphone lorsqu’un algorithme d’apprentissage automatique détecte un mouvement brusque associé à un vol. Cette fonctionnalité empêche l’accès non autorisé aux informations personnelles, aux applications bancaires et autres données sensibles en cas de vol.

Si un voleur parvient à contourner le verrouillage de l’écran, il peut tenter de désactiver la connectivité en activant le mode avion pour empêcher le suivi de la localisation. La fonctionnalité « Verrouillage des appareils hors ligne » permet de verrouiller l’écran à distance si le téléphone est hors ligne pendant une période prolongée.

Verrouillage à distance simplifié

Il est déjà possible de verrouiller un appareil volé à distance via l’application ou le site Web Google Find My Device. Une nouvelle fonctionnalité permettra bientôt de le faire encore plus rapidement en fournissant simplement votre numéro de téléphone et en répondant à une question de sécurité.

Déploiement progressif et disponibilité

Ces nouvelles fonctionnalités antivol sont déployées progressivement sur les appareils Android 10 et versions ultérieures. Certaines fonctionnalités sont exclusivement disponibles sur Android 15.

En 2024, Google lancera « Identity Check », une fonctionnalité optionnelle qui protège vos données privées en cas de compromission de votre code PIN, en exigeant une authentification biométrique avant toute action critique.

Android 15 : des mesures de sécurité renforcées

Android 15, fraîchement lancée, intègre de nouvelles politiques de sécurité pour prévenir les abus, notamment en exigeant le code PIN, le mot de passe ou l’authentification biométrique avant de modifier des paramètres sensibles. Android 15 verrouille également automatiquement l’appareil après plusieurs tentatives de connexion infructueuses et exige les identifiants du compte Google pour réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine.

Avec ces nouvelles fonctionnalités antivol et les autres améliorations de sécurité, Android renforce la protection des utilisateurs et de leurs données personnelles.