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Genmoji dans iOS 27 : Apple veut rendre ses emojis IA plus visibles et plus automatiques

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Apple Intelligence reste en retard face à Gemini ou ChatGPT sur de nombreux fronts, mais Apple semble tenir à l’une de ses fonctions les plus grand public : Genmoji.

Avec iOS 27 et iPadOS 27, la marque préparerait une amélioration discrète mais révélatrice : des suggestions automatiques de Genmoji basées sur vos photos et vos phrases les plus utilisées.

Genmoji, la fonction IA la plus « Apple » du moment

Genmoji permet de créer des emojis personnalisés à partir d’un simple prompt textuel. L’idée est simple : transformer une expression, une blague ou une émotion très spécifique en petit visuel partageable dans Messages et ailleurs.

À son lancement, la fonction avait pourtant laissé une impression mitigée. Les résultats étaient parfois étranges, imprécis, voire peu élégants. Depuis, Apple aurait amélioré la qualité des générations, avec des rendus plus cohérents et une meilleure gestion des combinaisons d’emojis.

iOS 27 rendrait Genmoji plus proactif

La nouveauté attendue avec iOS 27 serait l’arrivée de « Suggested Genmoji », une option capable de proposer automatiquement des emojis générés à partir de deux sources : les photos présentes sur l’iPhone, et les phrases fréquemment tapées par l’utilisateur.

Autrement dit, Apple ne veut plus seulement attendre que l’utilisateur demande un Genmoji. Le système pourrait désormais suggérer lui-même des créations adaptées au contexte.

C’est une petite évolution d’interface, mais elle raconte beaucoup sur la stratégie d’Apple.

L’IA s’installe dans les gestes ordinaires

Plutôt que de rivaliser frontalement avec Gemini sur les agents autonomes ou avec ChatGPT sur la conversation avancée, Apple continue d’intégrer l’IA dans des usages quotidiens, presque invisibles. Genmoji devient alors un laboratoire idéal : léger, amusant, peu risqué, directement intégré au clavier et aux habitudes de communication.

C’est peut-être là que l’IA d’Apple est la plus convaincante pour l’instant : non pas dans les grandes promesses de productivité, mais dans ces petites automatisations créatives qui finissent par devenir naturelles.

Une fonction mineure, mais un signal stratégique

Cette mise à jour ne suffira évidemment pas à combler le retard d’Apple Intelligence face à Google ou OpenAI. Mais, elle montre comment Apple compte diffuser l’IA : par capillarité, dans les détails de l’expérience iPhone.

L’IA ne sera pas toujours une application spectaculaire. Elle sera parfois une suggestion au-dessus du clavier, un emoji généré au bon moment, une micro-création qui s’insère dans une conversation.

Et c’est précisément ainsi qu’elle pourrait devenir impossible à éviter.