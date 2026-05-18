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Apple préparerait le retour du label « beta » pour Siri : un aveu discret de ses difficultés dans l’IA

Apple préparerait le retour du label « beta » pour Siri : un aveu discret de ses difficultés dans l’IA

Apple pourrait relancer une appellation abandonnée depuis plus de dix ans : le fameux label « beta » pour Siri. Selon Mark Gurman, certaines versions internes d’iOS 27 afficheraient déjà le nouvel assistant Siri comme une fonctionnalité bêta, avec même une option permettant de désactiver complètement cette version expérimentale.

Un détail en apparence anodin, mais qui révèle probablement beaucoup de choses sur l’état réel du projet Siri 2.0.

Siri redevient officiellement… inachevé

Le symbole est fort. Lorsque Siri a été lancé en 2011 sur l’iPhone 4S, Apple l’avait déjà présenté comme une technologie « beta ». L’étiquette avait disparu avec iOS 7, à une époque où l’assistant vocal devait devenir une fonctionnalité mature de l’écosystème Apple.

Treize ans plus tard, le mot pourrait revenir.

Et, ce retour ressemble moins à une tradition qu’à une précaution stratégique.

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Depuis deux ans, la nouvelle génération de Siri accumule les retards :

Dans ce contexte, l’utilisation du label « beta » devient extrêmement pratique pour Apple.

Si Siri hallucine, répond mal, échoue sur certaines tâches complexes, ou paraît trop en retard face à Gemini ou ChatGPT, Apple pourra toujours expliquer qu’il s’agit d’une version expérimentale. Le bouton permettant de quitter la bêta agit presque comme une clause de protection intégrée directement dans le système.

Le contraste avec Google devient brutal

Le problème pour Apple n’est pas uniquement technique. Il est aussi narratif. Pendant que Cupertino prépare une IA estampillée « beta », Google déploie déjà Gemini Intelligence avec Android 17 :

automatisation multi-étapes

navigation contextuelle

tâches agentiques

intégration système profonde

actions autonomes entre applications.

Et, Google ne présente pas cela comme un prototype.

Cette différence de posture devient difficile à ignorer.

Siri souffre surtout d’un problème de crédibilité

Le plus inquiétant pour Apple est peut-être ailleurs : une partie des utilisateurs considère déjà Siri comme un produit « bêta permanent ».

Pendant plus d’une décennie, l’assistant vocal a souvent donné l’impression d’être limité, peu fiable, incohérent, et incapable de suivre l’évolution des usages modernes.

L’arrivée de l’IA générative n’a fait qu’accentuer cette faiblesse.

Aujourd’hui, un assistant moderne doit comprendre le contexte, maintenir une conversation, exécuter des actions complexes, manipuler des applications, personnaliser ses réponses et agir presque comme un agent numérique.

Siri n’a jamais vraiment franchi ce cap.

Apple joue désormais une bataille psychologique

Le retour du mot « beta » révèle surtout un changement culturel chez Apple.

Historiquement, l’entreprise préférait retarder un produit plutôt que de le lancer dans un état incomplet. Mais, la vitesse de la guerre IA modifie les règles : OpenAI publie rapidement, Google itère en continu, et Anthropic expérimente publiquement.

Apple semble désormais obligé de montrer quelque chose, même imparfait.

Le problème est que cette prudence peut aussi être interprétée comme un manque de confiance dans ses propres capacités IA.

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La conférence du 8 juin devient donc bien plus qu’une simple mise à jour logicielle.

Apple devra convaincre :

• que Siri peut enfin redevenir crédible ;

• que son approche centrée sur la confidentialité reste viable ;

• et surtout que l’entreprise n’est pas condamnée à courir derrière Google et OpenAI dans la prochaine décennie informatique.

Car l’IA n’est plus une fonctionnalité secondaire du smartphone. Elle devient progressivement l’interface principale du système.

Et pour Apple, le risque est immense : si Siri reste perçu comme un produit « en bêta » pendant que les concurrents construisent des assistants réellement autonomes, alors ce n’est plus seulement une question de retard technologique.

C’est une question de leadership.