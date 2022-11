Test des Sennheiser Momentum 4 Wireless : un son impressionnant

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs, vous avez sans doute vu Sennheiser. L’entreprise est vénérée pour sa qualité et fait partie des grands noms que l’on oppose normalement à Sony et Bose. Les casques grand public phares de Sennheiser, la série Momentum, sont connus pour leur excellente qualité sonore et leur design unique. Aujourd’hui, les écouteurs Sennheiser Momentum 4 Wireless sont arrivés, et ils ont un impact fantastique sur la concurrence.

Le casque Sennheiser Momentum 4 Wireless a quelques astuces qui lui permettent de se démarquer de la concurrence, mais il fait une chose très bien, et c’est l’audio. L’application Sennheiser Smart Control est loin d’être aussi riche en fonctionnalités que l’application Headphone Connect de Sony, et la liste des fonctionnalités supplémentaires, même sur la fiche technique, est bien plus courte que ce que proposent les concurrents.

En bref, le casque Sennheiser Momentum 4 Wireless est un casque sur lequel vous pouvez compter pour avoir un son de bonne qualité, et si c’est votre prérogative, alors vous ne pouvez pas vous tromper en le choisissant. Il offre une excellente qualité sonore, une très longue durée de vie de la batterie (jusqu’à 60 heures !), un puissant système de réduction du bruit et ils sont confortables à porter pendant de longues périodes. À moins que vous ne souhaitiez une tonne de fonctionnalités ou que vous teniez vraiment à un look emblématique, vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant ces écouteurs.

La marque audio Sennheiser produit des appareils de qualité depuis les années 40, et elle n’a pas ralenti : ses casques et ses écouteurs Bluetooth sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter, et rivalisent régulièrement avec les leaders du marché comme Sony.

Le dernier-né des écouteurs ANC de Sennheiser, le Momentum 4, offre une qualité audio exceptionnelle qui peut rivaliser avec n’importe quel autre produit de son segment, ainsi qu’une autonomie de batterie qui fait honte à la plupart des écouteurs — mais des performances moyennes dans d’autres domaines signifient qu’il ne convient pas forcément à tout le monde.

Dans la boîte, on retrouve :

Casque Momentum 4 Wireless

Étui de transport

Câble de charge USB-C

Câble audio à jacks 3,5 mm et 2,5 mm

Adaptateur pour avion

Sennheiser Momentum 4 Wireless: design

Le casque Sennheiser Momentum 4 a l’apparence et la sensation d’un matériel haut de gamme. Le haut du bandeau est doublé d’un tissu résistant assorti à l’étui du casque, et un petit badge Sennheiser à la finition métallique se trouve de chaque côté — juste assez subtil, à mon avis. Esthétiquement, cette génération est un changement assez radical par rapport au Momentum 3 de 2019, qui avait des bras en métal et se pliait dans un plus petit encombrement pour le stockage et le voyage. Le nouveau format a peut-être un peu moins de caractère, mais un look plus sobre ne me dérange pas.

L’intérieur du bandeau est rembourré sur la majeure partie de son pourtour, avec un petit renfoncement au milieu pour suspendre les écouteurs à un crochet. Je crains toujours que le fait de suspendre les écouteurs n’abîme le rembourrage avec le temps, et j’apprécie que Sennheiser ait pensé à en tenir compte dans la conception du Momentum 4. Les écouteurs sont doublés de similicuir et remplis d’une mousse très souple, et le casque s’adapte parfaitement à ma tête. Dans l’ensemble, le Momentum 4 est très confortable ; cela ne me dérange pas du tout de le porter pendant toute une journée de travail.

Sur l’écouteur droit se trouve un bouton unique qui remplit trois fonctions : une pression longue permet d’allumer ou d’éteindre les écouteurs, une pression plus longue les met en mode d’appairage et une pression courte active l’assistant vocal par défaut de votre appareil. Cette configuration n’est pas particulièrement intuitive, mais elle est gérable une fois que vous l’avez prise en main. Il y a également cinq LED qui indiquent la batterie restante des écouteurs par incréments de 20 % et un port auxiliaire de 2,5 mm pour connecter les écouteurs à votre source audio. Je suis un peu ennuyé par le fait qu’il ne s’agisse pas d’une prise jack 3,5 mm plus standard — il y a certainement de la place pour une prise jack — mais les écouteurs sont livrés avec un câble de 2,5 mm à 3,5 mm, donc cela n’a pas d’importance pour la plupart des cas d’utilisation. Un adaptateur pour avion est également fourni, au cas où vous préféreriez, pour une raison ou une autre, le divertissement proposé par votre compagnie aérienne à votre propre média.

L’étui de transport fourni est solide et comporte des bandes élastiques étiquetées pour ranger le câble de charge USB-A à C, le câble auxiliaire et l’adaptateur pour avion, ainsi qu’une petite poche en filet pour ranger la documentation du casque.

Dans l’ensemble, ce n’est pas le design le plus unique, mais il est définitivement pratique. Les écouteurs sont agréables au toucher, ils sont toujours aussi beaux (mais pas aussi emblématiques qu’auparavant) et ils sont confortables à porter pendant de longues périodes.

Sennheiser Momentum 4 Wireless: qualité du son

Inutile de mâcher ses mots : le Sennheiser Momentum 4 offre un son fantastique. Les aigus sont nets et les médiums sont bien équilibrés. J’ai été sincèrement surpris par la réponse des basses du casque : les basses et les sous-basses du Momentum 4 sont épaisses. La musique à forte teneur en basses, comme la musique électronique et le hip-hop, brille vraiment ici.

En tant qu’auditeur plutôt occasionnel — je regarde en streaming sur Spotify et, lorsque je ne critique pas quelque chose, je ne pense pas trop aux détails — j’aime généralement avoir un peu plus de basses dans mon casque. Cela dit, je pense que le réglage par défaut de Sennheiser dans le Momentum 4 est un peu plus bas que ce que je préférerais. Mais l’application Smart Control de la société comprend un égaliseur à trois bandes personnalisable, et en poussant le curseur des basses juste un peu vers le bas, le son est exactement là où je le souhaite. Si vous êtes un vrai fanatique des basses, par contre, en augmentant les basses dans l’application, vous obtiendrez une expérience d’écoute qui vous fera frissonner.

Il n’y a pas de compression lourde ou de sifflement ANC qui entache le son ici — le son du Momentum 4 est très clair. Le casque prend en charge les codecs AAC et SBC, ainsi que les codecs aptX et aptX Adaptive. Aucun des appareils avec lesquels j’ai testé le Momentum ne présentait de retard A/V notable.

Sennheiser Momentum 4 Wireless: caractéristiques

Les Momentum 4 ne disposent pas de Fast Pair, ce qui est dommage — c’est une de mes fonctions préférées, et en tant que personne qui utilise beaucoup d’appareils Android différents, elle me manque quand elle n’est pas disponible. Mais, ils prennent en charge le Bluetooth multipoint, qui, tout bien considéré, est probablement plus utile à un plus grand nombre de personnes.

L’ANC est, malheureusement, le talon d’Achille du Momentum 4. Comparé à d’autres casques (et même à certains écouteurs) de ce calibre, il n’est tout simplement pas à la hauteur. Le casque peut atténuer les bruits faibles et silencieux, comme le ronronnement de la climatisation, mais en 2022, ce n’est pas le cas. En portant le Momentum 4 dans un avion, une grande partie du bruit de la cabine est parvenue jusqu’à mes oreilles. Le Momentum 4 rend le son autour de vous plus silencieux, mais les performances de suppression du bruit sont décevantes pour cette gamme de prix.

Le mode Transparence du Momentum 4 n’est pas non plus impressionnant. C’est assez bon pour avoir une conversation avec quelqu’un à proximité sans avoir à retirer les écouteurs, mais le son est un peu étouffé, et il y a un faible sifflement, mais audible présent à tout moment. C’est un défaut plus pardonnable que les performances médiocres de l’ANC, mais c’est tout de même un manquement notable pour des écouteurs de cette gamme de prix.

Les écouteurs sont contrôlés par des gestes sur l’écouteur droit tactile. Un glissement vers le haut augmente le volume, un glissement vers le bas le diminue, un glissement vers l’avant permet de passer à la piste suivante et un glissement vers l’arrière permet de revenir à la piste précédente. Une simple pression permet de lire ou de mettre en pause votre média. Lorsque le système ANC est activé, un double tapotement permet de passer en mode transparence et de mettre votre musique en pause — pratique pour les interactions rapides avec les personnes qui vous entourent. Un double tapotement lorsque les écouteurs sont en mode transparence active l’ANC, mais ne met pas en pause la musique en cours de lecture.

Vous pouvez également régler l’ANC en pinçant : si vous pincez vers l’intérieur, l’ANC est augmenté, si vous pincez vers l’extérieur, la transparence est activée. Il s’agit d’une idée intéressante qui ressemble à l’ouverture et à la fermeture des écouteurs aux bruits extérieurs, mais elle n’est pas intuitive et plutôt délicate. Le double tapotement a été ma méthode préférée pour passer d’un mode à l’autre.

Les Momentum 4 sont parfaits pour les appels ; lors de mes tests, ma voix était claire et nette. Cependant, une grande partie du bruit de fond est audible. Ils sont parfaits pour les réunions vidéo et les appels dans des espaces qui ne sont pas excessivement bruyants, mais si vous avez besoin d’un casque sur lequel vous pouvez parler de manière fiable dans, disons, des cafés animés, le Momentum 4 pourrait ne pas vous convenir à cet égard.

Sennheiser Momentum 4 Wireless: autonomie

L’autonomie du Momentum 4 est irréelle. Sennheiser la cite à 60 heures avec ANC, et après plusieurs semaines d’utilisation des écouteurs, cela semble juste.

C’est environ deux fois plus que le Sony WH-1000XM5 qui peut tenir sur une charge. Certes, l’ANC ne fait pas le même travail, mais selon l’usage que vous en faites, ces écouteurs peuvent très bien tenir des semaines sans jamais être rechargés. Pour enfoncer le clou : vous pourriez utiliser ces écouteurs non-stop pendant toute une semaine de travail, avoir beaucoup de jus pour le week-end.

Sennheiser Momentum 4 Wireless: verdict

Alors que le Sennheiser Momentum 3 Wireless a fait avancer les choses, mais n’a pas changé la donne, ce casque Momentum 4 Wireless nouvelle génération relève considérablement la barre. Le nouveau design ne va pas faire sortir le casque du lot, mais l’autonomie de 60 heures relève considérablement les normes du secteur et en fait le meilleur.

Ajoutez à cela le son Sennheiser agréable et la suppression efficace du bruit, et le Momentum 4 semble être le casque sans fil le plus pratique que nous ayons vu, parfaitement conçu pour une vie sur la route plutôt que d’être attaché à une prise de courant nécessitant régulièrement des recharges de batterie.

Seule la connectivité légèrement défectueuse avec l’application Smart Control laisse à désirer pour ces écouteurs, qui ne sont pas toujours aussi intelligents que leur nom le suggère. Avec toutes les fonctionnalités supplémentaires qu’il apporte une fois que vous êtes connecté à l’application, il serait malvenu de donner au Momentum 4 Wireless autre chose qu’une réelle approbation.