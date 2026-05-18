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X impose de nouvelles limites d’usage pour préserver la stabilité de sa plateforme

X impose de nouvelles limites d’usage pour préserver la stabilité de sa plateforme

X encadre plus strictement certaines actions des utilisateurs. L’objectif affiché est technique : réduire la charge sur l’infrastructure, limiter les pannes et éviter les pages d’erreur lorsque le trafic augmente.

Des plafonds précis pour les comptes

Selon la page d’aide officielle de X, les messages privés sont limités à 500 envois par jour. Les comptes non vérifiés peuvent publier 50 posts originaux et 200 réponses par jour. Le plafond global de publication atteint 2 400 posts par jour, répartis en limites plus petites sur des intervalles semi-horaires.

X limite aussi les changements d’adresse e-mail à 4 par heure. Le suivi de nouveaux comptes est plafonné à 400 par jour, tandis qu’un compte suivant déjà 5 000 profils peut être soumis à des restrictions supplémentaires selon son ratio abonnements/abonnés.

Les applications tierces sont aussi concernées

Ces limites s’appliquent à l’ensemble des usages : web, mobile, API et applications tierces. Un utilisateur connecté à plusieurs services externes peut donc atteindre plus vite ses quotas horaires d’API.

En période de forte affluence, X précise pouvoir réduire temporairement ces seuils afin de maintenir la stabilité du service. Dans ce cas, les mises à jour sont censées être publiées sur le site de statut officiel de la plateforme.

Une contrainte technique, mais aussi un signal stratégique

Officiellement, X présente ces limites comme une mesure de fiabilité. Mais, elles traduisent aussi une volonté de mieux contrôler les usages intensifs : automatisation, spam, campagnes massives de réponses ou comportements jugés agressifs.

Pour les utilisateurs ordinaires, l’impact devrait rester limité. Pour les créateurs, community managers et outils d’automatisation, ces plafonds imposent en revanche une gestion plus fine du rythme de publication.

X ne cherche plus seulement à fluidifier la conversation mondiale. La plateforme veut désormais rationner certains usages pour protéger son infrastructure — quitte à rendre l’expérience un peu moins libre.