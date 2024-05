Sennheiser HD 620S : Une révolution dans les casques fermés

Après les écouteurs Sennheiser ACCENTUM True Wireless ANC, Sennheiser a lancé cette semaine son nouveau casque fermé, le HD 620S. Il offre un mélange unique de qualité sonore supérieure, d’ingénierie acoustique avancée et de design ergonomique. Nouveau venu dans la célèbre série HD 600, ce casque vise à établir une nouvelle norme pour les audiophiles et les professionnels à la recherche du meilleur casque fermé disponible.

Ce modèle est un peu étrange, mais dans le bon sens du terme. La gamme dont il fait partie, la série HD 600, est entièrement constituée de casques ouverts. Ces casques sont parfaits pour restituer un son de haute qualité. En revanche, ils ne parviennent pas à bloquer les bruits extérieurs, ce qui les rend peu adaptés aux voyages. Le HD 620S nage à contre-courant en étant une paire d’écouteurs fermés. Les appareils dotés de ce type de conception empêchent beaucoup mieux les bruits de s’infiltrer à l’intérieur.

Au cœur du HD 620S se trouve un transducteur dynamique de 42 mm réglé sur mesure, soigneusement conçu pour offrir une scène sonore étendue et détaillée. L’incorporation d’un facteur d’amortissement élevé et d’une bobine mobile en aluminium de 150 ohms garantit une réponse rapide aux transitoires audio, permettant une délimitation claire des queues d’instruments et une signature sonore dynamique sur l’ensemble du spectre de fréquences.

Cette ingénierie acoustique avancée permet aux HD 620S de reproduire la musique avec une clarté et une précision exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour les sessions d’écoute critiques et les applications professionnelles.

Le HD 620S est doté d’une conception bien pensée qui privilégie le confort à long terme et l’intégrité acoustique. Le bandeau et les écouteurs renforcés de métal offrent une structure robuste et durable, tandis que la plaque d’acier isole efficacement les réflexions internes, améliorant ainsi la pureté du son. L’emblématique châssis, apprécié des audiophiles et des joueurs, garantit un port confortable lors des sessions d’écoute prolongées.

Un prix de 350 euros pour ce Sennheiser HD 620S

En outre, le baffle incliné facilite le mouvement de l’air, simulant l’expérience d’un casque ouvert dans un cadre fermé, offrant le meilleur des deux mondes en termes de qualité sonore et d’isolation.

Avec ses caractéristiques haut de gamme et sa qualité de fabrication exceptionnelle, le Sennheiser HD 620S est prêt à redéfinir le marché des casques fermés. Proposé à 349,90 euros, ce casque offre une proposition de valeur convaincante pour les auditeurs exigeants qui recherchent l’expérience ultime du casque.

Le Sennheiser HD 620S témoigne de l’engagement de la marque à repousser les limites de la technologie audio. Avec un transducteur dynamique de 42 mm, une impédance de 150 ohms et une bobine mobile en aluminium avec un facteur d’amortissement élevé, ce casque est conçu pour offrir une réponse en fréquence large et une reproduction audio détaillée. Le design fermé, renforcé par des composants métalliques, garantit une excellente isolation et une grande durabilité. Le HD 620S est livré avec un câble de 1,8 mètre, doté d’une fiche stéréo de 3,5 mm et d’un adaptateur de 6,3 mm. Un câble symétrique de 4,4 mm est disponible en option pour ceux qui recherchent une fidélité encore plus élevée.