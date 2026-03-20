Cursor lance Composer 2 : L’IA de code devient 7 fois moins chère et bien plus puissante

Cursor accélère sur son propre terrain. L’éditeur a lancé Composer 2, une nouvelle génération de son modèle maison intégrée directement à son environnement de développement, avec une promesse simple : de meilleures performances en code, pour beaucoup moins cher.

Cursor annonce aussi Composer 2 Fast, une variante plus rapide qui devient l’expérience par défaut dans le produit.

Composer 2 : Des prix en chute libre pour pousser l’usage

Sur le plan tarifaire, Cursor positionne Composer 2 Standard à 0,50 dollar par million de tokens en entrée et 2,50 dollars par million en sortie. Composer 2 Fast monte à 1,50 dollar en entrée et 7,50 dollars en sortie. À titre de comparaison, Composer 1.5 coûtait 3,50 dollars par million de tokens en entrée et 17,50 dollars en sortie. Cursor met aussi en avant des tarifs réduits pour la lecture de cache, à 0,20 dollar pour Composer 2 et 0,35 dollar pour Composer 2 Fast.

Le message est clair : Cursor ne veut plus seulement proposer un bon modèle de code, mais un modèle suffisamment bon et suffisamment abordable pour être utilisé plus souvent, plus longtemps, dans des workflows quotidiens.

Un modèle pensé pour Cursor, pas pour le marché API au sens large

C’est un point important : Composer 2 n’est pas présenté comme un modèle généraliste distribué partout, mais comme un modèle natif à Cursor, optimisé pour ses agents, ses outils et son interface. Cursor le décrit explicitement comme disponible « in Cursor », ajusté pour son workflow agentique et intégré à sa pile d’outils. Les documents publics consultés n’indiquent pas de disponibilité autonome via une API généraliste externe ou via une plateforme de modèles tierce.

Autrement dit, Cursor cherche moins à devenir un fournisseur de fondation model qu’à renforcer la valeur de son propre produit.

Le vrai pari : le code à long horizon

La promesse technique la plus intéressante ne concerne pas uniquement les benchmarks. Cursor explique que les gains de qualité viennent de son premier cycle de poursuite de la préformation, qui aurait offert une meilleure base pour un apprentissage par renforcement à plus grande échelle. L’entreprise affirme ensuite avoir entraîné Composer 2 sur des tâches de code à long horizon, capables d’exiger des centaines d’actions.

C’est une nuance essentielle. Beaucoup de modèles savent produire un bon morceau de code isolé. Beaucoup moins restent solides lorsqu’il faut lire un dépôt, décider quoi modifier, éditer plusieurs fichiers, exécuter des commandes, comprendre des erreurs, puis poursuivre sans perdre le fil.

Cursor affirme justement que Composer 2 est mieux armé pour ce type de travail.

Des benchmarks en nette hausse, mais pas un leadership absolu

Cursor publie des progrès marqués sur ses principaux indicateurs. L’entreprise annonce 61,3 sur CursorBench, 61,7 sur Terminal-Bench 2.0 et 73,7 sur SWE-bench Multilingual pour Composer 2, contre 44,2/47,9/65,9 pour Composer 1.5. Sur Terminal-Bench 2.0, Cursor reconnaît toutefois que GPT-5.4 reste devant avec 75,1, tandis que Composer 2 dépasse Opus 4.6 à 58,0 et Composer 1,5 à 47,9.

C’est d’ailleurs ce qui rend le lancement assez crédible : Cursor ne prétend pas avoir écrasé tout le marché, mais plutôt être entré dans une zone bien plus compétitive, avec un meilleur ratio performance/prix.

Pourquoi cela compte pour les équipes ?

Dans la documentation publique, Cursor rappelle que Composer 2 a accès à sa pile d’outils agentiques, incluant notamment la recherche sémantique dans le code, la lecture et l’édition de fichiers, les commandes shell, la recherche de fichiers/dossiers et certains accès web. L’entreprise mentionne aussi une fenêtre de contexte de 200 000 tokens et des techniques comme l’auto-résumé pour mieux tenir sur les longues sessions.

Pour une équipe déjà installée dans Cursor, cela peut compter davantage qu’un simple classement de modèle. Le modèle ne vaut pas seulement par son intelligence brute, mais par sa capacité à travailler dans l’environnement où les développeurs passent déjà leurs journées.

Cursor défend plus qu’un modèle : une couche applicative complète

Le lancement de Composer 2 s’inscrit dans une stratégie plus large. Cursor vend aujourd’hui une offre qui va du plan Hobby gratuit au Pro à 20 dollars par mois, Pro+ à 60 dollars, Ultra à 200 dollars, puis Teams à 40 dollars par utilisateur et par mois, avec une offre Enterprise sur devis. Les plans supérieurs ajoutent plus d’usage, des contrôles d’équipe, de la gouvernance, de la confidentialité et de l’administration centralisée.

C’est le vrai enjeu : Cursor ne facture pas seulement l’accès à un modèle de code. Il facture une couche produit gérée, posée au-dessus de plusieurs fournisseurs de modèles, enrichie par des outils, des workflows et des contrôles adaptés aux équipes.

Une sortie stratégique, dans un marché qui se resserre

Le lancement de Composer 2 arrive à un moment où les grands acteurs de l’IA poussent de plus en plus leurs propres outils de code. Dans ce contexte, Cursor doit prouver qu’il apporte plus qu’un simple habillage autour de modèles externes. Avec Composer 2, la société essaie justement de montrer qu’elle peut proposer un modèle maison moins cher, mieux intégré et assez performant pour justifier l’existence de la plateforme elle-même. Cette lecture est une analyse fondée sur la nature intégrée de Composer 2, sur le positionnement tarifaire de Cursor et sur le fait que le modèle est présenté comme spécifiquement optimisé pour l’environnement Cursor.

Au fond, Composer 2 ne change pas seulement la fiche technique de Cursor. Il renforce son argument le plus important : dans l’ère du code agentique, la valeur ne réside peut-être plus seulement dans le meilleur modèle, mais dans le meilleur système pour le rendre utile tous les jours.