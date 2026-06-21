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Notion transforme sa plateforme en hub pour agents IA avec Claude Code et Codex

Notion transforme sa plateforme en hub pour agents IA avec Claude Code et Codex

Notion ne veut plus être seulement un outil de notes ou de gestion de projets. Avec sa nouvelle Developer Platform annoncée mi-mai, l’entreprise franchit une étape beaucoup plus ambitieuse : transformer Notion en véritable couche d’orchestration où humains et agents IA travaillent ensemble dans un même espace.

Et, derrière cette annonce se cache probablement l’un des paris les plus stratégiques de l’ère post-ChatGPT.

Claude Code, Codex et Cursor débarquent directement dans Notion

Lors d’un événement animé par le CEO Ivan Zhao, Notion a officialisé l’intégration native de plusieurs agents IA majeurs : OpenAI Codex , Claude Code d’Anthropic, Cursor d’Anysphere, et Decagon, spécialisé dans le support client.

Ces agents peuvent désormais apparaître comme de véritables collaborateurs visibles dans un workspace Notion.

Autrement dit, une équipe peut assigner une tâche à un agent, suivre sa progression, connecter les résultats à une base de données, puis faire valider le travail par un humain. Le tout sans quitter Notion.

Le vrai objectif : devenir la couche centrale du travail IA

C’est là que la stratégie devient intéressante. La plupart des géants logiciels construisent aujourd’hui leurs propres assistants afin de garder les utilisateurs dans un écosystème fermé :

Microsoft pousse Copilot partout

Salesforce développe Agentforce

Atlassian avance avec Rovo

Notion prend une direction presque inverse. L’entreprise semble partir du principe que les utilisateurs continueront à choisir différents agents selon les tâches :

Claude Code pour le développement

Codex pour certains workflows

Decagon pour le support client

ou encore des agents internes spécialisés.

Dans cette logique, la bataille ne consiste plus à créer « la meilleure IA unique », mais à devenir l’endroit où toutes les IA collaborent ensemble.

Workers transforme Notion en plateforme d’exécution

La pièce maîtresse de cette stratégie s’appelle Workers..Il s’agit d’un environnement d’exécution hébergé directement par Notion permettant d’exécuter du code personnalisé, de synchroniser des données externes, et de déclencher des automatisations.

Les équipes peuvent ainsi connecter Salesforce, Zendesk, Postgres ou n’importe quelle API.

Et surtout, Ivan Zhao insiste sur un point clé : les utilisateurs n’ont même pas nécessairement besoin d’écrire eux-mêmes ce code. Les agents IA peuvent désormais générer les fonctions Workers automatiquement.

C’est potentiellement un basculement énorme :

les outils de productivité ne deviennent plus seulement des interfaces… mais des environnements d’exécution pilotés par des agents.

Plus d’un million d’agents créés en quelques semaines

Cette annonce arrive après un premier signal très fort. Notion affirme que plus d’un million de Custom Agents ont été créés depuis leur lancement en bêta en février 2026.

Ces agents servaient principalement à répondre à des questions, générer des résumés, automatiser certains workflows ou compiler des rapports.

Mais, ils restaient limités :

pas d’accès externe

pas de logique avancée

pas d’intégration avec d’autres agents.

La nouvelle plateforme ferme précisément ces trois lacunes.

Le vrai risque : la sécurité des agents autonomes

Mais, cette évolution soulève aussi des inquiétudes majeures. Plus les agents gagnent en autonomie et en accès aux données externes, plus les risques de prompt injection augmentent.

Des chercheurs avaient déjà démontré en 2025 qu’un document malveillant pouvait manipuler certains agents Notion pour exfiltrer des données via des outils web. Notion affirme avoir renforcé la détection d’instructions cachées, les protections autour des liens externes, et les contrôles administrateurs.

Mais à mesure que les agents accèdent au code, aux APIs et aux systèmes métiers, la frontière entre assistant et surface d’attaque devient beaucoup plus sensible.

Notion prépare probablement quelque chose de plus grand

Cette offensive intervient aussi dans un contexte financier particulièrement solide. La société a récemment atteint une valorisation d’environ 11 milliards de dollars après une opération secondaire soutenue notamment par GIC, Sequoia et Index Ventures.

Surtout, Notion serait désormais largement porté par ses utilisateurs IA. Et, cela explique probablement cette accélération.

L’entreprise ne cherche plus uniquement à vendre un outil de productivité. Elle tente de devenir une infrastructure centrale du travail agentique. Si ce pari fonctionne, Notion pourrait devenir l’équivalent d’un système d’exploitation pour agents IA collaboratifs. Sinon, la plateforme risque simplement de devenir une interface supplémentaire entre des agents qui resteront plus puissants dans leurs environnements natifs.

Mais, une chose semble déjà claire : la prochaine guerre des logiciels ne portera peut-être plus sur les applications elles-mêmes — mais sur l’endroit où les intelligences artificielles travaillent ensemble.