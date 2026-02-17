Sennheiser ressuscite le filaire : Le jack meurt, l’USB-C Hi-Res prend le relais

À force de confondre « audio » et « appairage Bluetooth », on avait presque oublié le plaisir brut de brancher un casque et d’appuyer sur Play. Sennheiser remet ce geste au centre avec deux nouveaux modèles d’entrée de gamme — HD 400U (circum-aural fermé) et CX 80U (intra) — qui troquent le jack 3,5 mm pour l’USB-C, et modernisent le filaire sans le dénaturer.

« Les HD 400U et CX 80U ont été conçus pour ceux qui souhaitent brancher et écouter immédiatement, sans aucun compromis sur la qualité sonore », explique Christian Ern, Senior Product Manager. « En combinant notre expertise acoustique avec l’universalité de l’USB-C et un micro-télécommande intégré, nous proposons une expérience Sennheiser simple et accessible, que ce soit pour vos moments de divertissement ou vos activités professionnelles au quotidien. ».

Le « dongle life » en voie d’extinction

Le cœur de la mise à niveau est simple : connexion USB-C plug-and-play, pensée pour coller à la réalité 2026 (smartphones, tablettes, laptops, consoles portables). Sennheiser parle d’un trajet numérique direct, à la fois à faible latence et sans perte, sans adaptateur à trimballer.

Ce n’est pas une révolution technologique. C’est mieux : une correction de trajectoire. Celle qui évite l’adaptateur fragile qu’on perd toujours au mauvais moment.

« Hi-Res » à prix accessible : 24-bit/96 kHz, vraiment utile ?

Les deux modèles annoncent une prise en charge jusqu’à 24-bit/96 kHz. Et l’intérêt ne tient pas uniquement au label « Hi-Res » : en USB-C, on contourne souvent la qualité inégale des sorties analogiques (quand elles existent encore) et on s’appuie sur une conversion numérique-analogique intégrée côté casque/écouteurs.

Dans la vraie vie, ça veut surtout dire : une restitution plus propre et plus constante d’un appareil à l’autre, sans compression Bluetooth, et sans anxiété de batterie.

Deux produits, deux usages — même philosophie

HD 400U : l’over-ear « transportable » qui mise sur l’isolation passive

Le HD 400U reprend la logique du HD 400S : format fermé pour une isolation passive utile au bureau, à la maison ou en déplacement, avec câble détachable et pochette.

Prix indicatif repéré : 99,95 dollars selon les marchés (aucune information sur le prix en France).

CX 80U : l’intra discret, taillé pour les appels et l’appoint

Les CX 80U jouent la carte du « toujours dans la poche », avec plusieurs embouts pour l’ajustement. Ils intègrent aussi une solution micro/commande en ligne pensée pour les appels et la visio.

Prix indicatif repéré : 39,95 dollars, selon les marchés (aucune information sur le prix en France).

Appels : un détail plus important qu’il n’y paraît

Sennheiser met en avant un micro MEMS en ligne (avec une capture annoncée en 24-bit/48 kHz côté micro sur certaines fiches) : ce n’est pas glamour, mais c’est exactement le genre de brique qui transforme un « casque d’appoint » en outil quotidien pour Teams/Zoom.

Le plus intéressant, c’est le sous-texte stratégique. À l’heure où le marché pousse le sans-fil partout, Sennheiser rappelle qu’un câble reste imbattable sur trois critères : fiabilité, latence, rapport qualité/prix. Et en basculant en USB-C, la marque ne fait pas du rétro : elle fait du pragmatique.

Ce n’est pas un pied de nez au Bluetooth haut de gamme. C’est un rappel : pour beaucoup de gens, « premium » ne veut pas dire « plus de fonctions », mais moins de friction. Et sur ce terrain, un câble — modernisé — a encore beaucoup à dire.