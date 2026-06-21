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Samsung creuse l’écart sur le marché mondial de la DRAM grâce au boom de l’IA

Samsung creuse l’écart sur le marché mondial de la DRAM grâce au boom de l’IA

L’intelligence artificielle continue de bouleverser l’industrie des semi-conducteurs. Au premier trimestre 2026, Samsung a renforcé sa domination sur le marché mondial de la mémoire DRAM, profitant pleinement de l’explosion de la demande pour les infrastructures IA et de la hausse des prix des composants de mémoire.

Selon les dernières données du cabinet Omdia, le marché mondial de la DRAM a atteint un niveau historique, confirmant que l’IA est désormais l’un des principaux moteurs de croissance du secteur.

Un marché DRAM porté à des niveaux records

Au premier trimestre 2026, les revenus mondiaux de la DRAM ont atteint 97,1 milliards de dollars, soit une progression spectaculaire de 85,3 % par rapport au trimestre précédent.

Dans ce contexte particulièrement favorable, Samsung a enregistré 37,4 milliards de dollars de revenus DRAM, en hausse de 95,4 % sur un trimestre. Cette performance permet au géant coréen d’augmenter sa part de marché mondiale de 36,5 % à 38,6 %, consolidant ainsi sa position de numéro un du secteur.

Samsung distance SK Hynix et Micron

La progression de Samsung s’est accompagnée d’un recul relatif de ses principaux concurrents. SK Hynix a généré environ 28 milliards de dollars de revenus, mais sa part de marché est tombée à 28,8 %, contre près de 33 % auparavant.

De son côté, Micron Technology conserve la troisième place avec 21,7 milliards de dollars de revenus et une part de marché de 22,4 %. Malgré une croissance solide de 81,6 %, l’entreprise américaine n’a pas réussi à réduire l’écart avec Samsung.

L’IA devient le moteur principal de la mémoire

Cette croissance spectaculaire est directement liée à l’essor des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Les centres de données qui exécutent des modèles d’IA générative consomment d’énormes quantités de mémoire avancée, notamment :

la mémoire HBM (High Bandwidth Memory)

la DRAM DDR5 de nouvelle génération

les solutions mémoire optimisées pour les serveurs IA

Les grands acteurs du cloud et de l’intelligence artificielle investissent massivement dans leurs infrastructures, ce qui stimule à la fois les volumes de livraison et les prix moyens de vente.

Samsung bénéficie particulièrement de cette dynamique grâce à sa forte présence sur les segments HBM et DRAM pour serveurs.

CXMT accélère la montée en puissance de la Chine

Parmi les autres acteurs du marché, la progression de Changxin Memory Technologies (CXMT) attire l’attention. Le fabricant chinois a quasiment triplé ses revenus trimestriels pour atteindre 7,3 milliards de dollars.

Sa part de marché passe ainsi de 4,7 % à 7,6 %, signe des ambitions croissantes de Pékin dans les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA.

Même si CXMT reste encore loin du trio Samsung-SK Hynix-Micron, sa progression témoigne des investissements massifs réalisés par la Chine pour réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers.

Samsung profite pleinement de la révolution IA

Pour Samsung, ces résultats confirment que la mémoire est redevenue l’un des principaux moteurs de rentabilité du groupe. Alors que l’industrie des smartphones reste relativement mature, les besoins en calcul liés à l’intelligence artificielle ouvrent un nouveau cycle de croissance pour les fabricants de mémoire.

Les prochaines années devraient être marquées par une demande soutenue en HBM et en DRAM avancée, même si certains analystes estiment que l’augmentation progressive des capacités de production pourrait finir par ralentir la hausse des prix.

Pour l’instant, Samsung semble idéalement positionné pour profiter de cette nouvelle ruée vers l’or de l’ère de l’intelligence artificielle.