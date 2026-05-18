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Apple aurait encore jusqu’à deux ans de retard sur Google dans l’IA

Apple aurait encore jusqu’à deux ans de retard sur Google dans l’IA

L’écart entre Apple et Google dans l’intelligence artificielle ne se réduit pas assez vite. C’est en tout cas l’analyse de Mark Gurman, qui estime désormais que Apple accuserait encore un retard de un à deux ans sur Google après les annonces d’Android 17 et de Gemini Intelligence.

Le chiffre est légèrement meilleur que son estimation de 2024, où il parlait d’un retard de deux à trois ans. Mais, le problème, selon lui, reste le même : pendant qu’Apple progresse lentement, Google continue d’accélérer.

Android 17 met en lumière les promesses non tenues d’Apple

Les annonces récentes autour d’Android 17 et de Gemini Intelligence ont surtout révélé une chose : plusieurs fonctions présentées par Apple lors de la WWDC 2024 n’existent toujours pas réellement dans l’écosystème iPhone.

Parmi elles, une IA capable d’agir entre plusieurs applications, un système avancé de dictée et de reformulation contextuelle, et la génération dynamique de widgets à partir de simples descriptions textuelles.

Ces fonctionnalités incarnent la nouvelle direction de l’industrie : des IA qui exécutent, organisent et personnalisent l’expérience système au lieu de simplement répondre à des questions.

Et aujourd’hui, Google semble plus proche de cette vision qu’Apple.

Siri reste le symbole du retard

Le cas de Siri devient particulièrement sensible. Pendant des années, Apple a dominé l’expérience mobile grâce à son intégration matérielle, son optimisation logicielle, son design produit, et son écosystème fermé. Mais, l’IA générative bouleverse les règles du jeu.

Dans ce nouveau paradigme, l’assistant vocal ne peut plus se contenter d’ouvrir une app, de régler une minuterie ou de répondre à des commandes simples. Il doit comprendre le contexte, naviguer entre services, agir de manière proactive et maintenir une mémoire conversationnelle cohérente.

Et, c’est précisément là que Google, OpenAI et Anthropic avancent beaucoup plus vite.

Apple semble désormais gérer les attentes

Les informations évoquées autour de Siri 2.0 renforcent ce sentiment. Selon plusieurs rapports, Apple prévoirait un système d’extensions permettant à Siri d’utiliser des chatbots tiers, une approche hybride avec intégration externe, et même un label « beta » pour certaines fonctions IA avancées. Ces choix donnent l’impression d’une entreprise qui cherche davantage à contenir les attentes qu’à reprendre brutalement le leadership.

Une situation inhabituelle pour Apple.

Le plus inquiétant pour Apple : même ses fans commencent à regarder ailleurs

Le détail le plus révélateur du rapport de Gurman n’est peut-être pas technique. Il observe que même certains défenseurs historiques d’Apple sur les réseaux sociaux ont publiquement salué les annonces de Google autour d’Android 17. Ce type de réaction reste rare dans l’écosystème Apple, traditionnellement très loyal pendant les périodes de transition.

Or l’IA touche désormais à quelque chose de beaucoup plus fondamental qu’une simple fonctionnalité : elle redéfinit l’interface entière du smartphone.

WWDC 2026 devient un moment critique

La conférence WWDC du 8 juin prend donc une importance stratégique majeure. Apple devra prouver : soit qu’il peut réellement réduire l’écart, soit qu’il possède une vision différente et crédible de l’IA personnelle. Car pendant ce temps, Google transforme Android en système agentique, OpenAI construit un ChatGPT persistant et Anthropic gagne du terrain auprès des développeurs.

Le risque pour Apple n’est pas seulement technologique. Il est narratif.

Pendant plus d’une décennie, l’iPhone a incarné le futur du smartphone. Aujourd’hui, le débat commence à changer :

et si l’innovation la plus importante n’était plus le matériel, mais l’intelligence qui l’anime ?